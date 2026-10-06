Σίμου Λίου: Ο «Σανγκ-Τσι» της Marvel παντρεύτηκε μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια σχέσης

σχεδόν τέσσερα χρόνια σχέσης, ο Σίμου Λίου παντρεύτηκε με τη σύντροφό του.

σταρ της Marvel

Η σχέση του ζευγαριού ξεκίνησε στα τέλη του 2022, ενώ έγινε επίσημη μέσω Instagram στις 20 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Λίγες ημέρες αργότερα, οι δυο τους έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση σε πρεμιέρα, στο «Violent Night» στο Λος Άντζελες.

Λίου

Έπειτά απόΟ 37χρονοςκαι η 30χρονη αντιπρόεδρος ψηφιακού μάρκετινγκ, Άλισον Χσου αντάλλαξαν όρκους το Σαββατοκύριακο της 3ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με πηγή του People. Το TMZ ήταν το πρώτο μέσο που μετέδωσε την είδηση του γάμου, αναφέροντας ότι η τελετή πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία.είχε μιλήσει για τη σύντροφό του σε συνέντευξή του στο People, τον Αύγουστο του 2023: «Έχει αλλάξει απόλυτα τη ζωή μου, γι' αυτό είμαι πάρα πολύ ευγνώμων που την έχω». Λίγους μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο του 2023, είχε περιγράψει το συναίσθημά του μετά τη γνωριμία του με την Άλισον Χσου ως «μια ανάσα ανακούφισης».Το ζευγάρι ανακοίνωσε τον αρραβώνα του τον Μάιο του 2025, μέσα από κοινή ανάρτηση στο Instagram. Στις φωτογραφίες που δημοσίευσαν από το Παρίσι, ο ηθοποιός έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του με φόντο τον Πύργο του Άιφελ και μια διακόσμηση με κεριά και λουλούδια. «Εμείς για πάντα» είχε γράψει η Άλισον Χσου στη λεζάντα της δημοσίευσής της, δείχνοντας παράλληλα το διαμαντένιο δαχτυλίδι της.