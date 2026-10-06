Η Σίντνεϊ Σουίνι και ο σύντροφός της συζητούν το ενδεχόμενο να αποκτήσουν παιδιά, η ηθοποιός σκέφτεται να ασπαστεί τον Ιουδαϊσμό για χάρη του
Η Σίντνεϊ Σουίνι και ο σύντροφός της συζητούν το ενδεχόμενο να αποκτήσουν παιδιά, η ηθοποιός σκέφτεται να ασπαστεί τον Ιουδαϊσμό για χάρη του
Ο Σκούτερ Μπράουν είναι Εβραίος και η 28χρονη ηθοποιός έχει ήδη συναντηθεί με δύο ραβίνους, εξετάζοντας τη διαδικασία του προσηλυτισμού
Με γοργούς ρυθμούς εξελίσσεται η σχέση της Σίντνεϊ Σουίνι και του Σκούτερ Μπράουν, καθώς σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον τους, συζητούν το ενδεχόμενο να αποκτήσουν παιδιά, με την ηθοποιό να σκέφτεται πως πρέπει να ασπαστεί τον Ιουδαϊσμό για χάρη του συντρόφου της.
«Το ζευγάρι συζητά να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια και ο Σκούτερ έχει έντονα συναισθήματα για το συγκεκριμένο θέμα», ανέφερε χαρακτηριστικά πηγή στο Page Six.
Ο Σκούτερ Μπράουν, ωστόσο, είναι Εβραίος, γι' αυτό η Σουίνι εξετάζει πλέον σοβαρά τη διαδικασία του προσηλυτισμού στον Ιουδαϊσμό, η οποία μπορεί να διαρκέσει έως τέσσερα χρόνια, με την πηγή να δηλώνει πως η 28χρονη έχει ήδη συναντηθεί με δύο ραβίνους.
Η ηθοποιός, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είχε μάλιστα παρακολουθήσει μαζί με τον αγαπημένο της τις λειτουργίες για την εβραϊκή Πρωτοχρονιά, στον ναό Temple Sholom στο Γκρίνουιτς του Κονέκτικατ. «Κάθονταν στο πίσω μέρος», είχε πει άτομο που τους είδε στη συναγωγή.
Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, άλλη πηγή, όπως είχε μεταδώσει το ίδιο μέσο, είχε δηλώσει πως ο Σκούτερ Μπράουν σχεδιάζει να κάνει πρόταση γάμου στη Σίντνεϊ Σουίνι μέσα στους επόμενους έξι μήνες, καθώς είναι αποφασισμένος να επισημοποιήσει τη σχέση τους: «Προσπαθεί πολύ σκληρά να την παντρευτεί», είχε αναφέρει, για να συμπληρώσει πως είναι δίπλα της σε κάθε της βήμα και: «Θα παραμείνει επικεντρωμένος σε εκείνη μέχρι να τον παντρευτεί».
«Το ζευγάρι συζητά να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια και ο Σκούτερ έχει έντονα συναισθήματα για το συγκεκριμένο θέμα», ανέφερε χαρακτηριστικά πηγή στο Page Six.
Ο Σκούτερ Μπράουν, ωστόσο, είναι Εβραίος, γι' αυτό η Σουίνι εξετάζει πλέον σοβαρά τη διαδικασία του προσηλυτισμού στον Ιουδαϊσμό, η οποία μπορεί να διαρκέσει έως τέσσερα χρόνια, με την πηγή να δηλώνει πως η 28χρονη έχει ήδη συναντηθεί με δύο ραβίνους.
Sydney Sweeney meets with rabbis as her and Scooter Braun think about a future with kids https://t.co/3TIkNCObMj https://t.co/PjXU21Wn6f— Page Six (@PageSix) October 6, 2026
Η ηθοποιός, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είχε μάλιστα παρακολουθήσει μαζί με τον αγαπημένο της τις λειτουργίες για την εβραϊκή Πρωτοχρονιά, στον ναό Temple Sholom στο Γκρίνουιτς του Κονέκτικατ. «Κάθονταν στο πίσω μέρος», είχε πει άτομο που τους είδε στη συναγωγή.
Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, άλλη πηγή, όπως είχε μεταδώσει το ίδιο μέσο, είχε δηλώσει πως ο Σκούτερ Μπράουν σχεδιάζει να κάνει πρόταση γάμου στη Σίντνεϊ Σουίνι μέσα στους επόμενους έξι μήνες, καθώς είναι αποφασισμένος να επισημοποιήσει τη σχέση τους: «Προσπαθεί πολύ σκληρά να την παντρευτεί», είχε αναφέρει, για να συμπληρώσει πως είναι δίπλα της σε κάθε της βήμα και: «Θα παραμείνει επικεντρωμένος σε εκείνη μέχρι να τον παντρευτεί».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα