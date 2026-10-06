Η Σίντνεϊ Σουίνι και ο σύντροφός της συζητούν το ενδεχόμενο να αποκτήσουν παιδιά, η ηθοποιός σκέφτεται να ασπαστεί τον Ιουδαϊσμό για χάρη του

Ο Σκούτερ Μπράουν, ωστόσο, είναι Εβραίος, γι' αυτό η Σουίνι εξετάζει πλέον σοβαρά τη διαδικασία του προσηλυτισμού στον Ιουδαϊσμό, η οποία μπορεί να διαρκέσει έως τέσσερα χρόνια, με την πηγή να δηλώνει πως η 28χρονη έχει

ήδη συναντηθεί με δύο ραβίνους.





Sydney Sweeney meets with rabbis as her and Scooter Braun think about a future with kids https://t.co/3TIkNCObMj https://t.co/PjXU21Wn6f — Page Six (@PageSix) October 6, 2026





Η ηθοποιός, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είχε μάλιστα παρακολουθήσει μαζί με τον αγαπημένο της τις λειτουργίες για την εβραϊκή Πρωτοχρονιά, στον ναό Temple Sholom στο Γκρίνουιτς του Κονέκτικατ.

«Κάθονταν στο πίσω μέρος», είχε πει άτομο που τους είδε στη συναγωγή.