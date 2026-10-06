Ο Σόρκιν προσπαθούσε επί μέρες να πείσει τον Άιζενμπεργκ να επιστρέψει ως Ζούκερμπεργκ: Tα χρήματα δεν αποτελούσαν κίνητρο

Δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι δεν θα ήθελε να το κάνει, είπε ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος του σίκουελ του The Social Network





Ο 43χρονος ηθοποιός έχει μιλήσει για τους λόγους που τελικά αποφάσισε να αφήσει πίσω του τον 42χρονο διευθύνοντα σύμβουλο της Meta. Τον Ιούνιο είχε δηλώσει στο Variety ότι



«Είναι τιμή να μιλάς με τον Άαρον υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, γιατί είναι τόσο εύγλωττος, γοητευτικός και τόσο ευφυής. Συζητούσαμε για αρκετές ημέρες το ενδεχόμενο να κάνουμε την ταινία. Ο τρόπος με τον οποίο μιλά ο Άαρον είναι τόσο υπέροχος, όπως ακριβώς και ο τρόπος που γράφει, ώστε, κατά κάποιον τρόπο, αν δεν κάνεις κάτι μαζί του, νιώθεις σχεδόν σαν να απογοητεύεις την Αμερική», έχει εξηγήσει ο Άιζενμπεργκ.







Παρόλα αυτά, ο 65χρονος σεναριογράφος και σκηνοθέτης τόνισε ότι «δεν του πέρασε ποτέ από το μυαλό» πως ο Άιζενμπεργκ δεν θα ήθελε να επαναλάβει τον ρόλο που του χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ στην επιτυχία του 2010 «The Social Network». Ο Σόρκιν, ο οποίος είχε γράψει το σενάριο της πρώτης ταινίας και τώρα σκηνοθετεί το σίκουελ, «The Social Reckoning», είχε σχεδόν ολοκληρώσει το σενάριο, όταν συνάντησε τυχαία τον Άιζενμπεργκ σε ένα πάρτι και του είπε ότι σκόπευε να του το στείλει.







«Ήξερα τι χρήματα τού πρόσφερε το στούντιο για να το κάνει, αλλά τα χρήματα δεν αποτελούν κίνητρο για τον Τζέσι. Είναι εξοργιστικό. Αν μη τι άλλο, τα χρήματα λειτουργούν αποτρεπτικά γι' αυτόν. Είναι αξιοθαύμαστο. Τον απασχολεί πολύ το ενδεχόμενο να μεγαλώσει τα παιδιά του έχοντας υπερβολικά πολλά χρήματα», πρόσθεσε.



Ο Τζέσι Άιζενμπεργκ ως Μαρκ Ζούκερμπεργκ στην ταινία The Social Network

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Το σχεδιάγραμμα ήταν ουσιαστικά μια λίστα με τους λόγους για τους οποίους ο Άιζενμπεργκ θα έπρεπε να επιστρέψει, ανάμεσά τους και ένας με τον οποίο δύσκολα θα μπορούσε να διαφωνήσει: είχε ήδη αποδείξει ότι μπορούσε να υποδυθεί τον Ζάκερμπεργκ.



«Ήταν επιχειρήματα για το γιατί θα έπρεπε να το κάνει. Ανάμεσά τους ήταν το “ξέρουμε ήδη ότι θα είσαι εξαιρετικός, γιατί ήσουν εξαιρετικός και την πρώτη φορά”. Ή, ξέρετε, “αυτές είναι οι σπουδαίες στιγμές που θα έχεις την ευκαιρία να παίξεις στην ταινία”. Και του τα ανέλυσα όλα», θυμήθηκε ο Σόρκιν.



Το τρέιλερ του σίκουελ με τον Τζέρεμι Στρονγκ στον πρωταγωνιστικό ρόλο





Ένα σχέδιο τριών ημερών για να πείσει τον Τζέσι Άιζενμπεργκ να επιστρέψει στον ρόλο του Μαρκ Ζούκερμπεργκ είχε καταστρώσει ο Άαρον Σόρκιν . Υπήρχε, όμως, ένα πρόβλημα: τα χρήματα δεν επρόκειτο να είναι το στοιχείο που θα τον έκανε να αλλάξει γνώμη.Ο 43χρονος ηθοποιός έχει μιλήσει για τους λόγους που τελικά αποφάσισε να αφήσει πίσω του τον 42χρονο διευθύνοντα σύμβουλο της Meta. Τον Ιούνιο είχε δηλώσει στο Variety ότι δεν θέλει πλέον «να συνδέεται με αυτόν τον χαρακτήρα» «Είναι τιμή να μιλάς με τον Άαρον υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, γιατί είναι τόσο εύγλωττος, γοητευτικός και τόσο ευφυής. Συζητούσαμε για αρκετές ημέρες το ενδεχόμενο να κάνουμε την ταινία. Ο τρόπος με τον οποίο μιλά ο Άαρον είναι τόσο υπέροχος, όπως ακριβώς και ο τρόπος που γράφει, ώστε, κατά κάποιον τρόπο, αν δεν κάνεις κάτι μαζί του, νιώθεις σχεδόν σαν να απογοητεύεις την Αμερική», έχει εξηγήσει ο Άιζενμπεργκ.Όπως έχει πει: «Απλώς του είπα ότι στη ζωή μου κινούμαι πλέον προς διαφορετικές κατευθύνσεις και, ξέρετε, αυτό που είπε ο ίδιος το συνοψίζει πολύ καλά: δεν θέλω να συνδέομαι με αυτόν τον χαρακτήρα. Όμως κανένας από τους λόγους για τους οποίους δεν θέλω να κάνω την ταινία δεν έχει να κάνει με το πόσο υπέροχη είναι και θα είναι η ταινία, και είμαι βέβαιος ότι ήδη είναι».Παρόλα αυτά, ο 65χρονος σεναριογράφος και σκηνοθέτης τόνισε ότι «δεν του πέρασε ποτέ από το μυαλό» πως ο Άιζενμπεργκ δεν θα ήθελε να επαναλάβει τον ρόλο που του χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ στην επιτυχία του 2010 «The Social Network». Ο Σόρκιν, ο οποίος είχε γράψει το σενάριο της πρώτης ταινίας και τώρα σκηνοθετεί το σίκουελ, «The Social Reckoning», είχε σχεδόν ολοκληρώσει το σενάριο, όταν συνάντησε τυχαία τον Άιζενμπεργκ σε ένα πάρτι και του είπε ότι σκόπευε να του το στείλει.Ο ηθοποιός «χαμογέλασε και έγνεψε καταφατικά, και του το έστειλα», δήλωσε ο Σόρκιν στο Entertainment Weekly σε συνέντευξή του. «Δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι δεν θα ήθελε να το κάνει». Ωστόσο, ο Άιζενμπεργκ τελικά αρνήθηκε και ο Σόρκιν συνειδητοποίησε γρήγορα ότι θα έπρεπε να επιστρατεύσει τη δημιουργικότητά του, αν ήθελε να του αλλάξει γνώμη.«Ήξερα τι χρήματα τού πρόσφερε το στούντιο για να το κάνει, αλλά τα χρήματα δεν αποτελούν κίνητρο για τον Τζέσι. Είναι εξοργιστικό. Αν μη τι άλλο, τα χρήματα λειτουργούν αποτρεπτικά γι' αυτόν. Είναι αξιοθαύμαστο. Τον απασχολεί πολύ το ενδεχόμενο να μεγαλώσει τα παιδιά του έχοντας υπερβολικά πολλά χρήματα», πρόσθεσε.Έτσι, ο Σόρκιν πέρασε τις επόμενες τρεις ημέρες προετοιμάζοντας τα επιχειρήματά του. Μάλιστα, όπως λέει, έκανε κάτι που δεν είχε κάνει ποτέ για καμία από τις ταινίες του: έγραψε ένα σχεδιάγραμμα για τον ίδιο. «Είναι η μοναδική φορά που έχω γράψει για τον εαυτό μου ένα σχεδιάγραμμα. Δεν το κάνω για τις ταινίες, αλλά το έκανα για τις συζητήσεις μου με τον Τζέσι», σημείωσε.Το σχεδιάγραμμα ήταν ουσιαστικά μια λίστα με τους λόγους για τους οποίους ο Άιζενμπεργκ θα έπρεπε να επιστρέψει, ανάμεσά τους και ένας με τον οποίο δύσκολα θα μπορούσε να διαφωνήσει: είχε ήδη αποδείξει ότι μπορούσε να υποδυθεί τον Ζάκερμπεργκ.«Ήταν επιχειρήματα για το γιατί θα έπρεπε να το κάνει. Ανάμεσά τους ήταν το “ξέρουμε ήδη ότι θα είσαι εξαιρετικός, γιατί ήσουν εξαιρετικός και την πρώτη φορά”. Ή, ξέρετε, “αυτές είναι οι σπουδαίες στιγμές που θα έχεις την ευκαιρία να παίξεις στην ταινία”. Και του τα ανέλυσα όλα», θυμήθηκε ο Σόρκιν.

Ούτε αυτό, όμως, ήταν αρκετό. Ο Άιζενμπεργκ τελικά απέρριψε την ευκαιρία να υποδυθεί ξανά τον Ζάκερμπεργκ, αν και, σύμφωνα με τον Σόρκιν, του πρόσφερε ένα είδος παρηγοριάς, λέγοντάς του ότι οι συζητήσεις τους «έφτασαν πιο κοντά στο να μου αλλάξουν γνώμη απ' όσο πίστευα ότι θα κατάφερνες».



Για τον Σόρκιν, αυτό ήταν αρκετό. «Ενθουσιάστηκα. Σκέφτηκα: “Εντάξει, μπορώ να ζήσω με αυτό”», μοιράστηκε. Μπορεί ο Άιζενμπεργκ να μην επιστρέφει, ωστόσο τον ρόλο του Ζούκερμπεργκ στο «The Social Reckoning» αναλαμβάνει ο Τζέρεμι Στρονγκ. Την ταινία σκηνοθετεί ο ίδιος ο Σόρκιν, ενώ το «The Social Network» είχε σκηνοθετήσει ο Ντέιβιντ Φίντσερ.



Στη νέα ταινία πρωταγωνιστούν επίσης η Μάικι Μάντισον στον ρόλο της πληροφοριοδότριας Φράνσις Χάουγκεν και ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ στον ρόλο του δημοσιογράφου Τζεφ Χόργουιτς.