Αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ, Άκης Πετρετζίκης – Τα αγαπημένα μας πρωινά!

Αυτή την Κυριακή και κάθε δεύτερη Κυριακή κάθε μήνα, ο απόλυτος οδηγός μαγειρικής, που ο Άκης δημιούργησε αποκλειστικά για εσάς, έρχεται σπίτι σας, με το Πρώτο Θέμα.Αυγά όπως τα αγαπάμε, λαχταριστά bowls, ζύμες που μοσχοβολούν βούτυρο και φούρνο και γλυκές λιχουδιές που κάνουν το πρωινό την πιο απολαυστική ώρα της ημέρας.συγκεντρώνουμε όλα όσα θέλουμε να βρίσκουμε στο τραπέζι μας μόλις ξυπνήσουμε, είτε έχουμε πέντε λεπτά στη διάθεσή μας είτε όλο το πρωινό μπροστά μας.Και επειδή το πρωινό δεν είναι μόνο θέμα γεύσης, ανακαλύπτουμεκαι ταξιδεύουμε σε διαφορετικές γωνιές του κόσμου για να δούμεΑνοίγουμε την όρεξη, βάζουμε τον καφέ να γίνεται και στρώνουμε τραπέζι.Ξεφυλλίζουμε το τεύχος και ανακαλύπτουμε:Βιαζόμαστε; Ούτε λόγος για εκπτώσεις! Ο Άκης μάς δείχνει όλα τα μυστικά για, ακριβώς όπως το θέλουμε. Και μετά… λίγο πολύσπορο ψωμί, αβοκάντο ή ελιές και φύγαμε!Τι λέει η επιστήμη για το πρώτο γεύμα της ημέρας και πώς μπορεί να επηρεάσει ενέργεια, διάθεση και διατροφικές επιλογές; Το ψάχνουμε και αλλάζουμε τις πρωινές μας συνήθειες!Κάνουμε ένα ταξίδι προς τα δυτικά, με οδηγό το πρωινό! Ανακαλύπτουμε τι τρώνε μόλις ξυπνήσουν σε κάθε γωνιά του πλανήτη.Και οι συνταγές!Από τα βασικά στα… απολαυστικά! Ομελέτα, avocado toast, scrambled και burritos απογειώνουν τα αυγά και κάνουν το πρωινό ακαταμάχητο.Breakfast burritos, Avocado toast με αυγά ποσέ, Ομελέτα με φέτα, ντομάτα και πιπεριά, Scrambled eggs με καπνιστό σολομόΤα ζητάτε, τα αγαπάτε, τα γεμίζουμε! Chia, porridge, σπιτική granola, cottage και overnight oats σε bowls που κάνουν το πρωινό ακαταμάχητο.Cottage bowl, Γιαούρτι με σπιτική γκρανόλα, Overnight oats, Chia pudding, Porridge με μήλο και κανέλαΠρωινό χωρίς ζύμη δεν γίνεται! Πίτες, πιτάκια, κρουασάν και ψωμί μπαίνουν στο τραπέζι και… εξαφανίζονται πριν προλάβουν να κρυώσουν!Κρουασανάκια βουτύρου, Στριφτή τυρόπιτα, Σπανακοπιτάκια, Ζαμπονοτυροπιτάκια, Ψωμί χωρίς μίξερDonuts, κρέπες, pancakes, κέικ, γαλατόπιτα και μπάρες μπαίνουν στο τραπέζι και κάνουν κάθε πρωινό… σκέτη απόλαυση!Γαλατόπιτα, Κέικ βανίλιας, Donuts μήλου, Κρέπες, Μπάρες βρόμης με φιστικοβούτυρο, PancakesΤην Κυριακή με το ΘΕΜΑ