Σταύρος Σβήγκος για Γιολάντα Καλογεροπούλου: Τι παντρεμένοι, τι όχι, για μένα είναι το ίδιο

Δεν είναι κάτι που θα αλλάξει τη ζωή μου, την ίδια ασφάλεια, την ίδια σιγουριά, την ίδια αγάπη έχω, είπε ο ηθοποιός για το ενδεχόμενο ενός ακόμη γάμου