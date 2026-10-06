Πέθανε σε ηλικία 62 ετών ο ηθοποιός του «Days of Our Lives» Ρόμπερτ Κέλκερ Κέλι: Εντοπίστηκε νεκρός στο κρεβάτι του

Η ενόχληση στο στήθος λίγο πριν χάσει τις αισθήσεις του και οι αγωνιώδεις προσπάθειες ανάνηψης που καταγράφηκαν στην κλήση που έγινε στο 911





Σύμφωνα με τους ιατροδικαστές, ο ηθοποιός έχασε τη ζωή του το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με την κλήση που πραγματοποιήθηκε στο 911 να αποκαλύπτει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες και τα αίτια θανάτου.



Ο Ρόμπερτ Κέλκερ Κέλι φέρεται πως π έθανε στο σπίτι του, αφού παραπονέθηκε για πόνο στο στήθος, χάνοντας τις αισθήσεις του αμέσως μετά, χωρίς να ανταποκρίνεται. Το TMZ αναφέρει πως οι αστυνομικοί έσπευσαν στην κατοικία του περίπου στις 20:16, αφού δέχτηκαν κλήση για «έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του που δεν ανέπνεε». Αμέσως ξεκίνησαν οι προσπάθειες ανάνηψης, οι οποίες, ωστόσο, δεν είχαν αποτέλεσμα.





Στην κλήση που έγινε στο 911 καταγράφηκαν οι αγωνιώδεις προσπάθειες διάσωσης του ηθοποιού, πριν τελικά διαπιστωθεί ο θάνατός του: «Ο καλών δεν μπορεί να απομακρύνει τον ασθενή από το κρεβάτι», ακούγεται να λέει ένας από τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο, σύμφωνα με το ηχητικό που εξασφάλισε το Page Six, ενώ ο τηλεφωνητής του 911 ανέφερε ότι οι «μονάδες» βρίσκονταν καθ’ οδόν και ότι «βρίσκεται σε εξέλιξη ΚΑΡΠΑ».



«διαπιστώθηκε νεκρός στο σημείο από τους διασώστες».



Μια αυτοματοποιημένη φωνή ανέφερε επίσης περιστατικό «καρδιακής ανακοπής» στη διεύθυνση του Κέλκερ Κέλι, χωρίς ωστόσο η αιτία θανάτου του ηθοποιού να έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής.



Σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, δεν υπήρχε κάτι ύποπτο στον χώρο.



Κλείσιμο Ποιος ήταν ο Ρόμπερτ Κέλκερ Κέλι Ο Ρόμπερτ Κέλκερ Κέλι γεννήθηκε στις 18 Απριλίου 1964 από την Τζονέτα Κέλκερ, νοσηλεύτρια, και τον Ρόμπερτ Κέλι, παθολογοανατόμο και είχε τρεις αδελφές. Οι γονείς του χώρισαν όταν ήταν επτά ετών και αρχικά έμεινε με τον πατέρα του. Στα 11 του επέστρεψε στη μητέρα του, όταν ο πατέρας του ξαναπαντρεύτηκε. Τρεις μήνες αργότερα, ο πατέρας του πέθανε από καρδιακή προσβολή σε ηλικία μόλις 42 ετών.



Η υποκριτική μπήκε νωρίς στη ζωή του. Κατά τη φοίτησή του στο Wichita Collegiate School του Κάνσας, από το 1977 έως το 1980, συμμετείχε ενεργά στο θέατρο και ξεχώρισε σε σημαντικούς ρόλους, μεταξύ άλλων ως Rusty στο «Guys and Dolls», Bill Sikes στο «Oliver!» και Sir Lionel στο «Camelot». Παρακολούθησε για λίγο το Πανεπιστήμιο του Κάνσας, όμως αποφάσισε να εγκαταλείψει τις σπουδές του και να αφοσιωθεί στην υποκριτική.



Το τηλεοπτικό του ντεμπούτο ήρθε το 1987, όταν ανέλαβε τον ρόλο του Sam Fowler στη σαπουνόπερα «Another World». Ο Κέλκερ Κέλι υποδύθηκε τον χαρακτήρα έως το 1990, πρωταγωνιστώντας σε μία από τις βασικές ιστορίες της σειράς, με επίκεντρο τη σχέση του με την κοινωνική Amanda Cory.



Η μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα της καριέρας του ήρθε το 1992, όταν επιλέχθηκε για τον ρόλο του Bo Brady στη δημοφιλή σαπουνόπερα του NBC «Days of Our Lives». Ο Κέλκερ Κέλι διαδέχθηκε τον Πίτερ Ρέκελ, ο οποίος είχε δημιουργήσει τον χαρακτήρα, και παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για αλλαγή ηθοποιού σε έναν ήδη καθιερωμένο ρόλο, κατάφερε να κερδίσει την αποδοχή του κοινού.



Σε ηλικία 62 ετών άφησε την τελευταία του πνοή ο ηθοποιός του «Days of Our Lives» Ρόμπερτ Κέλκερ Κέλι , με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πως βρέθηκε νεκρός στο κρεβάτι του.Σύμφωνα με τους ιατροδικαστές, ο ηθοποιός έχασε τη ζωή του το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με την κλήση που πραγματοποιήθηκε στο 911 να αποκαλύπτει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες και τα αίτια θανάτου.έθανε στο σπίτι του, αφού παραπονέθηκε για πόνο στο στήθος, χάνοντας τις αισθήσεις του αμέσως μετά, χωρίς να ανταποκρίνεται. Το TMZ αναφέρει πως οι αστυνομικοί έσπευσαν στην κατοικία του περίπου στις 20:16, αφού δέχτηκαν κλήση για «έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του που δεν ανέπνεε». Αμέσως ξεκίνησαν οι προσπάθειες ανάνηψης, οι οποίες, ωστόσο, δεν είχαν αποτέλεσμα.Στην κλήση που έγινε στο 911 καταγράφηκαν οι αγωνιώδεις προσπάθειες διάσωσης του ηθοποιού, πριν τελικά διαπιστωθεί ο θάνατός του: «Ο καλών δεν μπορεί να απομακρύνει τον ασθενή από το κρεβάτι», ακούγεται να λέει ένας από τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο, σύμφωνα με το ηχητικό που εξασφάλισε το Page Six, ενώ ο τηλεφωνητής του 911 ανέφερε ότι οι «μονάδες» βρίσκονταν καθ’ οδόν και ότι «βρίσκεται σε εξέλιξη ΚΑΡΠΑ».Ένας ακόμη διασώστης ανέφερε, στη συνέχεια, ότι ένας «62χρονος άνδρας δεν αναπνέει» και «δεν έχει τις αισθήσεις του», μέχρι πουΜια αυτοματοποιημένη φωνή ανέφερε επίσης περιστατικό «καρδιακής ανακοπής» στη διεύθυνση του Κέλκερ Κέλι, χωρίς ωστόσο η αιτία θανάτου του ηθοποιού να έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής.Σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, δεν υπήρχε κάτι ύποπτο στον χώρο.Ο Ρόμπερτ Κέλκερ Κέλι γεννήθηκε στις 18 Απριλίου 1964 από την Τζονέτα Κέλκερ, νοσηλεύτρια, και τον Ρόμπερτ Κέλι, παθολογοανατόμο και είχε τρεις αδελφές. Οι γονείς του χώρισαν όταν ήταν επτά ετών και αρχικά έμεινε με τον πατέρα του. Στα 11 του επέστρεψε στη μητέρα του, όταν ο πατέρας του ξαναπαντρεύτηκε. Τρεις μήνες αργότερα, ο πατέρας του πέθανε από καρδιακή προσβολή σε ηλικία μόλις 42 ετών.Η υποκριτική μπήκε νωρίς στη ζωή του. Κατά τη φοίτησή του στο Wichita Collegiate School του Κάνσας, από το 1977 έως το 1980, συμμετείχε ενεργά στο θέατρο και ξεχώρισε σε σημαντικούς ρόλους, μεταξύ άλλων ως Rusty στο «Guys and Dolls», Bill Sikes στο «Oliver!» και Sir Lionel στο «Camelot». Παρακολούθησε για λίγο το Πανεπιστήμιο του Κάνσας, όμως αποφάσισε να εγκαταλείψει τις σπουδές του και να αφοσιωθεί στην υποκριτική.Το τηλεοπτικό του ντεμπούτο ήρθε το 1987, όταν ανέλαβε τον ρόλο του Sam Fowler στη σαπουνόπερα «Another World». Ο Κέλκερ Κέλι υποδύθηκε τον χαρακτήρα έως το 1990, πρωταγωνιστώντας σε μία από τις βασικές ιστορίες της σειράς, με επίκεντρο τη σχέση του με την κοινωνική Amanda Cory.Η μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα της καριέρας του ήρθε το 1992, όταν επιλέχθηκε για τον ρόλο του Bo Brady στη δημοφιλή σαπουνόπερα του NBC «Days of Our Lives». Ο Κέλκερ Κέλι διαδέχθηκε τον Πίτερ Ρέκελ, ο οποίος είχε δημιουργήσει τον χαρακτήρα, και παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για αλλαγή ηθοποιού σε έναν ήδη καθιερωμένο ρόλο, κατάφερε να κερδίσει την αποδοχή του κοινού.

Ως Bo Brady, βρέθηκε στο επίκεντρο δημοφιλών ιστοριών, μεταξύ άλλων μέσα από τις σχέσεις του χαρακτήρα με την Hope Brady, την οποία υποδυόταν η Κρίστιαν Αλφόνσο, και την Billie Reed, την οποία ενσάρκωνε η Λίζα Ρίνα. Ο ρόλος του στη σειρά αποτέλεσε και τη μεγαλύτερη τηλεοπτική επιτυχία της καριέρας του. Ο ηθοποιός παρέμεινε στο «Days of Our Lives» έως το 1995, όταν ο Πίτερ Ρέκελ επέστρεψε στον ρόλο.



Το 1996 επέστρεψε στο «Another World», αυτή τη φορά σε διαφορετικό ρόλο. Αρχικά εμφανίστηκε ως ο επαγγελματίας οδηγός αγώνων Bobby Reno, ο οποίος αργότερα αποκαλύφθηκε ότι ήταν στην πραγματικότητα ο Dr. Shane Roberts. Ο ίδιος παρέμεινε στη σειρά έως το 1998.



Παράλληλα με την υποκριτική, ο Κέλκερ Κέλι ακολούθησε μια εντελώς διαφορετική επαγγελματική διαδρομή. Το 1997 παντρεύτηκε την ηθοποιό Μίριαμ Πάρις και την ίδια χρονιά εγκατέλειψε προσωρινά το Λος Άντζελες και την καριέρα του στην τηλεόραση. Απέκτησε πιστοποίηση ως μηχανικός αεροσκαφών, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μετάβασή του στην αεροπορία.



Από το 2003 έως το 2015 εργάστηκε ως επαγγελματίας πιλότος, έχοντας πιστοποιήσεις για αρκετούς τύπους αεροσκαφών, μεταξύ των οποίων τα Gulfstream IV, Learjet 60, Learjet 45, Cessna Citation V και Cessna Citation I.



Η επιστροφή του στην τηλεόραση περιλάμβανε έναν ακόμη χαρακτηριστικό ρόλο στον κόσμο των σαπουνόπερων. Το 2001 ανέλαβε τον ρόλο του Stavros Cassadine στο «General Hospital», χαρακτήρα που ενσάρκωσε ξανά σε guest εμφανίσεις το 2002, το 2003, το 2013 και το 2014.



Ο Κέλκερ Κέλι είχε επίσης ασχοληθεί με τη διδασκαλία της υποκριτικής. Από το 2002 έως το 2003 εργάστηκε ως καθηγητής υποκριτικής στο Pioneer Valley Performing Arts Charter Public School στη Μασαχουσέτη.



Στην προσωπική του ζωή είχε παντρευτεί για πρώτη φορά τη Λίντα Ράτνερ το 1988, με τον γάμο τους να ολοκληρώνεται με διαζύγιο το 1992. Το 1997 παντρεύτηκε την ηθοποιό Μίριαμ Πάρις, με την οποία διατηρούσε πολυετή σχέση.



Ο Ρόμπερτ Κέλκερ Κέλι αφήνοντας πίσω του μια πορεία που εκτεινόταν από τις μεγάλες αμερικανικές σαπουνόπερες της δεκαετίας του 1980 και του 1990 μέχρι την επαγγελματική αεροπορία. Ξεχώρισε για την ικανότητά του να κινείται ανάμεσα σε δύο ιδιαίτερα διαφορετικούς κόσμους, διατηρώντας παράλληλα μια σταθερή παρουσία στην αμερικανική τηλεόραση.