Ο Αϊζάια Ουάσινγκτον του Grey's Anatomy αποκάλυψε ότι η σύζυγός του πέθανε πριν από έναν χρόνο: «Κατέρρευσε ξαφνικά»
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Αϊζάια Ουάσινγκτον Grey’s Anatomy Σύζυγος Θάνατος

Ο Αϊζάια Ουάσινγκτον του Grey's Anatomy αποκάλυψε ότι η σύζυγός του πέθανε πριν από έναν χρόνο: «Κατέρρευσε ξαφνικά»

Ο ηθοποιός υπήρξε παντρεμένος με την Τζενίσα Γκάρλαντ από το 1996 - Μαζί απέκτησαν τρία παιδιά

Ο Αϊζάια Ουάσινγκτον του Grey's Anatomy αποκάλυψε ότι η σύζυγός του πέθανε πριν από έναν χρόνο: «Κατέρρευσε ξαφνικά»
Γεωργία Κοτζιά
Τις φήμες που κυκλοφορούσαν σχετικά με τον θάνατο της συζύγου του επιβεβαίωσε ο ηθοποιός του Grey's Anatomy Αϊζάια Ουάσινγκτον, με μία συγκινητική εξομολόγηση, κατά την οποία εξηγούσε πως η αγαπημένη του κατέρρευσε ξαφνικά πριν από περίπου έναν χρόνο και δεν κατάφερε να ανακάμψει.

Ο Αϊζάια Ουάσινγκτον έκανε γνωστή την είδηση μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, σημειώνοντας πως η Τζενίσα Γκάρλαντ, με την οποία υπήρξε παντρεμένος από το 1996, υπέστη ένα σοβαρό αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο και άφησε την τελευταία της πνοή στις 9 Ιουνίου 2025, αφήνοντας τον ίδιο και τα τρία παιδιά τους σε σοκ.

«Ναι… οι φήμες είναι αληθινές. Η αγαπημένη μου σύζυγος επί 29 χρόνια κατέρρευσε ξαφνικά στις 31 Μαΐου 2025 και έφυγε από τη ζωή στις 9 Ιουνίου 2025», έγραψε αρχικά ο ηθοποιός στη λεζάντα της ανάρτησής του και πρόσθεσε: «Ήταν τεράστιο σοκ για εμένα και ολόκληρη την οικογένειά μου. Υπέστη ένα σοβαρό αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο και δεν ανέκαμψε ποτέ».

Δείτε την ανάρτηση

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @therealisaiahwashington


Στη συνέχεια συμβούλευσε τους followers του: «Ακούστε… ορισμένοι πονοκέφαλοι δεν είναι απλώς πονοκέφαλοι ή ημικρανίες. Μπορεί να είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό και να αποτελούν προειδοποιητικό σημάδι. Κάντε μια εξέταση, αν μπορείτε, και πάρτε αυτούς τους πονοκεφάλους στα σοβαρά», τόνισε.

Ο Αϊζάια Ουάσινγκτον κατέληξε στην ανάρτησή του: «Έχει φύγει εδώ και 16 μήνες, αλλά άφησε πίσω της τρία απίστευτα υπέροχα παιδιά, που θα συνεχίσουν την κληρονομιά της. Δεν ξέρω αν αυτή είναι η κατάλληλη ανάρτηση, γιατί η Τζενίσα κρατούσε ιδιωτική την προσωπική της ζωή, αλλά υποθέτω ότι απλώς θα πρέπει να μου κάνει παρατήρηση από την άλλη πλευρά».

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Γεωργία Κοτζιά

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