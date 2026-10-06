Η Κάιλι Τζένερ αναλαμβάνει τον πρώτο της μεγάλο ρόλο σε σειρά που ετοιμάζει με την Κιμ Καρντάσιαν
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Κάιλι Τζένερ ρόλος Σειρά Κιμ Καρντάσιαν

Η Κάιλι Τζένερ αναλαμβάνει τον πρώτο της μεγάλο ρόλο σε σειρά που ετοιμάζει με την Κιμ Καρντάσιαν

Η Influencer και επιχειρηματίας θα πρωταγωνιστήσει στο θρίλερ «Bachelorette Weekend»

Η Κάιλι Τζένερ αναλαμβάνει τον πρώτο της μεγάλο ρόλο σε σειρά που ετοιμάζει με την Κιμ Καρντάσιαν
Για τον πρώτο της μεγάλο ετοιμάζεται η Κάιλι Τζένερ, η οποία θα πρωταγωνιστήσει στη νέα σειρά θρίλερ του Hulu με τίτλο «Bachelorette Weekend».

Η συμμετοχή της Influencer και επιχειρηματία ανακοινώθηκε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, ενώ έγινε επίσης γνωστό ότι η αδελφή της, Κιμ Καρντάσιαν, θα είναι εκτελεστική παραγωγός της σειράς μαζί με την ίδια. Στην επερχόμενη τηλεοπτική μεταφορά ενός βιβλίου που δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει, η Τζένερ θα ενσαρκώσει μια νύφη που βρίσκεται δολοφονημένη, με τις παράνυμφούς της να μετατρέπονται στις βασικές ύποπτες.

Η Καρντάσιαν ήταν εκείνη που σκέφτηκε την Τζένερ για τον ρόλο και επικοινώνησε με τη μικρότερη αδελφή της, η οποία διατηρεί σχέση με τον υποψήφιο για Όσκαρ Τιμοτέ Σαλαμέ, προκειμένου να της προτείνει αυτή την ευκαιρία.

Σύμφωνα με το Deadline, το σενάριο στάλθηκε στην Καρντάσιαν ως πιθανό πρότζεκτ για παραγωγή και εκείνη «θεώρησε ότι θα ήταν ένας εξαιρετικός πρωταγωνιστικός ρόλος για την Τζένερ και της το προώθησε, με τις δύο να συμφωνούν γρήγορα να συμμετάσχουν». Τη σειρά δημιούργησε η Λόρεν Όλιβερ, γνωστή για νεανικά μυθιστορήματα όπως τα «Panic», «Before I Fall» και την τριλογία «Delirium».

Το «Bachelorette Weekend» βασίζεται σε ένα ανέκδοτο μυθιστόρημα της Φλόρα Κόλινς και η σύνοψή του αναφέρει: «Στη σειρά, ένα μπάτσελορετ Σαββατοκύριακο παίρνει θανάσιμη τροπή όταν η νύφη βρίσκεται δολοφονημένη στην πισίνα και όλες οι πιο στενές φίλες της γίνονται ύποπτες».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο ρόλος της Τζένερ περιγράφεται ως ο «Βόρειος Αστέρας» της σειράς, γύρω από τον οποίο ξεδιπλώνονται και συνδέονται τα γεγονότα που οδήγησαν στη δολοφονία.

Η Τζένερ έχει στο παρελθόν εμφανιστεί σε εκδοχές του εαυτού της στο «The Moment» της Charli XCX και στο «Ocean's Eight». Με το «Bachelorette Weekend», ωστόσο, θα υποδυθεί για πρώτη φορά έναν κανονικό μυθοπλαστικό χαρακτήρα. Νωρίτερα φέτος, η Τζένερ έδειξε για λίγο τις υποκριτικές της ικανότητες με μια σύντομη εμφάνιση στο mockumentary της A24 «The Moment» της Charli XCX.

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Τα τελευταία χρόνια έχει επίσης δώσει το «παρών» σε σημαντικές διοργανώσεις της κινηματογραφικής βιομηχανίας, μεταξύ των οποίων και τελετές απονομής βραβείων, στο πλευρό του Σαλαμέ, με τον οποίο διατηρεί σχέση εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια.

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