Το συγκινητικό αφιέρωμα του The Voice στον Γιώργο Μαζωνάκη: Λιανός, Καπουτζίδης, Παπαρίζου, Μάστορας και Μουζουράκης τίμησαν τη μνήμη του
Το συγκινητικό αφιέρωμα του The Voice στον Γιώργο Μαζωνάκη: Λιανός, Καπουτζίδης, Παπαρίζου, Μάστορας και Μουζουράκης τίμησαν τη μνήμη του
Οι άγνωστες ιστορίες, η συγκίνησή τους και η είσοδος της Πάολας στο τηλεοπτικό πρόγραμμα ως coach
Ένα διαφορετικό The Voice είδαν οι τηλεθεατές το βράδυ του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου. Ο Γιώργος Λιανός, ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Έλενα Παπαρίζου, ο Χρήστος Μάστορας και ο Πάνος Μουζουράκης βρέθηκαν στο πλατό του σόου όχι για να ακούσουν νέες φωνές που διεκδικούν μια θέση στο τηλεοπτικό πρόγραμμα, αλλά για να τιμήσουν τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.
Δίπλα τους βρέθηκαν η Πάολα, η οποία θα αποτελέσει φέτος την τέταρτη coach, αλλά και καλλιτέχνες που συνδέθηκαν μαζί του, όπως ο Στέλιος Διονυσίου, ο APON, η Κατερίνα Στανίση και ο Nivo. Όλοι τους ερμήνευσαν κομμάτια του τραγουδιστή, που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια, μοιράστηκαν άγνωστες ιστορίες και είπαν τρυφερά λόγια, με πολλούς να μην μπορούν να κρύψουν τη συγκίνησή τους.
«Υπάρχουν τραγούδια που τα ακούμε και υπάρχουν τραγούδια που τα ζούμε, τραγούδια που κάποια στιγμή έγιναν η μουσική της δικής μας ιστορίας, ενός έρωτα, ενός χωρισμού, μιας παρέας, μιας νύχτας που δεν ξεχάστηκε ποτέ. Και πίσω από πολλά από αυτά τα τραγούδια υπάρχει μια φωνή, μια φωνή που εδώ και χρόνια έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο ελληνικό τραγούδι, ο Γιώργος Μαζωνάκης. Απόψε στο Voice θέλω να κάνουμε κάτι διαφορετικό, να σταματήσουμε για λίγο τον χρόνο, να αφήσουμε στην άκρη τον διαγωνισμό, τις φωνές, τις αναμετρήσεις και να θυμηθούμε έναν καλλιτέχνη μέσα από αυτό που τον έκανε να αγαπηθεί περισσότερο, τα τραγούδια. Σήμερα κοντά μας βρίσκονται άνθρωποι που έχουν τη δική τους σχέση με τη μουσική του Γιώργου Μαζωνάκη, άλλοι τον έζησαν από κοντά, άλλοι συνεργάστηκαν μαζί του, άλλοι απλώς τον θαύμασαν. Όλοι όμως έχουν κάτι να θυμηθούν, θα τον αφήσουμε να μιλήσει μέσα από τα τραγούδια του. Απόψε το Voice τραγουδάει Γιώργο Μαζωνάκη», είπε ο Γιώργος Λιανός, που φέτος επιστρέφει στην παρουσίαση, δίνοντας το σήμα για την έναρξη του επεισοδίου.
Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο Γιώργος Καπουτζίδης, που εμφανίστηκε στο πλατό. «Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, Γιώργο. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα πολύ να είμαι. Εγώ σκεφτόμουν ότι θα ερχόμουν έτσι κι αλλιώς να σας έβλεπα στο πρώτο επεισόδιο. Δε φανταζόμουν ότι θα ήταν αυτό το πρώτο επεισόδιο. Όντως τον ζήσαμε, τον αγαπήσαμε. Θέλω να πιστεύω ότι και αυτός μας αγάπησε και ας πούμε ότι αυτή η βραδιά είναι η δική μας υπόσχεση ότι δε θα τον ξεχάσουμε ποτέ», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Με τη σειρά του, ο Χρήστος Μάστορας περιέγραψε τα συναισθήματά του, λέγοντας: «'Ηθελα να σου πω κι εγώ λίγο πώς αισθάνομαι σήμερα. Αισθάνομαι ότι οι σιωπές είναι εκκωφαντικές. Τις φοβάμαι σχεδόν. Φοβάμαι να αφήνουμε κενά, γιατί σ’ αυτά τα κενά είναι διαρκώς ο Γιώργος στο μυαλό μας».
