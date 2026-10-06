Ο Αϊζάια Ουάσινγκτον του Grey's Anatomy αποκάλυψε ότι η σύζυγός του πέθανε πριν από έναν χρόνο: «Κατέρρευσε ξαφνικά»

Ο Αϊζάια Ουάσινγκτον έκανε γνωστή την είδηση μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, σημειώνοντας πως η Τζενίσα Γκάρλαντ, με την οποία υπήρξε παντρεμένος από το 1996, υπέστη ένα σοβαρό αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο και άφησε την τελευταία της πνοή στις 9 Ιουνίου 2025, αφήνοντας τον ίδιο και τα τρία παιδιά τους σε σοκ.



«Ναι… οι φήμες είναι αληθινές. Η αγαπημένη μου σύζυγος επί 29 χρόνια κατέρρευσε ξαφνικά στις 31 Μαΐου 2025 και έφυγε από τη ζωή στις 9 Ιουνίου 2025», έγραψε αρχικά ο ηθοποιός στη λεζάντα της ανάρτησής του και πρόσθεσε: «Ήταν τεράστιο σοκ για εμένα και ολόκληρη την οικογένειά μου. Υπέστη ένα σοβαρό αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο και δεν ανέκαμψε ποτέ».





Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @therealisaiahwashington

Ο Αϊζάια Ουάσινγκτον κατέληξε στην ανάρτησή του: