Κόνι Μεταξά: Δεν είμαι ανοιχτή σε έναν νέο έρωτα, δεν θέλω γάμους, ιστορίες και ταμπέλες
Μου αρέσει να ασχολούμαι με τον εαυτό μου, είπε η τραγουδίστρια
Την απόφαση να είναι μόνη μετά το διαζύγιό της και να μην βρίσκεται σε κάποια σχέση, μοιράστηκε η Κόνι Μεταξά, δηλώνοντας ότι δεν την ενδιαφέρει το κομμάτι του γάμου και της δέσμευσης.
Η τραγουδίστρια, που χώρισε με τον Μάριο Καπότση μετά από δυόμιση χρόνια γάμου, σχολίασε σε δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Τετάρτη 25 Μαρτίου, ότι δεν σκέφτεται το ενδεχόμενο να παντρευτεί ξανά στη ζωή της.
Πιο συγκεκριμένα, η Κόνι Μεταξά τόνισε ότι στην παρούσα φάση δίνει προτεραιότητα στον εαυτό της και σε προσωπικές της ανάγκες: «Δεν είμαι ανοιχτή σε έναν νέο έρωτα, περνάω ωραία μόνη μου. Μου αρέσει να ασχολούμαι με τον εαυτό μου. Είχα να το κάνω πολύ καιρό. Δεν μου έχει περάσει από το μυαλό να παντρευτώ ξανά. Εντάξει, το έκανα. Αυτό το πράγμα θα κάνω συνέχεια; Λογικά θα πω όχι σε κάποιον που μου κάνει πρόταση γάμου. Πρέπει να τον παντρευτώ; Καλά, άμα θέλει, μπορούμε να, άμα είναι ο κατάλληλος να είμαστε μαζί για πάντα, αλλά δεν θέλω γάμους και ιστορίες και ταμπέλες και σχέσεις και τέτοια».
Δείτε το βίντεο
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα