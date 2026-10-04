Σταύρος Σβήγκος για Γιολάντα Καλογεροπούλου: Τι παντρεμένοι, τι όχι, για μένα είναι το ίδιο
Σταύρος Σβήγκος για Γιολάντα Καλογεροπούλου: Τι παντρεμένοι, τι όχι, για μένα είναι το ίδιο
Δεν είναι κάτι που θα αλλάξει τη ζωή μου, την ίδια ασφάλεια, την ίδια σιγουριά, την ίδια αγάπη έχω, είπε ο ηθοποιός για το ενδεχόμενο ενός ακόμη γάμου
Σχετικά με το ενδεχόμενο ενός ακόμη γάμου ρωτήθηκε ο Σταύρος Σβήγκος. Ο ηθοποιός που πλέον βρίσκεται σε σχέση με τη Γιολάντα Καλογεροπούλου δεν απέκλεισε αυτό το σενάριο. Ωστόσο, διευκρίνισε πως δεν θα άλλαζε ουσιαστικά τη σχέση που έχει σήμερα με τη σύντροφό του. Όπως είπε, νιώθει ήδη την ίδια ασφάλεια, σιγουριά και αγάπη, είτε είναι παντρεμένοι είτε όχι.
Ο Σταύρος Σβήγκος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, και μεταξύ άλλων μίλησε για τη σχέση του με τη Γιολάντα Καλογεροπούλου. Όσο αφορά στην προβολή της προσωπικής του ζωής, σχολίασε: «Από το να κυνηγιόμαστε, καλύτερα να το πούμε μια κι έξω. Θα έλεγα πως ασχολούνται με την προσωπική ζωή όλων. Ξέρεις τι γίνεται; Είναι φοβερός αποπροσανατολισμός από πάρα πολλά πράγματα γενικότερα η σόουμπιζ. Είναι πολύ αστεία. Είναι μια φούσκα φοβερή, από το εξωτερικό μέχρι εδώ. Και εμείς μιλάμε για μια χώρα δέκα εκατομμυρίων. Ποια σόουμπιζ;».
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή του
Σε ερώτηση για το αν θα σκεφτόταν να παντρευτεί ξανά, ο ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι δεν είναι αρνητικός. «Γιατί όχι; Δεν είναι κάτι που θα αλλάξει τη ζωή μου. Έτσι όπως είμαι με τη σύντροφό μου, τι είμαστε παντρεμένοι, τι όχι, για μένα είναι το ίδιο. Την ίδια ασφάλεια, την ίδια σιγουριά, την ίδια αγάπη έχω. Μπορεί να το πω. Τέλειο πάρτι, ας πούμε», απάντησε.
Όσο για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται μια νέα σχέση απέναντι στο παιδί του, ο ηθοποιός εξήγησε ότι δεν βιάζεται να κάνει συστάσεις, αλλά περιμένει πρώτα να νιώσει ο ίδιος σίγουρος για τη σχέση. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Σίγουρα θα περάσει πολύς καιρός για να συστήσω αυτή τη σχέση. Πρέπει να είμαι πρώτα σίγουρος εγώ για μένα και μετά. Νομίζω ότι τα παιδιά αντιλαμβάνονται πότε οι γονείς τους είναι καλά, πότε είναι σίγουροι γι’ αυτό που κάνουν ή λένε και όλα είναι πολύ πιο απλά».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ο Σταύρος Σβήγκος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, και μεταξύ άλλων μίλησε για τη σχέση του με τη Γιολάντα Καλογεροπούλου. Όσο αφορά στην προβολή της προσωπικής του ζωής, σχολίασε: «Από το να κυνηγιόμαστε, καλύτερα να το πούμε μια κι έξω. Θα έλεγα πως ασχολούνται με την προσωπική ζωή όλων. Ξέρεις τι γίνεται; Είναι φοβερός αποπροσανατολισμός από πάρα πολλά πράγματα γενικότερα η σόουμπιζ. Είναι πολύ αστεία. Είναι μια φούσκα φοβερή, από το εξωτερικό μέχρι εδώ. Και εμείς μιλάμε για μια χώρα δέκα εκατομμυρίων. Ποια σόουμπιζ;».
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή του
Σε ερώτηση για το αν θα σκεφτόταν να παντρευτεί ξανά, ο ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι δεν είναι αρνητικός. «Γιατί όχι; Δεν είναι κάτι που θα αλλάξει τη ζωή μου. Έτσι όπως είμαι με τη σύντροφό μου, τι είμαστε παντρεμένοι, τι όχι, για μένα είναι το ίδιο. Την ίδια ασφάλεια, την ίδια σιγουριά, την ίδια αγάπη έχω. Μπορεί να το πω. Τέλειο πάρτι, ας πούμε», απάντησε.
Όσο για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται μια νέα σχέση απέναντι στο παιδί του, ο ηθοποιός εξήγησε ότι δεν βιάζεται να κάνει συστάσεις, αλλά περιμένει πρώτα να νιώσει ο ίδιος σίγουρος για τη σχέση. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Σίγουρα θα περάσει πολύς καιρός για να συστήσω αυτή τη σχέση. Πρέπει να είμαι πρώτα σίγουρος εγώ για μένα και μετά. Νομίζω ότι τα παιδιά αντιλαμβάνονται πότε οι γονείς τους είναι καλά, πότε είναι σίγουροι γι’ αυτό που κάνουν ή λένε και όλα είναι πολύ πιο απλά».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα