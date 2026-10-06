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Το Ισραήλ προειδοποιεί για επιθέσεις εναντίον Εβραίων σε όλο τον κόσμο στην επέτειο της 7ης Οκτωβρίου
Το Ισραήλ προειδοποιεί για επιθέσεις εναντίον Εβραίων σε όλο τον κόσμο στην επέτειο της 7ης Οκτωβρίου
Οι Ισραηλινοί που βρίσκονται στο εξωτερικό κλήθηκαν να αποφεύγουν τα μεγάλα πλήθη και τις διαδηλώσεις
Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ (NSC) προειδοποίησε σήμερα για επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών και Εβραίων σε όλο τον κόσμο με αφορμή την τρίτη επέτειο των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου που ξεκίνησαν από τη Λωρίδα της Γάζας.
Ειδικότερα, επισημαίνει τον αυξανόμενο κίνδυνο επιθέσεων για αύριο Τετάρτη, όπως επίσης και διαδηλώσεων και επεισοδίων. «Οι τρομοκρατικές οργανώσεις, που καθοδηγούνται από το Ιράν και τους αντιπροσώπους τους, τη Χαμάς και τα τζιχαντιστικά στοιχεία θεωρούν την ημερομηνία αυτή ως σημαντικό ορόσημο» αναφέρει στην ανακοίνωση του.
Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας (NSC) συνιστά να αποφεύγονται τα ταξίδια σε χώρες όπως η Ιορδανία, το Κατάρ και η Αίγυπτος, καθώς και η εκ των προτέρων δημοσίευση ταξιδιωτικών σχεδίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι Ισραηλινοί που βρίσκονται στο εξωτερικό κλήθηκαν να αποφεύγουν τα μεγάλα πλήθη και τις διαδηλώσεις.
Ειδικότερα, επισημαίνει τον αυξανόμενο κίνδυνο επιθέσεων για αύριο Τετάρτη, όπως επίσης και διαδηλώσεων και επεισοδίων. «Οι τρομοκρατικές οργανώσεις, που καθοδηγούνται από το Ιράν και τους αντιπροσώπους τους, τη Χαμάς και τα τζιχαντιστικά στοιχεία θεωρούν την ημερομηνία αυτή ως σημαντικό ορόσημο» αναφέρει στην ανακοίνωση του.
Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας (NSC) συνιστά να αποφεύγονται τα ταξίδια σε χώρες όπως η Ιορδανία, το Κατάρ και η Αίγυπτος, καθώς και η εκ των προτέρων δημοσίευση ταξιδιωτικών σχεδίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι Ισραηλινοί που βρίσκονται στο εξωτερικό κλήθηκαν να αποφεύγουν τα μεγάλα πλήθη και τις διαδηλώσεις.
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