Ο Αϊζάια Ουάσινγκτον του Grey's Anatomy αποκάλυψε ότι η σύζυγός του πέθανε πριν από έναν χρόνο: «Κατέρρευσε ξαφνικά»
Ο Αϊζάια Ουάσινγκτον του Grey's Anatomy αποκάλυψε ότι η σύζυγός του πέθανε πριν από έναν χρόνο: «Κατέρρευσε ξαφνικά»
Ο ηθοποιός υπήρξε παντρεμένος με την Τζενίσα Γκάρλαντ από το 1996 - Μαζί απέκτησαν τρία παιδιά
Τις φήμες που κυκλοφορούσαν σχετικά με τον θάνατο της συζύγου του επιβεβαίωσε ο ηθοποιός του Grey's Anatomy Αϊζάια Ουάσινγκτον, με μία συγκινητική εξομολόγηση, κατά την οποία εξηγούσε πως η αγαπημένη του κατέρρευσε ξαφνικά πριν από περίπου έναν χρόνο και δεν κατάφερε να ανακάμψει.
Ο Αϊζάια Ουάσινγκτον έκανε γνωστή την είδηση μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, σημειώνοντας πως η Τζενίσα Γκάρλαντ, με την οποία υπήρξε παντρεμένος από το 1996, υπέστη ένα σοβαρό αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο και άφησε την τελευταία της πνοή στις 9 Ιουνίου 2025, αφήνοντας τον ίδιο και τα τρία παιδιά τους σε σοκ.
«Ναι… οι φήμες είναι αληθινές. Η αγαπημένη μου σύζυγος επί 29 χρόνια κατέρρευσε ξαφνικά στις 31 Μαΐου 2025 και έφυγε από τη ζωή στις 9 Ιουνίου 2025», έγραψε αρχικά ο ηθοποιός στη λεζάντα της ανάρτησής του και πρόσθεσε: «Ήταν τεράστιο σοκ για εμένα και ολόκληρη την οικογένειά μου. Υπέστη ένα σοβαρό αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο και δεν ανέκαμψε ποτέ».
Δείτε την ανάρτηση
Στη συνέχεια συμβούλευσε τους followers του: «Ακούστε… ορισμένοι πονοκέφαλοι δεν είναι απλώς πονοκέφαλοι ή ημικρανίες. Μπορεί να είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό και να αποτελούν προειδοποιητικό σημάδι. Κάντε μια εξέταση, αν μπορείτε, και πάρτε αυτούς τους πονοκεφάλους στα σοβαρά», τόνισε.
Ο Αϊζάια Ουάσινγκτον κατέληξε στην ανάρτησή του: «Έχει φύγει εδώ και 16 μήνες, αλλά άφησε πίσω της τρία απίστευτα υπέροχα παιδιά, που θα συνεχίσουν την κληρονομιά της. Δεν ξέρω αν αυτή είναι η κατάλληλη ανάρτηση, γιατί η Τζενίσα κρατούσε ιδιωτική την προσωπική της ζωή, αλλά υποθέτω ότι απλώς θα πρέπει να μου κάνει παρατήρηση από την άλλη πλευρά».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο Αϊζάια Ουάσινγκτον έκανε γνωστή την είδηση μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, σημειώνοντας πως η Τζενίσα Γκάρλαντ, με την οποία υπήρξε παντρεμένος από το 1996, υπέστη ένα σοβαρό αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο και άφησε την τελευταία της πνοή στις 9 Ιουνίου 2025, αφήνοντας τον ίδιο και τα τρία παιδιά τους σε σοκ.
«Ναι… οι φήμες είναι αληθινές. Η αγαπημένη μου σύζυγος επί 29 χρόνια κατέρρευσε ξαφνικά στις 31 Μαΐου 2025 και έφυγε από τη ζωή στις 9 Ιουνίου 2025», έγραψε αρχικά ο ηθοποιός στη λεζάντα της ανάρτησής του και πρόσθεσε: «Ήταν τεράστιο σοκ για εμένα και ολόκληρη την οικογένειά μου. Υπέστη ένα σοβαρό αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο και δεν ανέκαμψε ποτέ».
Δείτε την ανάρτηση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στη συνέχεια συμβούλευσε τους followers του: «Ακούστε… ορισμένοι πονοκέφαλοι δεν είναι απλώς πονοκέφαλοι ή ημικρανίες. Μπορεί να είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό και να αποτελούν προειδοποιητικό σημάδι. Κάντε μια εξέταση, αν μπορείτε, και πάρτε αυτούς τους πονοκεφάλους στα σοβαρά», τόνισε.
Ο Αϊζάια Ουάσινγκτον κατέληξε στην ανάρτησή του: «Έχει φύγει εδώ και 16 μήνες, αλλά άφησε πίσω της τρία απίστευτα υπέροχα παιδιά, που θα συνεχίσουν την κληρονομιά της. Δεν ξέρω αν αυτή είναι η κατάλληλη ανάρτηση, γιατί η Τζενίσα κρατούσε ιδιωτική την προσωπική της ζωή, αλλά υποθέτω ότι απλώς θα πρέπει να μου κάνει παρατήρηση από την άλλη πλευρά».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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