Δημήτρης Μακαλιάς για Αντιγόνη Ψυχράμη: Για εμένα ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά, εκείνη δεν ήξερε τι θέλει, ήμασταν έναν χρόνο μαζί και έλεγε ότι δεν έχουμε σχέση
Δημήτρης Μακαλιάς για Αντιγόνη Ψυχράμη: Για εμένα ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά, εκείνη δεν ήξερε τι θέλει, ήμασταν έναν χρόνο μαζί και έλεγε ότι δεν έχουμε σχέση
Ήταν μια περίεργη φάση για εμένα, δεν ήθελα δεσμεύσεις, αλλά ήταν εκεί και με κατάφερε, σχολίασε η τραγουδίστρια
Στη γνωριμία και τα πρώτα χρόνια της σχέσης του με την Αντιγόνη Ψυχράμη αναφέρθηκε ο Δημήτρης Μακαλιάς, σχολιάζοντας πως για εκείνον ήταν «έρωτας με την πρώτη ματιά», ενώ εκείνη για έναν χρόνο θεωρούσε ότι δεν ήταν μαζί.
Το ζευγάρι παραχώρησε κοινή συνέντευξη στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» που προβλήθηκε την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, μιλώντας για τη γνωριμία του, τα πρώτα χρόνια της σχέσης και την καθημερινότητά του.
Σχολιάζοντας αν ερωτεύτηκαν με την πρώτη ματιά, η Αντιγόνη Ψυχράμη εξήγησε πως για την ίδια τα πράγματα δεν ήταν τόσο άμεσα, καθώς εκείνη την περίοδο αντιμετώπιζε μια δύσκολη προσωπική κατάσταση και δεν αναζητούσε σχέση: «Δεν ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Ήταν μια περίεργη φάση για εμένα, γιατί είχε αρρωστήσει ο πατέρας μου, ήμουν στον κόσμο μου, οπότε δεν ήθελα δεσμεύσεις, αλλά ήταν εκεί και με κατάφερε».
Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Μακαλιάς ανέφερε, πως τα δικά του συναισθήματα ήταν διαφορετικά από την πρώτη κιόλας στιγμή: «Για εμένα ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Την είδα στο θέατρο και κλείδωσε, είπα ότι αυτό είναι που θέλω να έχω στη ζωή μου. Η Αντιγόνη δεν ήξερε τι θέλει. Ήμασταν έναν χρόνο μαζί και η Αντιγόνη έλεγε ότι δεν έχουμε σχέση. Συγκατοικούσαμε σχεδόν και εκείνη ακόμη το σκεφτόταν».
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«Είμαστε 11 χρόνια παντρεμένοι και 15 χρόνια σε σχέση» είπε σε άλλο σημείο η τραγουδίστρια, με τον ηθοποιό να αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο θυμούνται την επέτειο του γάμου τους, καθώς συμπίπτει με μια ιδιαίτερη ημέρα για τη σύζυγό του: «Την επέτειο του γάμου μας τη θυμόμαστε, γιατί συμπίπτει με τα γενέθλιά μου».
Στη συνέχεια, η Αντιγόνη Ψυχράμη εστίασε στις απαιτήσεις που είχε από την αρχή του δεσμού τους σε ό,τι αφορά τις εκπλήξεις και τα δώρα, εξηγώντας πως προσπάθησε να βάλει και τον σύζυγό της σε αυτή τη διαδικασία: «Όταν τα πρωτοβρήκαμε με τον Δημήτρη του είπα ότι εγώ θέλω συνέχεια δώρα, εκπλήξεις. Τον έβαλα σε αυτή τη διαδικασία γιατί ο Δημήτρης δεν ήταν».
Αναφερόμενη στις δυσκολίες που μπορεί να έχουν αντιμετωπίσει όλα αυτά τα χρόνια, η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως το ζευγάρι έχει απευθυνθεί και σε σύμβουλο σχέσεων, προκειμένου να διαχειριστεί ζητήματα που προέκυψαν: «Έχουμε πάει σε σύμβουλο σχέσεων. Εγώ τον τράβηξα σε αυτό. Είχαμε κάνει και μόνοι μας ψυχανάλυση πριν, αλλά εκείνη τη φορά πήγαμε για εμάς».
Το ζευγάρι παραχώρησε κοινή συνέντευξη στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» που προβλήθηκε την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, μιλώντας για τη γνωριμία του, τα πρώτα χρόνια της σχέσης και την καθημερινότητά του.
Σχολιάζοντας αν ερωτεύτηκαν με την πρώτη ματιά, η Αντιγόνη Ψυχράμη εξήγησε πως για την ίδια τα πράγματα δεν ήταν τόσο άμεσα, καθώς εκείνη την περίοδο αντιμετώπιζε μια δύσκολη προσωπική κατάσταση και δεν αναζητούσε σχέση: «Δεν ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Ήταν μια περίεργη φάση για εμένα, γιατί είχε αρρωστήσει ο πατέρας μου, ήμουν στον κόσμο μου, οπότε δεν ήθελα δεσμεύσεις, αλλά ήταν εκεί και με κατάφερε».
Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Μακαλιάς ανέφερε, πως τα δικά του συναισθήματα ήταν διαφορετικά από την πρώτη κιόλας στιγμή: «Για εμένα ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Την είδα στο θέατρο και κλείδωσε, είπα ότι αυτό είναι που θέλω να έχω στη ζωή μου. Η Αντιγόνη δεν ήξερε τι θέλει. Ήμασταν έναν χρόνο μαζί και η Αντιγόνη έλεγε ότι δεν έχουμε σχέση. Συγκατοικούσαμε σχεδόν και εκείνη ακόμη το σκεφτόταν».
Δείτε το βίντεο
«Είμαστε 11 χρόνια παντρεμένοι και 15 χρόνια σε σχέση» είπε σε άλλο σημείο η τραγουδίστρια, με τον ηθοποιό να αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο θυμούνται την επέτειο του γάμου τους, καθώς συμπίπτει με μια ιδιαίτερη ημέρα για τη σύζυγό του: «Την επέτειο του γάμου μας τη θυμόμαστε, γιατί συμπίπτει με τα γενέθλιά μου».
Στη συνέχεια, η Αντιγόνη Ψυχράμη εστίασε στις απαιτήσεις που είχε από την αρχή του δεσμού τους σε ό,τι αφορά τις εκπλήξεις και τα δώρα, εξηγώντας πως προσπάθησε να βάλει και τον σύζυγό της σε αυτή τη διαδικασία: «Όταν τα πρωτοβρήκαμε με τον Δημήτρη του είπα ότι εγώ θέλω συνέχεια δώρα, εκπλήξεις. Τον έβαλα σε αυτή τη διαδικασία γιατί ο Δημήτρης δεν ήταν».
Αναφερόμενη στις δυσκολίες που μπορεί να έχουν αντιμετωπίσει όλα αυτά τα χρόνια, η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως το ζευγάρι έχει απευθυνθεί και σε σύμβουλο σχέσεων, προκειμένου να διαχειριστεί ζητήματα που προέκυψαν: «Έχουμε πάει σε σύμβουλο σχέσεων. Εγώ τον τράβηξα σε αυτό. Είχαμε κάνει και μόνοι μας ψυχανάλυση πριν, αλλά εκείνη τη φορά πήγαμε για εμάς».
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