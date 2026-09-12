Κόνι Μεταξά: Όταν χώρισα και έπεσαν όλοι να με φάνε, σκέφτηκα ότι αφού με κράζουν, θα κάνω αυτό που θέλω
Κόνι Μεταξά: Όταν χώρισα και έπεσαν όλοι να με φάνε, σκέφτηκα ότι αφού με κράζουν, θα κάνω αυτό που θέλω
Η τραγουδίστρια χώρισε με τον Μάριο Καπότση το 2025, μετά από περίπου δυόμισι χρόνια γάμου
Στην κριτική που είχε δεχθεί μετά τον χωρισμό της από τον Μάριο Καπότση αναφέρθηκε η Κόνι Μεταξά. Η τραγουδίστρια υπήρξε παντρεμένη με τον πολίστα για περίπου δυόμισι χρόνια, με το ζευγάρι να αποφασίζει να τραβήξει χωριστούς δρόμους το 2025.
Απευθυνόμενη στου διαδικτυακούς της ακόλουθους, εξήγησε ότι είχε σχολιαστεί πολύ αρνητικά λόγω της εξέλιξης στην προσωπική της ζωή. Η Κόνι Μεταξά διευκρίνισε ωστόσο ότι έχει πάψει να επηρεάζεται από τα σχόλια των άλλων και ότι σκοπεύει να κάνει τις δικές της επιλογές. Αφορμή για αυτή την εξομολόγηση ήταν η παρουσίαση της διαφορετικής προσέγγισης που έχει υιοθετήσει σχετικά με τις live εμφανίσεις της.
«Ετοιμάζομαι για την πρώτη πρόβα και τη μόνη πρόβα που θα κάνω για τη συναυλία μου. Γενικά δεν ξέρω αν ξέρετε τι κάνω. Είπα να έρθω εδώ πέρα την ώρα που ετοιμάζομαι να σας το πω. Όπως ξέρετε εμένα μου αρέσει να κάνω τον κόσμο να γελάει και αυτός ήταν ο μόνος στόχος μου στη ζωή από τότε που ήμουν παιδάκι», είπε αρχικά μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram.
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«Παλιά προσπαθούσα να κάνω κάτι άλλο πάνω στην πίστα. Για όσους δεν ξέρετε εγώ σπούδασα υποκριτική, μιούζικαλ, σκηνοθεσία και γενικά ό,τι έχει να κάνει με αυτόν τον κλάδο για τέσσερα χρόνια. Όταν ξεκίνησα να τραγουδάω δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτά τα πράγματα που έμαθα στη σχολή μου και που κάνω εδώ μέσα πάνω στη σκηνή. Κάποια στιγμή σταμάτησε να με ενδιαφέρει…», πρόσθεσε στη συνέχεια η τραγουδίστρια.
Κλείνοντας, η Κόνι Μεταξά ξεκαθάρισε ότι μετά την κριτική που είχε δεχθεί για το διαζύγιό της, αποφάσισε να αδιαφορεί για τα όσα λέγονται για εκείνη και να κάνει στη σκηνή ό,τι την εκφράζει, συνδυάζοντας τραγούδι, χιούμορ και στοιχεία stand up.
«Όταν χώρισα και πέσαν όλοι να με φάνε αποφάσισα ότι να μην με νοιάζει. Σκέφτηκα αφοί όλοι με κράζουν ας κάνω αυτό που θέλω. Πάντα το ψιλοέκανα αυτό. Σκέφτηκα ότι απλά θα λέω τα τραγούδια που θέλω με τον τρόπο που θέλω. Και ανάμεσα θα κάνω αυτές τις βλακείες που κάνω τύπου stand up για να γελάει ο κόσμος. Η απάντηση λοιπόν στο τι κάνει η Κόνι Μεταξά όταν ανεβαίνει στη σκηνή είναι τα πάντα. Ό,τι μπορείς να φανταστείς λογικά το λέω. Αν έρθετε στο live θα το καταλάβετε. Γιατί τα λέω όλα αυτά; Αρχικά γιατί αισθάνομαι ότι δεν ξέρετε και δεύτερον γιατί θέλω να έρθετε να με δείτε από κοντά», συμπλήρωσε ολοκληρώνοντας.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Απευθυνόμενη στου διαδικτυακούς της ακόλουθους, εξήγησε ότι είχε σχολιαστεί πολύ αρνητικά λόγω της εξέλιξης στην προσωπική της ζωή. Η Κόνι Μεταξά διευκρίνισε ωστόσο ότι έχει πάψει να επηρεάζεται από τα σχόλια των άλλων και ότι σκοπεύει να κάνει τις δικές της επιλογές. Αφορμή για αυτή την εξομολόγηση ήταν η παρουσίαση της διαφορετικής προσέγγισης που έχει υιοθετήσει σχετικά με τις live εμφανίσεις της.
«Ετοιμάζομαι για την πρώτη πρόβα και τη μόνη πρόβα που θα κάνω για τη συναυλία μου. Γενικά δεν ξέρω αν ξέρετε τι κάνω. Είπα να έρθω εδώ πέρα την ώρα που ετοιμάζομαι να σας το πω. Όπως ξέρετε εμένα μου αρέσει να κάνω τον κόσμο να γελάει και αυτός ήταν ο μόνος στόχος μου στη ζωή από τότε που ήμουν παιδάκι», είπε αρχικά μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram.
Δείτε το βίντεο
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«Παλιά προσπαθούσα να κάνω κάτι άλλο πάνω στην πίστα. Για όσους δεν ξέρετε εγώ σπούδασα υποκριτική, μιούζικαλ, σκηνοθεσία και γενικά ό,τι έχει να κάνει με αυτόν τον κλάδο για τέσσερα χρόνια. Όταν ξεκίνησα να τραγουδάω δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτά τα πράγματα που έμαθα στη σχολή μου και που κάνω εδώ μέσα πάνω στη σκηνή. Κάποια στιγμή σταμάτησε να με ενδιαφέρει…», πρόσθεσε στη συνέχεια η τραγουδίστρια.
Κλείνοντας, η Κόνι Μεταξά ξεκαθάρισε ότι μετά την κριτική που είχε δεχθεί για το διαζύγιό της, αποφάσισε να αδιαφορεί για τα όσα λέγονται για εκείνη και να κάνει στη σκηνή ό,τι την εκφράζει, συνδυάζοντας τραγούδι, χιούμορ και στοιχεία stand up.
«Όταν χώρισα και πέσαν όλοι να με φάνε αποφάσισα ότι να μην με νοιάζει. Σκέφτηκα αφοί όλοι με κράζουν ας κάνω αυτό που θέλω. Πάντα το ψιλοέκανα αυτό. Σκέφτηκα ότι απλά θα λέω τα τραγούδια που θέλω με τον τρόπο που θέλω. Και ανάμεσα θα κάνω αυτές τις βλακείες που κάνω τύπου stand up για να γελάει ο κόσμος. Η απάντηση λοιπόν στο τι κάνει η Κόνι Μεταξά όταν ανεβαίνει στη σκηνή είναι τα πάντα. Ό,τι μπορείς να φανταστείς λογικά το λέω. Αν έρθετε στο live θα το καταλάβετε. Γιατί τα λέω όλα αυτά; Αρχικά γιατί αισθάνομαι ότι δεν ξέρετε και δεύτερον γιατί θέλω να έρθετε να με δείτε από κοντά», συμπλήρωσε ολοκληρώνοντας.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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