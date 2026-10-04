Ο Αντύπας επέστρεψε στο στρατόπεδο όπου υπηρέτησε ως σμηνίτης, δείτε βίντεο
GALA
Αντύπας Στρατόπεδο

Ο Αντύπας επέστρεψε στο στρατόπεδο όπου υπηρέτησε ως σμηνίτης, δείτε βίντεο

Ο τραγουδιστής βρέθηκε στην αεροπορική βάση της Δεκέλειας στο Τατόι και συνομίλησε με τους στρατιώτες

Ο Αντύπας επέστρεψε στο στρατόπεδο όπου υπηρέτησε ως σμηνίτης, δείτε βίντεο
10 ΣΧΟΛΙΑ
Στο στρατόπεδο όπου υπηρέτησε ως σμηνίτης πριν από τέσσερις δεκαετίες επέστρεψε ο Αντύπας. Ο τραγουδιστής βρέθηκε στην αεροπορική βάση της Δεκέλειας στο Τατόι. Εκεί, μοιράστηκε τις αναμνήσεις του από τη θητεία του, επισκέφθηκε το μουσείο της Αεροπορίας και συνομίλησε με τους στρατιώτες.

«Συγκινούμαι γιατί με γύρισες πίσω 45 χρόνια. Σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί σε αυτό εδώ το στρατόπεδο έχω τεράστιες αναμνήσεις. Θυμάμαι την πρώτη μέρα που πάτησα το πόδι μου σε αυτό το στρατόπεδο με τη λαχτάρα να υπηρετήσω την πατρίδα μου», είπε στο πλαίσιο της εκπομπής «Με αρετή και Τολμη», με το επεισόδιο να προβάλλεται την Κυριακή 4 Οκτωβρίου.

«Το 1979 παρουσιάστηκα στην Τρίπολη. Εκεί ορκίστηκα και πήρα μετάθεση και ήρθα στο Τατόι. Από εδώ πήγα στην 115 πτέρυγα μάχης στα Χανιά, το μεγαλύτερο μέρος της θητείας μου κι από εκεί απολύθηκα», θυμήθηκε.

Δείτε το βίντεο


Στη συνέχεια, περιηγήθηκε στο μουσείο της Αεροπορίας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του συναντήθηκε και συνομίλησε με στρατεύσιμους και δεν τους χάλασε το χατίρι όταν του ζήτησαν να πουν μαζί ένα τραγούδι του, με εκείνον να ερμηνεύει το «Είμαι ανεβασμένος».

«Θυμάμαι την πρώτη μου σκοπιά 12-2 αλλά εμένα μου άρεσε περισσότερο το 2-4. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Έκανε και κρύο τότε», είπε μεταξύ άλλων.
10 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων: Δίνουμε βάρος στα σημάδια της δυσθρεψίας

Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων: Δίνουμε βάρος στα σημάδια της δυσθρεψίας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.

Κάθε χτύπος μετράει: Η DIMAND κάνει την πρόληψη πράξη

Με απινιδωτές σε εμβληματικά κτήρια, όπως το ΜΙΝΙΟΝ και ο Πύργος Πειραιά, και εκπαίδευση εργαζομένων στην ΚΑΡΠΑ, η DIMAND επενδύει στην πρόληψη και την ετοιμότητα απέναντι σε ένα επείγον περιστατικό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης