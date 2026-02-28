Ναόμι Γουότς: Δεν θέλω να μοιάζω ξανά 25, αποδέχομαι τον εαυτό μου όπως είναι
Πιστεύω ότι φτάνεις σε μια ηλικία και ξέρεις τι λειτουργεί για σένα και απλώς το ακολουθείς, δήλωσε η 57χρονη ηθοποιός
Τη στάση της απέναντι στις πλαστικές επεμβάσεις μοιράστηκε η Ναόμι Γουότς, δηλώνοντας ότι αποδέχεται την εικόνα της, όπως αυτή εξελίσσεται στα χρόνια, και ότι δεν θέλει να μοιάσει ξανά, όπως όταν ήταν στην ηλικία των 25.
Η 57χρονη ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Bustle, που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου αναφερόμενη στην αλλαγή της στάσης της απέναντι στην ομορφιά και την υγεία από τότε που μπήκε στα 50 της.
«Πιστεύω ότι φτάνεις σε μια ηλικία και ξέρεις τι λειτουργεί για σένα και απλώς το ακολουθείς. Δεν θέλω πια να φαίνομαι 25 ή να μοιάζω σαν κάποιος που προσπαθεί να δείχνει 25», εξήγησε η Γουότς. Η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι δεν έχει το «θάρρος» να υποβληθεί σε πλαστική επέμβαση και προτιμά να «παρουσιάζει τον εαυτό της όπως είναι».
Έπειτα, η Ναόμι Γουότς σχολίασε: «Προς το παρόν, ελπίζω οι γύρω μου να μπορούν να ανεχτούν τη χαλάρωσή μου, γιατί αυτή τη στιγμή δεν θέλω να μπω στο χειρουργείο. Δεν μπορώ να πω κατηγορηματικά ότι είμαι υπέρ ή κατά τη στιγμή αυτή, αλλά σίγουρα δεν θα κρίνω εκείνους που το κάνουν».
Η Γουότς μοιράστηκε επίσης πως οι συνήθειες ομορφιάς της έχουν αλλάξει με τα χρόνια, λέγοντας: «Τώρα που τα παιδιά μου έχουν μεγαλώσει και είναι πιο ανεξάρτητα, αγαπώ το τελετουργικό της κάθε ημέρας. Στην αρχή της ημέρας, αν δεν δουλεύω ή δεν είμαι μπροστά στην κάμερα, δεν βάζω μακιγιάζ. Κάνω μπάνιο κάθε βράδυ, αν μπορώ. Ακούω ένα podcast ή ανάβω ένα κερί. Απλώς αγαπώ το ζεστό νερό, με προετοιμάζει για έναν καλό ύπνο».
Naomi Watts Has No Desire to Get a Facelift: 'Tolerate My Drooping Jowls' https://t.co/FC5ijJGwQM— PeopleStyle (@peoplestyle) February 27, 2026
