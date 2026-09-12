Ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο τα Ημισκούμπρια τίμησαν τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη: Φώναζαν το όνομά του και οι θεατές απαντούσαν «ένα κενό»