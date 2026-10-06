Πώς αλλάζουν τα αεροπορικά ταξίδια στην ΕΕ: Οι 25 μεγάλες αλλαγές και τα νέα δικαιώματα των επιβατών

Αποζημιώσεις έως 600 ευρώ, refund σε επτά ημέρες, δωρεάν προσωπικό αντικείμενο στην καμπίνα, τέλος στα υποχρεωτικά vouchers και δικαίωμα να κλείσεις μόνος σου άλλη πτήση – Τι αλλάζει από τις 23 Οκτωβρίου 2027