Τραγουδιστές, TikTokers, μοντέλα με μισό εκατ. followers οι 18 που μηνύθηκαν για τον παράνομο τζόγο, έπαιρναν αμοιβές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ

Στο στάδιο της προανάκρισης ο ι υποθέσεις για την προώθηση του παράνομου τζόγου - 10 από τους 18 λογαριασμούς ξεπερνούν τους 100.000 ακολούθους, με αρκετούς να κινούνται στην περιοχή των 180.000 έως 340.000 - «Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία», ανέφερε ο ΥΠΟΙΚ, Κυριάκος Πιερρακάκης





Πρόκειται για πρόσωπα με έντονη παρουσία κυρίως στις νεότερες ηλικίες και, σε αρκετές περιπτώσεις, με ιδιαίτερα μεγάλη απήχηση στα κοινωνικά δίκτυα. Τα στοιχεία των λογαριασμών τους δείχνουν ότι ορισμένοι έχουν δημιουργήσει κοινότητες εκατοντάδων χιλιάδων ακολούθων, γεγονός που αποτελεί και ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της υπόθεσης: τη δυνατότητα μαζικής διάδοσης ενός διαφημιστικού μηνύματος μέσα από ένα story, ένα βίντεο ή έναν σύνδεσμο.







Ανάμεσά τους βρίσκονται καλλιτέχνες με μεγάλη αναγνωρισιμότητα στη νεανική μουσική σκηνή, δύο αδέλφια που έχουν αποκτήσει κοινό κυρίως μέσα από το TikTok, γυναίκες που έγιναν γνωστές μέσα από τηλεοπτικά ριάλιτι μόδας και άλλα ψυχαγωγικά προγράμματα, καθώς και πρόσωπα που δραστηριοποιούνται παράλληλα ως μοντέλα, παρουσιάστριες, δημιουργοί περιεχομένου ή επιχειρηματίες.



Κοινός παρονομαστής είναι η ισχυρή διαδικτυακή παρουσία και η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες.



Αμοιβές που έφταναν σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, πίσω από την προώθηση των παράνομων ιστοτόπων τζόγου βρίσκονταν και ιδιαίτερα υψηλές αμοιβές, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις έφταναν σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.



Οι Αρχές διερευνούν τον τρόπο με τον οποίο γίνονταν οι συνεργασίες, τα ποσά που καταβάλλονταν και το περιεχόμενο που αναρτούσαν οι λογαριασμοί, καθώς και κατά πόσον μέσω αναρτήσεων, βίντεο ή συνδέσμων κατεύθυναν τους χρήστες σε ιστοσελίδες τυχερών παιγνίων που δεν διέθεταν νόμιμη άδεια στην Ελλάδα.



Οι μηνύσεις που έχουν κατατεθεί αφορούν 18 πρόσωπα και, όπως έγινε γνωστό, οι σχετικές υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης.



Κλείσιμο Πιερρακάκης: «Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία» Την ύπαρξη των 18 υποθέσεων γνωστοποίησε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών



«Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη», ανέφερε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι όποιος αξιοποιεί την απήχησή του για την προώθηση παράνομου τζόγου θα ελέγχεται και θα αντιμετωπίζει τις κυρώσεις που προβλέπει η νομοθεσία.



Ο κ. Πιερρακάκης περιέγραψε και το μέγεθος της παράνομης αγοράς. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το 2025 περίπου 1,8 δισ. ευρώ παίχτηκαν σε παράνομα παίγνια, περίπου 900.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε αυτά, ενώ σχεδόν 15.000 ιστοσελίδες είχαν ενταχθεί στη σχετική «μαύρη λίστα».



Από ένα story ή ένα link σε χιλιάδες χρήστες Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός στον τρόπο με τον οποίο έχει αλλάξει ο παράνομος τζόγος μέσω των social media.



Από γνωστούς τραγουδιστές της ραπ και τραπ σκηνής μέχρι TikTokers, μοντέλα, influencers και πρώην παίκτες τηλεοπτικών ριάλιτι συνθέτουν την ανθρωπογεωγραφία των 18 προσώπων για τα οποία έχουν κατατεθεί μηνύσεις σχετικά με την προώθηση παράνομου διαδικτυακού τζόγου. Πρόκειται για πρόσωπα με έντονη παρουσία κυρίως στις νεότερες ηλικίες και, σε αρκετές περιπτώσεις, με ιδιαίτερα μεγάλη απήχηση στα κοινωνικά δίκτυα. Τα στοιχεία των λογαριασμών τους δείχνουν ότι ορισμένοι έχουν δημιουργήσει κοινότητες εκατοντάδων χιλιάδων ακολούθων, γεγονός που αποτελεί και ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της υπόθεσης: τη δυνατότητα μαζικής διάδοσης ενός διαφημιστικού μηνύματος μέσα από ένα story, ένα βίντεο ή έναν σύνδεσμο.Είναι χαρακτηριστικό ότι ο λογαριασμός με τη μεγαλύτερη απήχηση μεταξύ των 18 και ανήκει σε τραγουδιστή της τραπ σκηνής, ξεπερνά τους 620.000 followers στο Instagram, ενώ άλλοι τρεις βρίσκονται πάνω από τις 400.000. Συνολικά, 10 από τους 18 λογαριασμούς ξεπερνούν τους 100.000 ακολούθους, με αρκετούς να κινούνται στην περιοχή των 180.000 έως 340.000.Ανάμεσά τους βρίσκονται καλλιτέχνες με μεγάλη αναγνωρισιμότητα στη νεανική μουσική σκηνή, δύο αδέλφια που έχουν αποκτήσει κοινό κυρίως μέσα από το TikTok, γυναίκες που έγιναν γνωστές μέσα από τηλεοπτικά ριάλιτι μόδας και άλλα ψυχαγωγικά προγράμματα, καθώς και πρόσωπα που δραστηριοποιούνται παράλληλα ως μοντέλα, παρουσιάστριες, δημιουργοί περιεχομένου ή επιχειρηματίες.Κοινός παρονομαστής είναι η ισχυρή διαδικτυακή παρουσία και η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες., πίσω από την προώθηση των παράνομων ιστοτόπων τζόγου βρίσκονταν και ιδιαίτερα υψηλές αμοιβές, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις έφταναν σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.Οι Αρχές διερευνούν τον τρόπο με τον οποίο γίνονταν οι συνεργασίες, τα ποσά που καταβάλλονταν και το περιεχόμενο που αναρτούσαν οι λογαριασμοί, καθώς και κατά πόσον μέσω αναρτήσεων, βίντεο ή συνδέσμων κατεύθυναν τους χρήστες σε ιστοσελίδες τυχερών παιγνίων που δεν διέθεταν νόμιμη άδεια στην Ελλάδα.Οι μηνύσεις που έχουν κατατεθεί αφορούν 18 πρόσωπα και, όπως έγινε γνωστό, οι σχετικές υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης.Την ύπαρξη των 18 υποθέσεων γνωστοποίησε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης , κατά την ομιλία του στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για την εφαρμογή του νέου πλαισίου αντιμετώπισης του παράνομου τζόγου.«Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη», ανέφερε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι όποιος αξιοποιεί την απήχησή του για την προώθηση παράνομου τζόγου θα ελέγχεται και θα αντιμετωπίζει τις κυρώσεις που προβλέπει η νομοθεσία.Ο κ. Πιερρακάκης περιέγραψε και το μέγεθος της παράνομης αγοράς. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το 2025 περίπου 1,8 δισ. ευρώ παίχτηκαν σε παράνομα παίγνια, περίπου 900.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε αυτά, ενώ σχεδόν 15.000 ιστοσελίδες είχαν ενταχθεί στη σχετική «μαύρη λίστα».Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός στον τρόπο με τον οποίο έχει αλλάξει ο παράνομος τζόγος μέσω των social media.

Όπως εξήγησε, μια παράνομη πλατφόρμα μπορεί να αλλάξει γρήγορα διαδικτυακή διεύθυνση και να επανεμφανιστεί, ενώ πλέον ένα παιχνίδι μπορεί να φτάσει σε πολύ μεγάλο αριθμό χρηστών μέσω ενός link, ενός βίντεο, ενός influencer ή ενός streamer.



Αυτό ακριβώς είναι και το στοιχείο που προσδίδει ιδιαίτερο βάρος στην υπόθεση των 18. Δεν πρόκειται για λογαριασμούς περιορισμένης εμβέλειας, αλλά για ένα μίγμα προσώπων της μουσικής, της τηλεόρασης και των social media με κοινό που σε αρκετές περιπτώσεις αριθμεί εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους.



Με το νέο θεσμικό πλαίσιο προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα έως 50.000 ευρώ για κάθε παράβαση που αφορά παράνομη διαδικτυακή προώθηση τυχερών παιγνίων. Παράλληλα, η ΕΕΕΠ έχει ενισχυθεί με ανακριτικές αρμοδιότητες και προσωπικό, ενώ αναπτύσσονται ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης για τον εντοπισμό παράνομων δικτύων, ιστοτόπων και των καναλιών μέσω των οποίων προωθούνται.



Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στους ανηλίκους, επισημαίνοντας ότι οι νεότερες ηλικίες εκτίθενται όλο και περισσότερο σε επιθετικές μορφές διαδικτυακής προώθησης τζόγου.



Η έρευνα για τους 18 βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, με το ενδιαφέρον να στρέφεται τόσο στις αναρτήσεις που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές όσο και στην οικονομική διαδρομή των συνεργασιών και στις αμοιβές που φέρονται να καταβάλλονταν για την προώθηση των παράνομων πλατφορμών.