Μιχάλης Κουινέλης για τη συνεργασία με τον Γιώργο Μαζωνάκη στο τελευταίο τραγούδι του: Του είπα «είναι λίγο βαρύ» και απάντησε «έτσι ακριβώς νιώθω»
Μιχάλης Κουινέλης για τη συνεργασία με τον Γιώργο Μαζωνάκη στο τελευταίο τραγούδι του: Του είπα «είναι λίγο βαρύ» και απάντησε «έτσι ακριβώς νιώθω»
Μου έκανε τρομερή εντύπωση, το τελευταίο διάστημα πρέπει να πέρναγε λογικά δύσκολα, είπε ο τραγουδιστής
Στη συνεργασία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη στο τελευταίο του κομμάτι, αναφέρθηκε ο Μιχάλης Κουινέλης, δηλώνοντας πως αρχικά του είχε επισημάνει ότι το κομμάτι ήταν «λίγο βαρύ», με τον εκλιπόντα τραγουδιστή να του απαντά ότι έτσι ακριβώς ένιωθε εκείνη την περίοδο.
Ο Μιχάλης Κουινέλης μίλησε για την απώλεια του καλλιτέχνη στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος», που προβλήθηκε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και μεταξύ άλλων εστίασε στη συνεργασία τους για το τελευταίο τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν τρεις μήνες ο Γιώργος Μαζωνάκης με τίτλο «Επιπτώσεις», σε στίχους και μουσική του πρώτου.
Αναφερόμενος στη διαδικασία μέσα από την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης επέλεξε το συγκεκριμένο κομμάτι, ο Μιχάλης Κουινέλης εξήγησε πως του είχε παρουσιάσει αρκετά τραγούδια, μεταξύ των οποίων και πιο χαρούμενα, όμως ο καλλιτέχνης διάλεξε το συγκεκριμένο ζεϊμπέκικο. Όπως αποκάλυψε ο Μιχάλης Κουινέλης, το σχόλιο του Γιώργου Μαζωνάκη για το πώς ένιωθε τότε, του είχε κάνει εντύπωση, με τον ίδιο να εκτιμά σήμερα ότι ο τραγουδιστής πιθανότατα περνούσε μια δύσκολη περίοδο.
Πιο αναλυτικά, ο Μιχάλης Κουινέλης είπε: «Εγώ τώρα έχω μια πολύ περίεργη συγκυρία, διότι το τελευταίο τραγούδι που είπε, οι "Επιπτώσεις", είναι ένα δικό μου τραγούδι και του παρουσίασα μια σειρά τραγουδιών, τα οποία είχε και πιο χαρούμενα τραγούδια και όταν του παρουσίασα αυτό το ζεϊμπέκικο, που ήταν λίγο πειραματικό, μου είπε "αδερφέ θα πούμε αυτό" και του λέω "Ρε συ Γιώργο, είσαι σίγουρος να πούμε αυτό το κομμάτι; Είναι λίγο βαρύ, δεν είναι;". "Αδερφέ, έτσι ακριβώς νιώθω αυτό το διάστημα". Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Οπότε το τελευταίο διάστημα πρέπει να πέρναγε λογικά δύσκολα».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο, ο τραγουδιστής μίλησε με θερμά λόγια για τον Γιώργο Μαζωνάκη ως άνθρωπο, ενώ παράλληλα τον χαρακτήρισε «εξαιρετικό καλλιτέχνη»: «Η αλήθεια είναι ότι σαν καλλιτέχνης ήταν εξαιρετικός, γιατί ήταν και καινοτόμος, δηλαδή δεν φοβόταν να πειραματιστεί μουσικά και γι’ αυτό τον βλέπαμε συχνά να προσφέρει πάντα κάτι καινούριο στη μουσική. Σαν άνθρωπος ήταν εξαιρετικός, εξαιρετικός. Η εμπειρία μου μαζί του, το να είμαστε μαζί στο στούντιο, το να διαλέγουμε τα τραγούδια που ήθελε να πει, παρουσίαση κυρίως των τραγουδιών, όταν του παρουσίαζα κάποια τραγούδια, ήταν πραγματικά ιεροτελεστία και θα μου λείψει αυτή η κατάσταση».
Ακούστε τις «Επιπτώσεις»
Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή που υπέστη ενώ βρισκόταν στην κλινική Stem Cell, στο Κολωνάκι. Εκεί είχε προγραμματίσει να υποβληθεί σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Κατά την τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα, ο τραγουδιστής φέρεται να ένιωσε έντονο πόνο στο στήθος και στη συνέχεια υπέστη ανακοπή.
Η κλινική κάλεσε το ΕΚΑΒ στις 16:21 και επτά λεπτά αργότερα έφτασε στο σημείο διασώστης με μοτοσικλέτα, ο οποίος ξεκίνησε άμεσα ΚΑΡΠΑ. Ακολούθησε η άφιξη ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραγουδιστή και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Ελπίς». Η άφιξή του στο νοσοκομείο καταγράφηκε στις 16:45, ενώ οι προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης συνεχίστηκαν χωρίς αποτέλεσμα. Η κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη κρίθηκε μη αναστρέψιμη και ο θάνατός του διαπιστώθηκε και τυπικά στις 17:40.
Παράλληλα, η οικογένεια του καλλιτέχνη ζήτησε τον ορισμό τεχνικού συμβούλου, ώστε να διερευνηθούν αναλυτικά οι συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του. Η νεκροψία-νεκροτομή, η οποία είχε προγραμματιστεί αρχικά για την Πέμπτη, μετατέθηκε για το πρωί της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου.
Ο Μιχάλης Κουινέλης μίλησε για την απώλεια του καλλιτέχνη στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος», που προβλήθηκε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και μεταξύ άλλων εστίασε στη συνεργασία τους για το τελευταίο τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν τρεις μήνες ο Γιώργος Μαζωνάκης με τίτλο «Επιπτώσεις», σε στίχους και μουσική του πρώτου.
Αναφερόμενος στη διαδικασία μέσα από την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης επέλεξε το συγκεκριμένο κομμάτι, ο Μιχάλης Κουινέλης εξήγησε πως του είχε παρουσιάσει αρκετά τραγούδια, μεταξύ των οποίων και πιο χαρούμενα, όμως ο καλλιτέχνης διάλεξε το συγκεκριμένο ζεϊμπέκικο. Όπως αποκάλυψε ο Μιχάλης Κουινέλης, το σχόλιο του Γιώργου Μαζωνάκη για το πώς ένιωθε τότε, του είχε κάνει εντύπωση, με τον ίδιο να εκτιμά σήμερα ότι ο τραγουδιστής πιθανότατα περνούσε μια δύσκολη περίοδο.
Πιο αναλυτικά, ο Μιχάλης Κουινέλης είπε: «Εγώ τώρα έχω μια πολύ περίεργη συγκυρία, διότι το τελευταίο τραγούδι που είπε, οι "Επιπτώσεις", είναι ένα δικό μου τραγούδι και του παρουσίασα μια σειρά τραγουδιών, τα οποία είχε και πιο χαρούμενα τραγούδια και όταν του παρουσίασα αυτό το ζεϊμπέκικο, που ήταν λίγο πειραματικό, μου είπε "αδερφέ θα πούμε αυτό" και του λέω "Ρε συ Γιώργο, είσαι σίγουρος να πούμε αυτό το κομμάτι; Είναι λίγο βαρύ, δεν είναι;". "Αδερφέ, έτσι ακριβώς νιώθω αυτό το διάστημα". Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Οπότε το τελευταίο διάστημα πρέπει να πέρναγε λογικά δύσκολα».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο, ο τραγουδιστής μίλησε με θερμά λόγια για τον Γιώργο Μαζωνάκη ως άνθρωπο, ενώ παράλληλα τον χαρακτήρισε «εξαιρετικό καλλιτέχνη»: «Η αλήθεια είναι ότι σαν καλλιτέχνης ήταν εξαιρετικός, γιατί ήταν και καινοτόμος, δηλαδή δεν φοβόταν να πειραματιστεί μουσικά και γι’ αυτό τον βλέπαμε συχνά να προσφέρει πάντα κάτι καινούριο στη μουσική. Σαν άνθρωπος ήταν εξαιρετικός, εξαιρετικός. Η εμπειρία μου μαζί του, το να είμαστε μαζί στο στούντιο, το να διαλέγουμε τα τραγούδια που ήθελε να πει, παρουσίαση κυρίως των τραγουδιών, όταν του παρουσίαζα κάποια τραγούδια, ήταν πραγματικά ιεροτελεστία και θα μου λείψει αυτή η κατάσταση».
Ακούστε τις «Επιπτώσεις»
Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή που υπέστη ενώ βρισκόταν στην κλινική Stem Cell, στο Κολωνάκι. Εκεί είχε προγραμματίσει να υποβληθεί σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Κατά την τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα, ο τραγουδιστής φέρεται να ένιωσε έντονο πόνο στο στήθος και στη συνέχεια υπέστη ανακοπή.
Η κλινική κάλεσε το ΕΚΑΒ στις 16:21 και επτά λεπτά αργότερα έφτασε στο σημείο διασώστης με μοτοσικλέτα, ο οποίος ξεκίνησε άμεσα ΚΑΡΠΑ. Ακολούθησε η άφιξη ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραγουδιστή και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Ελπίς». Η άφιξή του στο νοσοκομείο καταγράφηκε στις 16:45, ενώ οι προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης συνεχίστηκαν χωρίς αποτέλεσμα. Η κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη κρίθηκε μη αναστρέψιμη και ο θάνατός του διαπιστώθηκε και τυπικά στις 17:40.
Παράλληλα, η οικογένεια του καλλιτέχνη ζήτησε τον ορισμό τεχνικού συμβούλου, ώστε να διερευνηθούν αναλυτικά οι συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του. Η νεκροψία-νεκροτομή, η οποία είχε προγραμματιστεί αρχικά για την Πέμπτη, μετατέθηκε για το πρωί της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου.
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