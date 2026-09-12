Η Ναόμι Γουότς υποδύεται μια ναζί στη νέα της ταινία: Ήμουν τρομοκρατημένη, φοβόμουν πολύ, δήλωσε
Η Ναόμι Γουότς υποδύεται μια ναζί στη νέα της ταινία: Ήμουν τρομοκρατημένη, φοβόμουν πολύ, δήλωσε
Στο «The Housewife», που βασίζεται σε αληθινή ιστορία, η ηθοποιός ενσαρκώνει μια φρουρό στρατοπέδου συγκέντρωσης
Έναν από τους πιο απαιτητικούς ρόλους της καριέρας της ενσαρκώνει η Ναόμι Γουότς στην ταινία «The Housewife», με την ηθοποιό να δηλώνει ότι τη φόβισε αυτός ο ακραίος χαρακτήρας.
Η ιστορία διαδραματίζεται το 1964 στο Κουίνς της Νέας Υόρκης, με την 57χρονη υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιό να υποδύεται την αυστριακής καταγωγής Χερμίν Ράιαν, μια φαινομενικά συνηθισμένη νοικοκυρά, ευτυχισμένη στον γάμο της με τον οικοδόμο Ράσελ Ράιαν, τον οποίο υποδύεται ο Λουκ Έβανς. Περνά τις ημέρες της ψήνοντας μπισκότα και φροντίζοντας το σπίτι τους.
Όλα αλλάζουν, όμως, όταν ένας δημοσιογράφος των New York Times, τον οποίο υποδύεται ο Τάι Σέρινταν, εμφανίζεται μια μέρα στην πόρτα της, αναζητώντας έναν πρώην φρουρό ναζιστικού στρατοπέδου συγκέντρωσης που κρύβεται στη γειτονιά της. Ο δημοσιογράφος μένει έκπληκτος όταν ανακαλύπτει το μυστικό παρελθόν της Χερμίν. Στην πραγματικότητα, η Χερμίν είναι η Χερμίν Μπράουνσταϊνερ, ναζί φρουρός που είχε ευθύνη για την αποστολή εκατοντάδων Εβραίων στον θάνατο κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος.
Η Γουότε βρέθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο για την πρεμιέρα της ταινίας και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε αν φοβήθηκε να υποδυθεί ένα πραγματικό πρόσωπο με τέτοιο παρελθόν. «Ναι, νομίζω ότι η λέξη “τρομοκρατημένη” είναι η σωστή», απάντησε εκείνη, προσθέτοντας: «Όμως αυτή η διττότητα του χαρακτήρα ήταν κάτι στο οποίο μπορούσες πραγματικά να βυθιστείς».
Συνεχίζοντας, σημείωσε ότι: «Ως ηθοποιός αναζητάς πάντα σύνθετους χαρακτήρες και εκείνη ήταν σίγουρα ένας τέτοιος χαρακτήρας στον υπερθετικό βαθμό», είπε. «Με εντυπωσίασε επίσης πολύ αυτή η ιστορία, το γεγονός ότι δεν την είχα ακούσει ποτέ πριν και το πώς κάποιος μπορούσε να συνεχίζει τη ζωή του όπως όλοι οι άλλοι, έχοντας αυτό το παρελθόν και προσποιούμενος ότι δεν υπήρξε ποτέ πραγματικά... μέχρι που όλα αρχίζουν να διαλύονται, καθώς βλέπουμε την ιστορία να εξελίσσεται».
Η Γουότς, η οποία έχει ακολουθήσει μια πολυσχιδή καριέρα μετά την καθιέρωσή της με το «Mulholland Drive» το 2001, τόνισε ότι με το «The Housewife» αισθάνεται πως μπαίνει στη «φάση των κακών ρόλων» της. «Δεν έχω παίξει ποτέ κάτι παρόμοιο. Νομίζω ότι, για να πω την αλήθεια, βρίσκομαι στη φάση των “κακών” ρόλων μου, αλλά αυτός ήταν ένας ακραίος χαρακτήρας. Φοβόμουν πολύ, όμως ήξερα, κατά κάποιον τρόπο, σε τι έμπαινα», εξήγησε.
Όσο για το αν ήταν δύσκολο να αφήνει πίσω της στο τέλος της ημέρας έναν τόσο σύνθετο και σκοτεινό χαρακτήρα όπως η Μπράουνσταϊνερ, η Γουότς είπε ότι έπρεπε να καταφέρει να «διαχωρίζει» τη δουλειά από την προσωπική της ζωή. Όπως ανέφερε: «Πηγαίνεις στη δουλειά και κάνεις ό,τι χρειάζεται για να λειτουργήσει η ιστορία και προσπαθείς να της δώσεις όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυθεντικότητα. Είναι άσχημο, φρικτό και στοιχειωτικό και δεν σημαίνει ότι ξεφεύγεις εντελώς από αυτό μόλις φύγεις από το πλατό. Παραμένει στο μυαλό σου, είτε σκέφτεσαι την επόμενη ημέρα είτε όσα έκανες εκείνη την ημέρα. Αλλά ξέρεις ότι έχει αρχή, μέση και τέλος και ότι τιμάς αυτή την ιστορία, γιατί είναι μία από εκείνες τις ιστορίες που πρέπει να θυμόμαστε».
Η ιστορία διαδραματίζεται το 1964 στο Κουίνς της Νέας Υόρκης, με την 57χρονη υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιό να υποδύεται την αυστριακής καταγωγής Χερμίν Ράιαν, μια φαινομενικά συνηθισμένη νοικοκυρά, ευτυχισμένη στον γάμο της με τον οικοδόμο Ράσελ Ράιαν, τον οποίο υποδύεται ο Λουκ Έβανς. Περνά τις ημέρες της ψήνοντας μπισκότα και φροντίζοντας το σπίτι τους.
Όλα αλλάζουν, όμως, όταν ένας δημοσιογράφος των New York Times, τον οποίο υποδύεται ο Τάι Σέρινταν, εμφανίζεται μια μέρα στην πόρτα της, αναζητώντας έναν πρώην φρουρό ναζιστικού στρατοπέδου συγκέντρωσης που κρύβεται στη γειτονιά της. Ο δημοσιογράφος μένει έκπληκτος όταν ανακαλύπτει το μυστικό παρελθόν της Χερμίν. Στην πραγματικότητα, η Χερμίν είναι η Χερμίν Μπράουνσταϊνερ, ναζί φρουρός που είχε ευθύνη για την αποστολή εκατοντάδων Εβραίων στον θάνατο κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος.
Η Γουότε βρέθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο για την πρεμιέρα της ταινίας και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε αν φοβήθηκε να υποδυθεί ένα πραγματικό πρόσωπο με τέτοιο παρελθόν. «Ναι, νομίζω ότι η λέξη “τρομοκρατημένη” είναι η σωστή», απάντησε εκείνη, προσθέτοντας: «Όμως αυτή η διττότητα του χαρακτήρα ήταν κάτι στο οποίο μπορούσες πραγματικά να βυθιστείς».
Naomi Watts Says She Was ‘Terrified’ to Play a Nazi Camp Guard in ‘The Housewife,’ Adds, ‘I’m in My Villain Era’ (Exclusive) https://t.co/MTClmlh1l8— People (@people) September 11, 2026
Η Γουότς, η οποία έχει ακολουθήσει μια πολυσχιδή καριέρα μετά την καθιέρωσή της με το «Mulholland Drive» το 2001, τόνισε ότι με το «The Housewife» αισθάνεται πως μπαίνει στη «φάση των κακών ρόλων» της. «Δεν έχω παίξει ποτέ κάτι παρόμοιο. Νομίζω ότι, για να πω την αλήθεια, βρίσκομαι στη φάση των “κακών” ρόλων μου, αλλά αυτός ήταν ένας ακραίος χαρακτήρας. Φοβόμουν πολύ, όμως ήξερα, κατά κάποιον τρόπο, σε τι έμπαινα», εξήγησε.
Όσο για το αν ήταν δύσκολο να αφήνει πίσω της στο τέλος της ημέρας έναν τόσο σύνθετο και σκοτεινό χαρακτήρα όπως η Μπράουνσταϊνερ, η Γουότς είπε ότι έπρεπε να καταφέρει να «διαχωρίζει» τη δουλειά από την προσωπική της ζωή. Όπως ανέφερε: «Πηγαίνεις στη δουλειά και κάνεις ό,τι χρειάζεται για να λειτουργήσει η ιστορία και προσπαθείς να της δώσεις όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυθεντικότητα. Είναι άσχημο, φρικτό και στοιχειωτικό και δεν σημαίνει ότι ξεφεύγεις εντελώς από αυτό μόλις φύγεις από το πλατό. Παραμένει στο μυαλό σου, είτε σκέφτεσαι την επόμενη ημέρα είτε όσα έκανες εκείνη την ημέρα. Αλλά ξέρεις ότι έχει αρχή, μέση και τέλος και ότι τιμάς αυτή την ιστορία, γιατί είναι μία από εκείνες τις ιστορίες που πρέπει να θυμόμαστε».
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