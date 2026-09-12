Ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο τα Ημισκούμπρια τίμησαν τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη: Φώναζαν το όνομά του και οι θεατές απαντούσαν «ένα κενό»
Ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο τα Ημισκούμπρια τίμησαν τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη: Φώναζαν το όνομά του και οι θεατές απαντούσαν «ένα κενό»
Το συγκρότημα έκανε μία αναφορά στον τραγουδιστή σε συναυλία του στη Θεσσαλονίκη
Με τον δικό τους, ιδιαίτερο τρόπο τίμησαν τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη τα «Ημισκούμπρια».
Το βράδυ της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της επετειακής συναυλίας τους στη Θεσσαλονίκη για τα τριάντα τους χρόνια, έκαναν μια διακοπή για να πουν το δικό τους «αντίο» στον τραγουδιστή. Αφού ο Μιθριδάτης μοιράστηκε μερικά λόγια για εκείνον, υπογραμμίζοντας την αγάπη που δεχόταν από τον κόσμο, κάλεσε τους θεατές να τον αποχαιρετήσουν μαζί.
Όπως είπε, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας άνθρωπος και ένας καλλιτέχνης που ξεχώριζε και που αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο: «Ανεξάρτητα από το ρεπερτόριο και από το είδος, υπάρχουν κάποιες μορφές που για κάποιο είναι μυστήριες, παράξενες, είναι λίγο απόκοσμες, είναι λίγο αντισυμβατικές ακόμη και όταν είναι μέσα στο σύστημα. Ξεχωρίζουν για κάποιον λόγο. Είναι ωραίο να ξεχωρίζεις, να βλέπεις έναν καλλιτέχνη να κάνει του κεφαλιού του. 'Ενας τέτοιος άνθρωπος ήταν και ο Γιώργος Μαζωνάκης. Και για κάποιον λογο, είχε αυτή την καθολική αγάπη, είχε μια καθολική συμπάθεια, είτε τον ακούς είτε δεν τον ακούς, είτε είναι η μουσική σου είτε δεν είναι. Αυτό που είχε ήταν μοναδικό».
Μόλις ολοκλήρωσε, φώναξε φορές το όνομα του Γιώργου Μαζωνάκη, με το πλήθος να απαντά «ένα κενό», όπως ήταν το ομότιτλο τραγούδι του.
Δείτε το βίντεο
Το βράδυ της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της επετειακής συναυλίας τους στη Θεσσαλονίκη για τα τριάντα τους χρόνια, έκαναν μια διακοπή για να πουν το δικό τους «αντίο» στον τραγουδιστή. Αφού ο Μιθριδάτης μοιράστηκε μερικά λόγια για εκείνον, υπογραμμίζοντας την αγάπη που δεχόταν από τον κόσμο, κάλεσε τους θεατές να τον αποχαιρετήσουν μαζί.
Όπως είπε, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας άνθρωπος και ένας καλλιτέχνης που ξεχώριζε και που αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο: «Ανεξάρτητα από το ρεπερτόριο και από το είδος, υπάρχουν κάποιες μορφές που για κάποιο είναι μυστήριες, παράξενες, είναι λίγο απόκοσμες, είναι λίγο αντισυμβατικές ακόμη και όταν είναι μέσα στο σύστημα. Ξεχωρίζουν για κάποιον λόγο. Είναι ωραίο να ξεχωρίζεις, να βλέπεις έναν καλλιτέχνη να κάνει του κεφαλιού του. 'Ενας τέτοιος άνθρωπος ήταν και ο Γιώργος Μαζωνάκης. Και για κάποιον λογο, είχε αυτή την καθολική αγάπη, είχε μια καθολική συμπάθεια, είτε τον ακούς είτε δεν τον ακούς, είτε είναι η μουσική σου είτε δεν είναι. Αυτό που είχε ήταν μοναδικό».
Μόλις ολοκλήρωσε, φώναξε φορές το όνομα του Γιώργου Μαζωνάκη, με το πλήθος να απαντά «ένα κενό», όπως ήταν το ομότιτλο τραγούδι του.
Δείτε το βίντεο
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