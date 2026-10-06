Δημήτρης Μακαλιάς για Αντιγόνη Ψυχράμη: Για εμένα ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά, εκείνη δεν ήξερε τι θέλει, ήμασταν έναν χρόνο μαζί και έλεγε ότι δεν έχουμε σχέση

«Είμαστε 11 χρόνια παντρεμένοι και 15 χρόνια σε σχέση» είπε σε άλλο σημείο η τραγουδίστρια, με τον ηθοποιό να αποκαλύπτει

τον τρόπο με τον οποίο θυμούνται την επέτειο του γάμου τους, καθώς συμπίπτει με μια ιδιαίτερη ημέρα για τη σύζυγό του:

«Την επέτειο του γάμου μας τη θυμόμαστε, γιατί συμπίπτει με τα γενέθλιά μου».

Στη συνέχεια, η Αντιγόνη Ψυχράμη εστίασε στις απαιτήσεις που είχε από την αρχή του δεσμού τους σε ό,τι αφορά τις εκπλήξεις και τα δώρα, εξηγώντας πως προσπάθησε να βάλει και τον σύζυγό της σε αυτή τη διαδικασία:

«Όταν τα πρωτοβρήκαμε με τον Δημήτρη του είπα ότι εγώ θέλω συνέχεια δώρα, εκπλήξεις. Τον έβαλα σε αυτή τη διαδικασία γιατί ο Δημήτρης δεν ήταν».

Αναφερόμενη στις δυσκολίες που μπορεί να έχουν αντιμετωπίσει όλα αυτά τα χρόνια, η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως το ζευγάρι έχει απευθυνθεί και σε σύμβουλο σχέσεων, προκειμένου να διαχειριστεί ζητήματα που προέκυψαν:

«Έχουμε πάει σε σύμβουλο σχέσεων. Εγώ τον τράβηξα σε αυτό. Είχαμε κάνει και μόνοι μας ψυχανάλυση πριν, αλλά εκείνη τη φορά πήγαμε για εμάς».