Γιώργος Μαζωνάκης: Ο πρώτος βιολιστής του, ο παπά Στρατής, τον αποχαιρέτησε παίζοντας το «Μου λείπεις»
Γιώργος Μαζωνάκης: Ο πρώτος βιολιστής του, ο παπά Στρατής, τον αποχαιρέτησε παίζοντας το «Μου λείπεις»
Πριν χειροτονηθεί ιερέας, είχε συνοδεύσει τον τραγουδιστή στα πρώτα του βήματα
Ένας από τους ανθρώπους που βρέθηκαν στο πλευρό του Γιώργου Μαζωνάκη στα πρώτα χρόνια της καριέρας του τον αποχαιρέτησε με έναν ιδιαίτερο τρόπο.
Ο λόγος για τον παπά Στρατής, ο οποίος πριν χειροτονηθεί ιερέας είχε συνεργαστεί με τον τραγουδιστή ως βιολιστής, συνοδεύοντάς τον σε εμφανίσεις στην αρχή της επαγγελματικής του διαδρομής. Θέλοντας να πει το δικό του «αντίο», ο παπά Στράτης πήρε ξανά το βιολί του και έπαιξε το τραγούδι «Μου λείπεις», σε μια συμβολική αναφορά στη συνεργασία και τη φιλική σχέση τους.
Δείτε το βίντεο
Ο λόγος για τον παπά Στρατής, ο οποίος πριν χειροτονηθεί ιερέας είχε συνεργαστεί με τον τραγουδιστή ως βιολιστής, συνοδεύοντάς τον σε εμφανίσεις στην αρχή της επαγγελματικής του διαδρομής. Θέλοντας να πει το δικό του «αντίο», ο παπά Στράτης πήρε ξανά το βιολί του και έπαιξε το τραγούδι «Μου λείπεις», σε μια συμβολική αναφορά στη συνεργασία και τη φιλική σχέση τους.
Δείτε το βίντεο
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