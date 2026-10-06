Μαρινάκης: 900 εκατ. ευρώ τα παραπάνω έσοδα από τον ΦΠΑ φέτος, έχουμε δώσει 1,2 δισ. ευρώ σε επιπλέον μέτρα

Σε δηλώσεις του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε τόσο στο στεγαστικό όσο και στο θέμα των παρεμβάσεων για την ακρίβεια - «Διεύρυνση δεν σημαίνει αλλοίωση» είπε αναφερόμενος στη Νέα Δημοκρατία





Το 2026 τα παραπάνω έσοδα από το ΦΠΑ ήτανε 900 εκατομμύρια και τα μέτρα τα οποία έχουν δοθεί εκτάκτως, πέραν των άλλων μέτρων που εφαρμόζονται, τα επιπλέον μέτρα αυτών είναι 1,2 δισ, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης μιλώντας για το πλεόνασμα στα δημοσιονομικά.







«Όλο αυτό προφανώς έχει να κάνει με την κάθε περιοχή ξεχωριστά και όλο αυτό για να μπορέσουμε να το αξιολογήσουμε, θα πρέπει να υπάρξει μία συνολική παρουσίαση. Καταλαβαίνω ότι είναι μία απ' τις μεγάλες προτεραιότητες, μια σειρά από όλο και περισσότερα μέτρα τόνωσης, αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος. Να θυμίσω ότι και στη ΔΕΘ ακούσαμε το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ», πριν από περίπου 8 με 10 μήνες ανακοινώθηκαν και εφαρμόστηκαν όλες οι νέες φοροαπαλλαγές, ή φοροελαφρύνσεις, γιατί χρειάζονται και κίνητρα φορολογικά, τα οποία εφαρμόζουμε, για να μετατραπούν κλειστά σπίτια, να ανακαινιστούν και να δοθούν για μακροχρόνια μίσθωση ή να μετατραπούν από βραχυχρόνια σε μακροχρόνια.



Όλες οι πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει και με τα μόνιμα επιδόματα, δηλαδή τα δύο ενοίκια που παίρνουνε γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί που είναι εκτός έδρας και το ένα ενοίκιο που παίρνουν πίσω πλέον κάθε χρόνο, αυτόν τον μήνα θα καταβληθεί, τον επόμενο, τον Νοέμβριο, το 80% των ενοικιαστών. Είναι μία πρωτοφανής κρίση και στην Ευρώπη, μεγάλο ζήτημα και την Ελλάδα, βλέπουμε τι συμβαίνει και στην Ισπανία, όπου δεν αντιμετωπίζεται με ένα μόνο μέτρο. Ο στόχος, λοιπόν, είναι τώρα να δημιουργηθούν νέες κατοικίες που να δοθούν προς ενοικίαση, δηλαδή αυτός να είναι ο όρος ο βασικός».



«Ανακοινώνονται μέτρα κάθε μήνα, τα δημόσια έσοδα έχουν αυξηθεί» Σχετικά με τη δήλωση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου ότι ενδέχεται να χρειαστούν πρόσθετα μέτρα στήριξης, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε:



«Καταρχάς, ανακοινώνονται μέτρα κάθε μήνα, από την άνοιξη μέχρι σήμερα. Τα μέτρα που έχουνε ανακοινωθεί και έχουν εφαρμοστεί έχουν ξεπεράσει και το παραπάνω από το "επιπλέον του επιπλέον", έτσι αν μπορώ να το πω, αδόκιμα. Για να καταλάβει ο κόσμος. Τα τελευταία χρόνια τα δημόσια τα έσοδα, τα φορολογικά έσοδα έχουν αυξηθεί. Κατά την αντιπολίτευση, αυτό είναι αποτέλεσμα υπερφορολόγησης.



Σύμφωνα με αυτά τα οποία λέμε εμείς και τα επίσημα στοιχεία του προϋπολογισμού, είναι αποτέλεσμα δημιουργίας θέσεων εργασίας, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκει δουλειά πληρώνει στο κράτος φόρους και εισφορές, ας είναι μειωμένοι οι φόροι και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Πέραν όμως των παραπάνω εσόδων, υπάρχει ένα επιπλέον, το οποίο ούτε εμείς αρνούμαστε, όχι όμως το βασικό, η βασική αιτία του πλεονάσματος, ένα μέρος αυτού, η τρίτη αιτία, που είναι τα παραπάνω έσοδα από το ΦΠΑ. Το 2026 λοιπόν, τα παραπάνω έσοδα από το ΦΠΑ ήτανε 900 εκατομμύρια και τα μέτρα τα οποία έχουν δοθεί εκτάκτως, πέραν των άλλων μέτρων που εφαρμόζονται, δηλαδή αυτά που σας είπα πριν: τα ενοίκια, η μόνιμη στήριξη των συνταξιούχων, οι φοροελαφρύνσεις, αυτά είναι τα μόνιμα μέτρα–, τα επιπλέον μέτρα αυτών είναι 1,2 δισ».



Κλείσιμο



«Έχουμε αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων» Σχετικά με το εάν απαιτείται ταχύτερη και πιο αποφασιστική κυβερνητική αντίδραση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε τα εξής: «Και για να μην ξεχνάμε και αυτά τα οποία μας καταλόγιζε η αντιπολίτευση όταν ο κύριος Θεοδωρικάκος και η κυβέρνηση ανακοίνωναν τη συμφωνία κυρίων. Αποτέλεσμα και αυτής της παρέμβασης, αλλά και μιας σειράς άλλων παρεμβάσεων και ελέγχων, είναι, χωρίς να λέω ότι έχουμε γίνει παράδεισος, έτσι; Ακόμα υπάρχει μεγάλο ζήτημα ακρίβειας και στα τρόφιμα, ότι είμαστε ένα από τα τέσσερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα από τα τέσσερα κράτη-μέλη της Ευρώπης που ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος στον πληθωρισμό τροφίμων ήταν στο 1,5%, εμείς είχαμε αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων. Δεν το λέω αυτό για να πω ότι λύθηκε το ζήτημα της ακρίβειας στα τρόφιμα, το αντίθετο.



Αλλά ότι συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρώπης, στον ευαίσθητο αυτό τομέα των τροφίμων, αντιμετωπίζουμε καλύτερα αυτό το νέο κύμα ακρίβειας. Τώρα, επανέρχομαι σ' αυτό το οποίο με ρωτήσατε. Υπάρχουν δύο ειδών διαμαρτυρίες. Οι διαμαρτυρίες των πολιτών που είναι απολύτως δικαιολογημένες. Εμείς προσπαθούμε να δίνουμε όσα παραπάνω μπορούμε, αλλά δικαιολογημένα ο κόσμος ζητάει παραπάνω. Αλλά δεν θα μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε αυτό που κάνει η αντιπολίτευση, να γίνουμε ευχάριστοι χωρίς να μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτά τα οποία λέμε, με τα αντίστοιχα έσοδα. Και υπάρχουν και διαμαρτυρίες ή οι αιτιάσεις ή οι κατηγορίες της αντιπολίτευσης, οι οποίες θυμίζουν αυτούς που έχω πει πολλές φορές "προπονητές της εξέδρας", που λένε μόνο ευχάριστα για να τα ακούσει ο κόσμος, αλλά στην πραγματικότητα δεν λύνουν κανένα πρόβλημα.



Πάω λοιπόν στην ουσία. Η ουσία ποια είναι; Ότι η κυβέρνηση αυτή δίνει όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα. Ναι, πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα, κύριε Μπολάκη, αλλά να θυμίσω ότι όταν μαζεύουμε τα παραπάνω έσοδα, που δεν είναι αποτέλεσμα υπερφορολόγησης αλλά μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές για τους λόγους που σας είπα προηγουμένως, η αντιπολίτευση μας κατηγορεί για υπερφορολόγηση. Η αντιπολίτευση, λοιπόν, που κατηγορεί την κυβέρνηση που με την πολιτική της, μαζεύει παραπάνω λεφτά χωρίς να αυξάνει τους φόρους, μειώνοντας τους φόρους, ταυτόχρονα ζητά να δοθούν και παραπάνω. Αυτό θεωρώ ότι πολιτικά είναι ανέξοδο. Ποια είναι η πραγματικότητα;



Για το στεγαστικό και την ακρίβεια τοποθετήθηκε μεταξύ άλλων ο Παύλος Μαρινάκης , οποίος τόνισε ότι στόχος είναι πλέον να δημιουργηθούν νέες κατοικίες που να δοθούν προς ενοικίαση, μετά τις σχετικές εξαγγελίες της κυβέρνησης. Παράλληλα, χαρακτήρισε πολύ σημαντική την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, ενώ αναφορικά με την προοπτική διεύρυνσης της Νέας Δημοκρατίας είπε ότι αυτή δεν συνεπάγεται αλλοίωση.Το 2026 τα παραπάνω έσοδα από το ΦΠΑ ήτανε 900 εκατομμύρια και τα μέτρα τα οποία έχουν δοθεί εκτάκτως, πέραν των άλλων μέτρων που εφαρμόζονται, τα επιπλέον μέτρα αυτών είναι 1,2 δισ, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης μιλώντας για το πλεόνασμα στα δημοσιονομικά.«Το στεγαστικό σε όλη την Ευρώπη είναι ένα απ' τα μεγαλύτερα αλλά και κάποιες περιόδους το μεγαλύτερο ζήτημα, ειδικά για συμπολίτες μας οι οποίοι μένουν στο ενοίκιο ή νεότερους συμπολίτες μας. Κάθε κίνηση πρέπει να οδηγεί στο να δίνονται όσο το δυνατόν περισσότερες επιλογές στους υποψήφιους ενοικιαστές, να βρουν περισσότερα σπίτια και να πέσουν παραπάνω σπίτια στην αγορά. Η αύξηση του συντελεστή δόμησης προφανώς μπορεί να εξεταστεί σε περιοχές όπου η απόφαση αυτή δεν θα έρθει σε αντίθεση με προηγούμενες αποφάσεις της Δικαιοσύνης», δήλωσε αρχικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο MEGANEWS 104,6 και πρόσθεσε:«Όλο αυτό προφανώς έχει να κάνει με την κάθε περιοχή ξεχωριστά και όλο αυτό για να μπορέσουμε να το αξιολογήσουμε, θα πρέπει να υπάρξει μία συνολική παρουσίαση. Καταλαβαίνω ότι είναι μία απ' τις μεγάλες προτεραιότητες, μια σειρά από όλο και περισσότερα μέτρα τόνωσης, αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος. Να θυμίσω ότι και στη ΔΕΘ ακούσαμε το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ», πριν από περίπου 8 με 10 μήνες ανακοινώθηκαν και εφαρμόστηκαν όλες οι νέες φοροαπαλλαγές, ή φοροελαφρύνσεις, γιατί χρειάζονται και κίνητρα φορολογικά, τα οποία εφαρμόζουμε, για να μετατραπούν κλειστά σπίτια, να ανακαινιστούν και να δοθούν για μακροχρόνια μίσθωση ή να μετατραπούν από βραχυχρόνια σε μακροχρόνια.Όλες οι πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει και με τα μόνιμα επιδόματα, δηλαδή τα δύο ενοίκια που παίρνουνε γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί που είναι εκτός έδρας και το ένα ενοίκιο που παίρνουν πίσω πλέον κάθε χρόνο, αυτόν τον μήνα θα καταβληθεί, τον επόμενο, τον Νοέμβριο, το 80% των ενοικιαστών. Είναι μία πρωτοφανής κρίση και στην Ευρώπη, μεγάλο ζήτημα και την Ελλάδα, βλέπουμε τι συμβαίνει και στην Ισπανία, όπου δεν αντιμετωπίζεται με ένα μόνο μέτρο. Ο στόχος, λοιπόν, είναι τώρα να δημιουργηθούν νέες κατοικίες που να δοθούν προς ενοικίαση, δηλαδή αυτός να είναι ο όρος ο βασικός».Σχετικά με τη δήλωση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου ότι ενδέχεται να χρειαστούν πρόσθετα μέτρα στήριξης, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε:«Καταρχάς, ανακοινώνονται μέτρα κάθε μήνα, από την άνοιξη μέχρι σήμερα. Τα μέτρα που έχουνε ανακοινωθεί και έχουν εφαρμοστεί έχουν ξεπεράσει και το παραπάνω από το "επιπλέον του επιπλέον", έτσι αν μπορώ να το πω, αδόκιμα. Για να καταλάβει ο κόσμος. Τα τελευταία χρόνια τα δημόσια τα έσοδα, τα φορολογικά έσοδα έχουν αυξηθεί. Κατά την αντιπολίτευση, αυτό είναι αποτέλεσμα υπερφορολόγησης.Σύμφωνα με αυτά τα οποία λέμε εμείς και τα επίσημα στοιχεία του προϋπολογισμού, είναι αποτέλεσμα δημιουργίας θέσεων εργασίας, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκει δουλειά πληρώνει στο κράτος φόρους και εισφορές, ας είναι μειωμένοι οι φόροι και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Πέραν όμως των παραπάνω εσόδων, υπάρχει ένα επιπλέον, το οποίο ούτε εμείς αρνούμαστε, όχι όμως το βασικό, η βασική αιτία του πλεονάσματος, ένα μέρος αυτού, η τρίτη αιτία, που είναι τα παραπάνω έσοδα από το ΦΠΑ. Το 2026 λοιπόν, τα παραπάνω έσοδα από το ΦΠΑ ήτανε 900 εκατομμύρια και τα μέτρα τα οποία έχουν δοθεί εκτάκτως, πέραν των άλλων μέτρων που εφαρμόζονται, δηλαδή αυτά που σας είπα πριν: τα ενοίκια, η μόνιμη στήριξη των συνταξιούχων, οι φοροελαφρύνσεις, αυτά είναι τα μόνιμα μέτρα–, τα επιπλέον μέτρα αυτών είναι 1,2 δισ».«Κάθε μήνα λοιπόν αυτά θα συνεχίσουν να παρατείνονται. Ο λόγος που ανακοινώνονται μάλιστα πλέον κάποια εξ αυτών κάθε δεκαπενθήμερο είναι γιατί πρέπει να βλέπουμε ποιες είναι οι ανάγκες. Θα φτάσουμε λοιπόν στα όρια δαπανών, θα δώσουμε δηλαδή όσα παραπάνω μπορούμε και αντέχει η οικονομία και, σε περίπτωση που σε ευρωπαϊκό επίπεδο γίνει δεκτό το αίτημα του Πρωθυπουργού να εξαιρεθούν τα επιπλέον μέτρα που θέλουμε να πάρουμε, θα δούμε σε ποιον φόρο ή πού θα παρέμβουμε, αυτό δεν έχει ανακοινωθεί και δεν έχει κλείσει ακόμα, τότε ναι, θα παρθούν, θα ληφθούν ακόμα περισσότερα μέτρα. Και ο λόγος που λέμε «σε περίπτωση που», είναι γιατί δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τις οροφές δαπανών. Άρα, δεδομένα θα υπάρχει στήριξη μήνα-μήνα, με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, στη συνέχεια πετρέλαιο κίνησης, όπου η μείωση που φέρνουμε είναι μεγαλύτερη», πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.Σχετικά με το εάν απαιτείται ταχύτερη και πιο αποφασιστική κυβερνητική αντίδραση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε τα εξής: «Και για να μην ξεχνάμε και αυτά τα οποία μας καταλόγιζε η αντιπολίτευση όταν ο κύριος Θεοδωρικάκος και η κυβέρνηση ανακοίνωναν τη συμφωνία κυρίων. Αποτέλεσμα και αυτής της παρέμβασης, αλλά και μιας σειράς άλλων παρεμβάσεων και ελέγχων, είναι, χωρίς να λέω ότι έχουμε γίνει παράδεισος, έτσι; Ακόμα υπάρχει μεγάλο ζήτημα ακρίβειας και στα τρόφιμα, ότι είμαστε ένα από τα τέσσερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα από τα τέσσερα κράτη-μέλη της Ευρώπης που ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος στον πληθωρισμό τροφίμων ήταν στο 1,5%, εμείς είχαμε αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων. Δεν το λέω αυτό για να πω ότι λύθηκε το ζήτημα της ακρίβειας στα τρόφιμα, το αντίθετο.Αλλά ότι συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρώπης, στον ευαίσθητο αυτό τομέα των τροφίμων, αντιμετωπίζουμε καλύτερα αυτό το νέο κύμα ακρίβειας. Τώρα, επανέρχομαι σ' αυτό το οποίο με ρωτήσατε. Υπάρχουν δύο ειδών διαμαρτυρίες. Οι διαμαρτυρίες των πολιτών που είναι απολύτως δικαιολογημένες. Εμείς προσπαθούμε να δίνουμε όσα παραπάνω μπορούμε, αλλά δικαιολογημένα ο κόσμος ζητάει παραπάνω. Αλλά δεν θα μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε αυτό που κάνει η αντιπολίτευση, να γίνουμε ευχάριστοι χωρίς να μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτά τα οποία λέμε, με τα αντίστοιχα έσοδα. Και υπάρχουν και διαμαρτυρίες ή οι αιτιάσεις ή οι κατηγορίες της αντιπολίτευσης, οι οποίες θυμίζουν αυτούς που έχω πει πολλές φορές "προπονητές της εξέδρας", που λένε μόνο ευχάριστα για να τα ακούσει ο κόσμος, αλλά στην πραγματικότητα δεν λύνουν κανένα πρόβλημα.Πάω λοιπόν στην ουσία. Η ουσία ποια είναι; Ότι η κυβέρνηση αυτή δίνει όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα. Ναι, πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα, κύριε Μπολάκη, αλλά να θυμίσω ότι όταν μαζεύουμε τα παραπάνω έσοδα, που δεν είναι αποτέλεσμα υπερφορολόγησης αλλά μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές για τους λόγους που σας είπα προηγουμένως, η αντιπολίτευση μας κατηγορεί για υπερφορολόγηση. Η αντιπολίτευση, λοιπόν, που κατηγορεί την κυβέρνηση που με την πολιτική της, μαζεύει παραπάνω λεφτά χωρίς να αυξάνει τους φόρους, μειώνοντας τους φόρους, ταυτόχρονα ζητά να δοθούν και παραπάνω. Αυτό θεωρώ ότι πολιτικά είναι ανέξοδο. Ποια είναι η πραγματικότητα;

Η πραγματικότητα είναι ότι σε μια πρωτοφανή περίοδο πληθωριστικών πιέσεων, ο διευθυντής του Οργανισμού Ενέργειας, δηλαδή ο διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, όταν ξεκίνησε η κρίση είπε ότι «μιλάμε για τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σε αυτή την κρίση, γιατί μιλάμε για κρίση, είναι ως προς τα χρήματα που έχει δώσει στους πολίτες, τις ανάσες που έχει δώσει στους πολίτες, η τρίτη ως προς το ΑΕΠ της. Αυτό δεν σημαίνει ότι έλυσε την κρίση κανείς, αλλά ότι συγκριτικά με άλλες χώρες κάνουμε ότι περισσότερο μπορούμε. Καταλαβαίνουμε τον κόσμο και θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα του».



«Δεν ξεχνάς τα προβλήματα όσων σε ακούνε και σε βλέπουν» Για την εκδήλωση για τα 52α γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας και για την φράση του Πρωθυπουργού περί σεμνότητας και ταπεινότητας, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Έτσι είναι και ειδικά όταν έχεις να διαχειριστείς τη μία κρίση μετά την άλλη, όσο και να έχεις υποχρέωση να προβάλλεις αυτά τα οποία κάνεις, δεν πρέπει να ξεχνάς ότι αυτοί που σε ακούνε και που σε βλέπουνε, συνεχίζουν και αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα».



Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τοποθετήθηκε και για τη φράση του κ. Γεωργιάδη ότι κάποιοι υπουργοί δεν δείχνουν σημάδια ομόνοιας και ομοψυχίας.



«Καταρχάς σε όλα αυτά, σε όλες αυτές τις περιστάσεις δεν πάει ο κόσμος για τα στελέχη, δηλαδή εν προκειμένω οι νεοδημοκράτες για τα στελέχη, αλλά πάνε τα στελέχη, υπουργοί και βουλευτές, για να τιμήσουν τους νεοδημοκράτες. Προφανώς αυτό ισχύει για όλα τα κόμματα, για να μην παρεξηγηθώ. Εκεί πήγαμε, με πρώτο τον Πρωθυπουργό, για να τιμήσουμε όλους εκείνους και όλες εκείνες που χωρίς ποτέ να ζητήσουν τίποτα, χωρίς να περιμένουν κάτι, αγωνίστηκαν και σε δύσκολα χρόνια, για τις ιδέες τους, αυτές που πιστεύει ο καθένας. Αυτό ισχύει προφανώς και για τους υπόλοιπους πολιτικούς χώρους. Εμείς πήγαμε για τους ανθρώπους αυτούς. Τώρα, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποια αδικαιολόγητη απουσία. Ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι ένας Υπουργός που βγαίνει πάντοτε μπροστά και στις δύσκολες περιόδους. Και το έχω πει πάρα πολλές φορές, επειδή το έργο του κυβερνητικού εκπροσώπου είναι να προβάλλει ό,τι συμβαίνει, η αλήθεια είναι έχουν γίνει και πολλά σημαντικά στην υγεία, αλλά δεν νομίζω ότι έλειπε κάποιος χθες αδικαιολόγητα», τόνισε.



Ο κ. Μαρινάκης τοποθετήθηκε και για την απουσία του κ. Δένδια, λέγοντας: «Επειδή δεν θέλω να μιλάμε με γρίφους και επειδή είδα και κάποιους τίτλους ότι αυτό ήταν, αναφερόταν σε συγκεκριμένο υπουργό. Να είμαστε δίκαιοι. Ο κ. Δένδιας καταρχάς έκανε μία εκδήλωση, είναι πρώτος σε σταυρούς βουλευτής στο νότιο τομέα Αθηνών και έκανε μία εκδήλωση η οποία ήταν πολύ σημαντική, όπως και κάθε υποψήφιου εκ νέου βουλευτή, γιατί αναφέρεται σε μία μεγάλη εκλογική περιφέρεια και ήταν ιδιαιτέρως μαζική, κάτι το οποίο δείχνει και μία ψήφο εμπιστοσύνης και στην παράταξη.



Ο κ. Δένδιας είναι υπουργός Εθνικής Άμυνας, συμμετείχε σε μία πολύ σημαντική διάσκεψη στη Βενετία, ήταν η Σύνοδος, της πρωτοβουλία της Αδριατικής και Ιονίου στη Βενετία, μαζί με την υπουργό Άμυνας της Ιταλίας και άλλων κρατών, της Κροατίας, του Μαυροβουνίου και της Σλοβενίας. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι είναι μία υποχρέωση, αυτό που λέμε, ανελαστική. Δεν νομίζω ότι αμφισβητεί κανείς την αφοσίωση και του κ. Δένδια και των υπόλοιπων υπουργών.



«Η διεύρυνση δεν συνεπάγεται αλλοίωση» «Είναι και πάρα πολύ σημαντικό, επειδή υπάρχει και μια "κατηγορία" για διεύρυνση, είναι γνωστό ότι εγώ είμαι από μικρός στη Νέα Δημοκρατία, ότι όταν η διεύρυνση δεν συνεπάγεται αλλοίωση, όταν, δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι έρχονται και συστρατεύονται με τα ιδανικά, το όραμα μιας παράταξης, τότε αυτό είναι θετικό και ειδικά όταν όλοι αυτοί εκτίθενται στη συνέχεια και στον σταυρό και στην κρίση των πολιτών, εν προκειμένω των ψηφοφόρων της ΝΔ», δήλωσε ο κ. Μαρινάκης για το ενδεχόμενο διεύρυνσης του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας.



Στην ερώτηση του δημοσιογράφου αν αυτό συνεπάγεται και μετάλλαξη, ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Είμαστε υποχρεωμένοι να απαντάμε σε αυτά που θέτουν και οι δημοσιογράφοι. Αν υπάρχει ή όχι μετάλλαξη σε μία παράταξη, κρίνεται από τις πολιτικές. Και νομίζω ότι αν δει κανείς το τι έχουμε κάνει στο μεταναστευτικό, μία θεωρητικά δεξιά ατζέντα, που για μένα δεν υπάρχει δεξιά ατζέντα, εδώ πέρα είναι μία σωστή πολιτική, λογική πολιτική με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά με περιορισμό των ροών κατά 80%.



Η διαχείριση των ζητημάτων των εξοπλισμών, Rafale, Belharra, F-16, F-35. Συμφωνία ΑΟΖ Ιταλία, ΑΟΖ στην Αίγυπτο, η επέκταση στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια. Τα μη κρατικά πανεπιστήμια, μία από τις πιο εμβληματικές προτάσεις της Νεολαίας της παράταξης. Και το κυριότερο γιατί η Νέα Δημοκρατία, πρωτίστως, είναι μία λαϊκή παράταξη, ένα λαϊκό κόμμα, το γεγονός ότι με την πολιτική του, με την αύξηση των επενδύσεων και όλα όσα έχει κάνει, μειώσεις φόρων, σε δύσκολα χρόνια, η ψηφιοποίηση του κράτους, έχει δημιουργήσει με την πολιτική της 600.000 θέσεις εργασίας, νομίζω είναι μία κατ’ εξοχήν πολιτική συμβατή και συνεπής στην ιδρυτική διακήρυξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή».



«Πολύ σημαντική η επίσκεψη Ρούμπιο» Για την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Αθήνα, ο Παύλος Μαρινάκης είπε χαρακτηριστικά:



«Είναι μία πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη, δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε γιατί. Έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία, με όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο, σε όσα συμβαίνουν γύρω μας. Έρχεται και θα έχουμε και την έναρξη του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου, μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, που στέλνει ένα μήνυμα προς πολλές κατευθύνσεις και η συνάντηση που έχει με τον Υπουργό Εξωτερικών και στη συνέχεια, βέβαια, με τον Πρωθυπουργό. Περιμένουμε να δούμε και αυτά που θα ειπωθούν, αλλά νομίζω ότι επισφραγίζει το καλύτερο δυνατό σημείο των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ.



Σε ερώτηση για το αν αυτή γίνεται και στη σκιά κάποιων δημοσιευμάτων, ο κ. Μαρινάκης τόνισε: «Στο σκέλος που αφορούσε την κυβέρνηση, τόσο εγώ εκπροσωπώντας την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, όσο και ο Υπουργός Ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου, ήμασταν σαφείς, κατηγορηματικοί και δεν νομίζω ότι αφήσαμε κανένα περιθώριο.



Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν είναι δουλειά της Κυβέρνησης να σχολιάσει όλα τα υπόλοιπα. Εγώ αυτό που θα πω, είναι ότι ο στρατηγικός μας σύμμαχος, που είναι οι ΗΠΑ, στέλνει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα, ένα ηχηρό μήνυμα με την έλευση του Υπουργού Εξωτερικών και σε συνέχεια της Chevron, της Exon Mobil, του Κάθετου Διαδρόμου και μιας σειράς από ενέργειες, από πρωτοβουλίες, οι οποίες δεν είναι λόγια του αέρα, αλλά έχουν πάρα-πάρα πολύ δυνατό αποτύπωμα σε μια πάρα πολύ κρίσιμη συγκυρία».



Για το αν η επίσκεψη Ρούμπιο αφορά στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και υπολογίζει στον ελληνοαμερικανικό παράγοντα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε: «Νομίζω ότι η επίσκεψη αυτή θα συμβολίσει αυτό το οποίο σας είπα πριν. Είναι καθαρά η συνέχεια μίας σχέσης συνεργασίας, εμπιστοσύνης και αναγνωρίζεται συνολικά ο πρωταγωνιστικός ρόλος Ελλάδας σε όλα όσα συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια και σε σχέση με τη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα είναι ένα κράτος ισχυρό, που δυναμώνει όλο και περισσότερο και βασίζεται πάντοτε στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου».

06.10.2026, 19:21