Μπελάδες με τον νόμο για τον Πίκφορντ: Η κινηματογραφική καταδίωξη και η ποινή που αντιμετωπίζει

Ο τερματοφύλακας της Έβερτον θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον νόμο, λόγω επικίνδυνης οδήγησης σε δρόμους της Αγγλίας





Ο τερματοφύλακας της





England goalkeeper Jordan Pickford caused two other vehicles to “slam on their brakes to avoid a collision” after ignoring the give way lines at a junction while speeding in his Lamborghini, a court has been told. Pickford was then pursued by a police car, Cheshire Police confirmed to The Athletic, which turned on its lights and sirens to try and flag him down. In a statement, the force said the “police car reached speeds of 50mph (miles per hour) in a 30mph zone, and the Lamborghini was still pulling away”. 📝 @TBurrows16 https://t.co/4XvjnBDJOw — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) October 6, 2026

Το περιστατικό καταγράφηκε στις 14 Απριλίου, περίπου στις 15:00, στην περιοχή Κνάτσφορντ. Σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά, ο Πίκφορντ φέρεται να εισήλθε σε κεντρικό δρόμο από διασταύρωση χωρίς να παραχωρήσει προτεραιότητα.







Αστυνομικός που βρισκόταν στην περιοχή αντιλήφθηκε το περιστατικό και ενεργοποίησε φάρους και σειρήνα, ακολουθώντας το πολυτελές SUV.



🚨 England goalkeeper Jordan Pickford has pleaded guilty to careless driving following an incident involving his £200,000 Lamborghini. Pickford ignored a give-way sign, forcing two cars to brake sharply, before driving away. Police pursued him through a 30mph zone, with an officer claiming Pickford was still pulling away despite the police car reaching 50mph. He is due to appear in court on December 7. (Source: @MirrorFootball) — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 5, 2026 Κλείσιμο



Η σύντομη καταδίωξη ολοκληρώθηκε όταν ο οδηγός σταμάτησε στην άκρη του δρόμου. Εκεί οι αρχές διαπίστωσαν πως πίσω από το τιμόνι βρισκόταν ο Πίκφορντ. Ο διεθνής Άγγλος τερματοφύλακας ενημερώθηκε για την παράβαση που του αποδιδόταν και του επιδόθηκε σχετική αναφορά.



Η υπόθεση πήρε επίσημη δικαστική διάσταση τον Σεπτέμβριο, όταν η αστυνομία του Τσέσαϊρ προχώρησε στην απαγγελία κατηγορίας.



Ο Πίκφορντ επέλεξε να δηλώσει ηλεκτρονικά



Μπελάδες με τον νόμο για τον Τζόρνταν Πίκφορντ , ο οποίος καλείται να λογοδοτήσει για περιστατικό οδήγησης που σημειώθηκε τον περασμένο Απρίλιο στο Τσέσαϊρ.Ο τερματοφύλακας της Έβερτον και της εθνικής Αγγλίας παραδέχθηκε την ενοχή του για απρόσεκτη οδήγηση, έπειτα από συμβάν στο οποίο ενεπλάκη με τη Lamborghini Urus που οδηγούσε.Το περιστατικό καταγράφηκε στις 14 Απριλίου, περίπου στις 15:00, στην περιοχή Κνάτσφορντ. Σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά, ο Πίκφορντ φέρεται να εισήλθε σε κεντρικό δρόμο από διασταύρωση χωρίς να παραχωρήσει προτεραιότητα.Η κίνησή του προκάλεσε την απότομη αντίδραση δύο οδηγών, οι οποίοι χρειάστηκε να φρενάρουν προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενη σύγκρουση.Αστυνομικός που βρισκόταν στην περιοχή αντιλήφθηκε το περιστατικό και ενεργοποίησε φάρους και σειρήνα, ακολουθώντας το πολυτελές SUV.Σύμφωνα με την κατάθεσή του, το περιπολικό έφτασε σε ταχύτητα περίπου 50 μιλίων την ώρα, δηλαδή κοντά στα 80 χιλιόμετρα την ώρα, σε δρόμο όπου το όριο ταχύτητας ήταν περίπου 30 μίλια την ώρα. Παρά την προσπάθεια του αστυνομικού να προσεγγίσει το όχημα, η Lamborghini συνέχιζε να απομακρύνεται.Η σύντομη καταδίωξη ολοκληρώθηκε όταν ο οδηγός σταμάτησε στην άκρη του δρόμου. Εκεί οι αρχές διαπίστωσαν πως πίσω από το τιμόνι βρισκόταν ο Πίκφορντ. Ο διεθνής Άγγλος τερματοφύλακας ενημερώθηκε για την παράβαση που του αποδιδόταν και του επιδόθηκε σχετική αναφορά.Η υπόθεση πήρε επίσημη δικαστική διάσταση τον Σεπτέμβριο, όταν η αστυνομία του Τσέσαϊρ προχώρησε στην απαγγελία κατηγορίας.Ο Πίκφορντ επέλεξε να δηλώσει ηλεκτρονικά ένοχος , ζητώντας ωστόσο να παραστεί αυτοπροσώπως ενώπιον του δικαστηρίου ώστε να παρουσιάσει τις ελαφρυντικές περιστάσεις που θεωρεί ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Η ακροαματική διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τις 7 Δεκεμβρίου στο δικαστήριο του Τσέστερ. Η συγκεκριμένη παράβαση μπορεί να επιφέρει από τρεις έως εννέα βαθμούς στο δίπλωμα του οδηγού, ενώ υπό προϋποθέσεις μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε προσωρινή απαγόρευση οδήγησης.