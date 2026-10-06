Νατάσα Θεοδωρίδου και Δέσποινα Βανδή: Το χιουμοριστικό βίντεο με τα «δηλητηριασμένα φαγητά» πριν από τη συνεργασία τους
Νατάσα Θεοδωρίδου και Δέσποινα Βανδή: Το χιουμοριστικό βίντεο με τα «δηλητηριασμένα φαγητά» πριν από τη συνεργασία τους
Οι δύο καλλιτέχνιδες ετοιμάζονται να ενώσουν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους επί σκηνής
Λίγο πριν από τη συνεργασία τους σε νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας, Νατάσα Θεοδωρίδου και Δέσποινα Βανδή γύρισαν ένα χιουμοριστικό βίντεο με πρωταγωνίστριες τις ίδιες.
Οι δύο καλλιτέχνιδες ετοιμάζονται να ενώσουν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους επί σκηνής, από την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου. Στο πλαίσιο της προώθησης της νέας τους συνεργασίας, η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή συμμετέχουν σε ένα χιουμοριστικό βίντεο, μέσα από το οποίο δίνουν μια πρώτη γεύση από το κλίμα που θα επικρατήσει στο νέο τους μουσικό εγχείρημα.
Στο χιουμοριστικό βίντεο, οι δύο τραγουδίστριες εμφανίζονται σε ένα εστιατόριο για δείπνο, έχοντας προηγουμένως φροντίσει η καθεμία να «δηλητηριάσει» το φαγητό της άλλης. Η συνέχεια ωστόσο είναι ανατρεπτική, καθώς η Δέσποινα Βανδή και η Νατάσα Θεοδωρίδου τσουγκρίζουν τα ποτήρια τους, με τη Δέσποινα Βανδή να λέει: «Άστο Νατάσα μου καλύτερα μην το φας», τη συνάδελφό της να απαντά «ούτε και εσύ» και τη Δέσποινα Βανδή να καταλήγει: «Έλα λοιπόν, γιατί έχουμε και πρεμιέρα».
Δείτε το βίντεο
Οι δύο καλλιτέχνιδες ετοιμάζονται να ενώσουν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους επί σκηνής, από την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου. Στο πλαίσιο της προώθησης της νέας τους συνεργασίας, η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή συμμετέχουν σε ένα χιουμοριστικό βίντεο, μέσα από το οποίο δίνουν μια πρώτη γεύση από το κλίμα που θα επικρατήσει στο νέο τους μουσικό εγχείρημα.
Στο χιουμοριστικό βίντεο, οι δύο τραγουδίστριες εμφανίζονται σε ένα εστιατόριο για δείπνο, έχοντας προηγουμένως φροντίσει η καθεμία να «δηλητηριάσει» το φαγητό της άλλης. Η συνέχεια ωστόσο είναι ανατρεπτική, καθώς η Δέσποινα Βανδή και η Νατάσα Θεοδωρίδου τσουγκρίζουν τα ποτήρια τους, με τη Δέσποινα Βανδή να λέει: «Άστο Νατάσα μου καλύτερα μην το φας», τη συνάδελφό της να απαντά «ούτε και εσύ» και τη Δέσποινα Βανδή να καταλήγει: «Έλα λοιπόν, γιατί έχουμε και πρεμιέρα».
Δείτε το βίντεο
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