Ο Αντύπας επέστρεψε στο στρατόπεδο όπου υπηρέτησε ως σμηνίτης, δείτε βίντεο
Ο Αντύπας επέστρεψε στο στρατόπεδο όπου υπηρέτησε ως σμηνίτης, δείτε βίντεο
Ο τραγουδιστής βρέθηκε στην αεροπορική βάση της Δεκέλειας στο Τατόι και συνομίλησε με τους στρατιώτες
Στο στρατόπεδο όπου υπηρέτησε ως σμηνίτης πριν από τέσσερις δεκαετίες επέστρεψε ο Αντύπας. Ο τραγουδιστής βρέθηκε στην αεροπορική βάση της Δεκέλειας στο Τατόι. Εκεί, μοιράστηκε τις αναμνήσεις του από τη θητεία του, επισκέφθηκε το μουσείο της Αεροπορίας και συνομίλησε με τους στρατιώτες.
«Συγκινούμαι γιατί με γύρισες πίσω 45 χρόνια. Σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί σε αυτό εδώ το στρατόπεδο έχω τεράστιες αναμνήσεις. Θυμάμαι την πρώτη μέρα που πάτησα το πόδι μου σε αυτό το στρατόπεδο με τη λαχτάρα να υπηρετήσω την πατρίδα μου», είπε στο πλαίσιο της εκπομπής «Με αρετή και Τολμη», με το επεισόδιο να προβάλλεται την Κυριακή 4 Οκτωβρίου.
«Το 1979 παρουσιάστηκα στην Τρίπολη. Εκεί ορκίστηκα και πήρα μετάθεση και ήρθα στο Τατόι. Από εδώ πήγα στην 115 πτέρυγα μάχης στα Χανιά, το μεγαλύτερο μέρος της θητείας μου κι από εκεί απολύθηκα», θυμήθηκε.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, περιηγήθηκε στο μουσείο της Αεροπορίας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του συναντήθηκε και συνομίλησε με στρατεύσιμους και δεν τους χάλασε το χατίρι όταν του ζήτησαν να πουν μαζί ένα τραγούδι του, με εκείνον να ερμηνεύει το «Είμαι ανεβασμένος».
«Θυμάμαι την πρώτη μου σκοπιά 12-2 αλλά εμένα μου άρεσε περισσότερο το 2-4. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Έκανε και κρύο τότε», είπε μεταξύ άλλων.
«Συγκινούμαι γιατί με γύρισες πίσω 45 χρόνια. Σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί σε αυτό εδώ το στρατόπεδο έχω τεράστιες αναμνήσεις. Θυμάμαι την πρώτη μέρα που πάτησα το πόδι μου σε αυτό το στρατόπεδο με τη λαχτάρα να υπηρετήσω την πατρίδα μου», είπε στο πλαίσιο της εκπομπής «Με αρετή και Τολμη», με το επεισόδιο να προβάλλεται την Κυριακή 4 Οκτωβρίου.
«Το 1979 παρουσιάστηκα στην Τρίπολη. Εκεί ορκίστηκα και πήρα μετάθεση και ήρθα στο Τατόι. Από εδώ πήγα στην 115 πτέρυγα μάχης στα Χανιά, το μεγαλύτερο μέρος της θητείας μου κι από εκεί απολύθηκα», θυμήθηκε.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, περιηγήθηκε στο μουσείο της Αεροπορίας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του συναντήθηκε και συνομίλησε με στρατεύσιμους και δεν τους χάλασε το χατίρι όταν του ζήτησαν να πουν μαζί ένα τραγούδι του, με εκείνον να ερμηνεύει το «Είμαι ανεβασμένος».
«Θυμάμαι την πρώτη μου σκοπιά 12-2 αλλά εμένα μου άρεσε περισσότερο το 2-4. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Έκανε και κρύο τότε», είπε μεταξύ άλλων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα