Μπελάδες με τον νόμο για τον Πίκφορντ: Η κινηματογραφική καταδίωξη και η ποινή που αντιμετωπίζει
SPORTS
Τζόρνταν Πίκφορντ Επικίνδυνη οδήγηση Ένοχος Έβερτον

Μπελάδες με τον νόμο για τον Πίκφορντ: Η κινηματογραφική καταδίωξη και η ποινή που αντιμετωπίζει

Ο τερματοφύλακας της Έβερτον θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον νόμο, λόγω επικίνδυνης οδήγησης σε δρόμους της Αγγλίας

Μπελάδες με τον νόμο για τον Πίκφορντ: Η κινηματογραφική καταδίωξη και η ποινή που αντιμετωπίζει
Μπελάδες με τον νόμο για τον Τζόρνταν Πίκφορντ, ο οποίος καλείται να λογοδοτήσει για περιστατικό οδήγησης που σημειώθηκε τον περασμένο Απρίλιο στο Τσέσαϊρ.

Ο τερματοφύλακας της Έβερτον και της εθνικής Αγγλίας παραδέχθηκε την ενοχή του για απρόσεκτη οδήγηση, έπειτα από συμβάν στο οποίο ενεπλάκη με τη Lamborghini Urus που οδηγούσε.



Το περιστατικό καταγράφηκε στις 14 Απριλίου, περίπου στις 15:00, στην περιοχή Κνάτσφορντ. Σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά, ο Πίκφορντ φέρεται να εισήλθε σε κεντρικό δρόμο από διασταύρωση χωρίς να παραχωρήσει προτεραιότητα.

Η κίνησή του προκάλεσε την απότομη αντίδραση δύο οδηγών, οι οποίοι χρειάστηκε να φρενάρουν προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενη σύγκρουση.

Αστυνομικός που βρισκόταν στην περιοχή αντιλήφθηκε το περιστατικό και ενεργοποίησε φάρους και σειρήνα, ακολουθώντας το πολυτελές SUV.

Κλείσιμο
Σύμφωνα με την κατάθεσή του, το περιπολικό έφτασε σε ταχύτητα περίπου 50 μιλίων την ώρα, δηλαδή κοντά στα 80 χιλιόμετρα την ώρα, σε δρόμο όπου το όριο ταχύτητας ήταν περίπου 30 μίλια την ώρα. Παρά την προσπάθεια του αστυνομικού να προσεγγίσει το όχημα, η Lamborghini συνέχιζε να απομακρύνεται.

Η σύντομη καταδίωξη ολοκληρώθηκε όταν ο οδηγός σταμάτησε στην άκρη του δρόμου. Εκεί οι αρχές διαπίστωσαν πως πίσω από το τιμόνι βρισκόταν ο Πίκφορντ. Ο διεθνής Άγγλος τερματοφύλακας ενημερώθηκε για την παράβαση που του αποδιδόταν και του επιδόθηκε σχετική αναφορά.

Η υπόθεση πήρε επίσημη δικαστική διάσταση τον Σεπτέμβριο, όταν η αστυνομία του Τσέσαϊρ προχώρησε στην απαγγελία κατηγορίας.

Ο Πίκφορντ επέλεξε να δηλώσει ηλεκτρονικά ένοχος, ζητώντας ωστόσο να παραστεί αυτοπροσώπως ενώπιον του δικαστηρίου ώστε να παρουσιάσει τις ελαφρυντικές περιστάσεις που θεωρεί ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Η ακροαματική διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τις 7 Δεκεμβρίου στο δικαστήριο του Τσέστερ. Η συγκεκριμένη παράβαση μπορεί να επιφέρει από τρεις έως εννέα βαθμούς στο δίπλωμα του οδηγού, ενώ υπό προϋποθέσεις μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε προσωρινή απαγόρευση οδήγησης.

Thema Insights

Monaco Yacht Show 2026: Πώς η ΕΚΟ υποστηρίζει τις διαδρομές του ελληνικού και μεσογειακού yachting

Η πρώτη παρουσία της ΕΚΟ, μέλος του Ομίλου HELLENiQ ENERGY,  στην κορυφαία διεθνή έκθεση superyachts στο Μονακό ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ως κορυφαίος προμηθευτής καυσίμων για το Marine και το yachting στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης