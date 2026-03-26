Κόνι Μεταξά: Δεν έχω κάνει το επόμενο βήμα στην προσωπική μου ζωή, περνάω τέλεια με τον εαυτό μου
Δεν μου λείπει ένας σύντροφος, διευκρίνισε η τραγουδίστρια που πριν από έναν χρόνο πήρε διαζύγιο από τον Μάριο Καπότση
Μόνη στην προσωπική της ζωή δήλωσε η Κόνι Μεταξά, ξεκαθαρίζοντας πως δεν την απασχολεί η σκέψη μιας νέας σχέσης.
Η τραγουδίστρια που υπήρξε παντρεμένη με τον πολίστα Μάριο Κάποτση για δυόμιση χρόνια, με τον χωρισμό τους να γίνεται γνωστός τον Φεβρουάριο του 2025, εξήγησε πως δεν επιδιώκει να βρει κάποιον σύντροφο, αφού απολαμβάνει την καθημερινότητά της, όπως έχει διαμορφωθεί μετά το διαζύγιό της.
«Γκομ...ά δεν έχω κάνει το επόμενο βήμα και δεν θέλω. Και να υπήρχε κάτι, δεν είμαι σε φάση που θέλω να κάνω κάτι σοβαρό. Περνάω τέλεια με τον εαυτό μου. Δεν μου λείπει ένας σύντροφος. Δεν είναι φυσιολογικό να πηδάμε από σχέση σε σχέση. Αν φεύγεις από κάτι μεγάλο και πηγαίνεις σε μια σχέση μαϊμού, κάτι δεν πάει καλά μέσα σου. Εγώ είμαι καλά μέσα μου», διευκρίνισε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», την Πέμπτη 26 Μαρτίου.
Μη θέλοντας στη συνέχεια, μετά από σχετική ερώτηση, να μιλήσει για τον πρώην σύζυγό της, η Κόνι Μεταξά ανέφερε: «Τέλεια, δεν θέλω να μιλήσω για τον Μάριο. Δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε».
Η σχέση της Κόνι Μεταξά και του Μάριου Καπότση ξεκίνησε το 2019, όσο εκείνος έμενε στη Ρουμανία για επαγγελματικούς λόγους, και την έκαναν γνωστή έναν χρόνο αργότερα, μέσα από μία ανάρτηση στα social media. Οι δυο τους παντρεύτηκαν τον Ιούλιο του 2022 στον ιερό ναό του Αγίου Εφραίμ στα Φαλάσαρνα της Κρήτης, με έξι κουμπάρους και 200 καλεσμένους. Πριν από έναν περίπου χρόνο έγινε γνωστό πως αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.