«Υπάρχει πραγματική αμηχανία σ’ αυτό που σήμερα γίνεται, με πολύ σεβασμό αλλά και με όλες τις περιφερειακές σκέψεις. Έγινε τόσο απότομα και νομίζω πως όλοι ακόμα βρισκόμαστε σε ένα σοκ», επισήμανε, τότε, ο Πάνος Μουζουράκης.
Οι τρεις coaches και ο Γιώργος Λιανός ανέβηκαν στη σκηνή για ερμηνεύσουν μερικές από τις επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη. Το «Ανήκω σε Μένα», το «Ώρες Μικρές» και το «Παιδί της Νύχτας» ήταν κάποια από αυτά.
Το «παρών» στο επεισόδιο έδωσε και ο Nivo με τον οποίο είχε συνεργαστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης σε ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της καλλιτεχνικής του διαδρομής. Ο ράπερ ερμήνευσε το «Θέλω να Γυρίσω» με τον Χρήστο Μάστορα και περιέγραψε πώς γεννήθηκε αυτό το ντουέτο. Όπως είπε μεταξύ άλλων: «Ο Γιώργος όντως ήταν καινοτόμος, ήταν τολμηρός. Πρότεινε λοιπόν αυτή τη συνεργασία».
O APON ήταν ένας ακόμα από τους καλεσμένους του αφιερώματος. Αφού τραγούδησε τα «Κρυφά μονοπάτια», αναφέρθηκε στη συνεργασία και τη φιλία που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη.
«Έχω έρθει με πολύ ανάμεικτα συναισθήματα. Είναι πολύ πρόσφατη στο μυαλό μου η συνεργασία που είχα μαζί του. Θα περάσει καιρός για να το συνειδητοποιήσω», ανέφερε αρχικά. «Νιώθω ευλογημένος που γίναμε φίλοι και που συνεργαστήκαμε. Ήταν τεράστια τιμή για μένα. Θα τον θυμόμαστε, θα τον σκεφτόμαστε και όσο τραγουδάω, θα τον τραγουδάω», πρόσθεσε.
Μιλώντας για όσα κρατά από τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο APON στάθηκε στην προσωπικότητα και τη φωνή του: «Κρατάω από τον Γιώργο Μαζωνάκη την καλή του καρδιά, τη φωνή του. Που μου μάθαινε τραγούδια, που τραγουδούσαμε... Μου λείπει ήδη πάρα πολύ και θα περάσει πολύς καιρός για να το δεχθώ».
Παρών ήταν και ο Στέλιος Διονυσίου, που στο παρελθόν είχε υπάρξει καλεσμένος στο The Voice. Ο ιδιος δεν τραγούδησε μόνο κομμάτια του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά ανέτρεξε και στο παρελθον, περιγράφοντας τη γνωριμία τους τη δεκαετία του 1990.
Με την παρουσία της στο αφιέρωμα του The Voice τίμησε τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη και η Κατερίνα Στανίση. Η τραγουδίστρια ερμήνευσε το «Σε έχω κάνει Θεό», το κομμάτι της που αργότερα εκτέλεσε με τον δικό του τρόπο ο Γιώργος Μαζωνάκης. Έχοντας συνεργαστεί μαζί του, μοιράστηκε μερικά λόγια για εκείνον, τονίζοντας πως πάνω απ' όλα ήταν «μια ψυχούλα».
Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου οι συντελεστές του προγραμμάτος μίλησαν συγκινημένοι για τον Γιώργο Μαζωνάκη, με τα λόγια του Γιώργου Καπουτζίδη να ξεχωρίζουν. Για τον ηθοποιό, ο τραγουδιστής πέρα από τα σκοτάδια του, εξέπεμπε και ένα εκτυφλωτικό φως. «Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Γιώργος, επειδή συζητάμε, όλοι οι καλλιτέχνες, όλοι οι άνθρωποι έχουμε τα σκοτάδια μας. Γιατί τα συζητάμε και αυτά. Και εγώ έχω. Και εσύ έχεις και όλοι έχουμε. Και ο Γιώργος είχε. Αλλά ο Γιώργος είχε και ένα εκτυφλωτικό φως που εγώ όμοιό του δεν είχα ξαναδεί σε άνθρωπο. Ήθελες να είσαι κοντά του, ήθελες, έμπαινε μέσα σε έναν χώρο και άλλαζε αμέσως η ατμόσφαιρα, η θερμοκρασία. Σε θάμπωνε. Ήθελες να τον κοιτάς. Ήθελες να ακούς αυτό το οποίο έχει να πει. Το γέλιο του. Ήταν, ήταν πολύ ωραίο να είσαι στην παρέα του, στη συντροφιά του», είπε.
Τα λόγια του ηθοποιού έδωσαν στην Έλενα Παπαρίζου την ευκαιρία να εκφράσει μια προσωπική της σκέψη για εκείνον. «Το πιο βασικό με τον Γιώργο είναι ότι δεν έκρυβε τα σκοτάδια του», ανέφερε η Έλενα Παπαρίζου. Η τραγουδίστρια εξήγησε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας άνθρωπος που δεν προσπαθούσε να κρύψει όσα ένιωθε, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές του. «Ήταν τόσο αληθινός, που δεν προσπαθούσε να βάλει ασπίδα και τα λοιπά. Όταν δεν ήταν ακόμα καλά, θα το έδειχνε και θα το έλεγα. Όταν το έλεγε, όμως, ήθελε να το ξεπερνάει», σημείωσε η Έλενα Παπαρίζου, σκουπίζοντας τα μάτια της.
Ο Πάνος Μουζουράκης δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του για τον συνάδελφό του, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να μιλήσει. Τον λόγο πήρε τότε ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο οποίος μοιράστηκε μια ιστορία από τα παρασκήνια του The Voice.
Στην καρέκλα που άδειασε μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη The Voice θα κάθεται πλέον η Πάολα. Η παρουσία της ήταν ξεχωριστή. Από την πλευρά της εκείνη επέλεξε να ερμηνεύσει το «Ποτέ, Ποτέ» του Γιάννη Πάριου, ένα τραγούδι που είχε ιδιαίτερη θέση στην καρδιά του φίλοι και συναδέλφου της.
Ο Γιώργος Λιανός την καλωσόρισε επίσημα στο The Voice, λέγοντας: «Το μόνο που χρειάζεται πραγματικά να δείξουμε όλοι μας είναι να σε κάνουμε μια μεγάλη αγκαλιά και να σε καλωσορίσουμε στο Voice».
Όταν τη ρώτησε πώς αισθάνεται για τη νέα της θέση, η Πάολα αποκάλυψε τι την οδήγησε στην απόφαση να πει το «ναι». «Έτσι κι αλλιώς τόσα χρόνια οι άνθρωποι γνωρίζουν την αλήθεια μου έξω. Αυτή τη φορά πρόσταξε η καρδιά μου να είμαι εδώ. Αυτό κρατήστε μόνο. Νιώθω οπότε καλά, αφού το πρόσταξε η καρδιά μου», ανέφερε.
«Θα το ήθελε ο Γιώργος πραγματικά. Εγώ το νιώθω, το νιώθω, το νιώθω. Δηλαδή, η μοναδική που θα μπορούσε να κάτσει στην καρέκλα μου είναι μόνο η Πάολα», είπε η Έλενα Παπαρίζου, μεταφέροντας ουσιαστικά όσα θεωρεί ότι θα έλεγε ο ίδιος, με τον Γιώργο Καπουτζίδη να συμφωνεί.
Δίπλα τους βρέθηκαν η Πάολα, η οποία θα αποτελέσει φέτος την τέταρτη coach, αλλά και καλλιτέχνες που συνδέθηκαν μαζί του, όπως ο Στέλιος Διονυσίου, ο APON, η Κατερίνα Στανίση και ο Nivo. Όλοι τους ερμήνευσαν κομμάτια του τραγουδιστή, που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια, μοιράστηκαν άγνωστες ιστορίες και είπαν τρυφερά λόγια, με πολλούς να μην μπορούν να κρύψουν τη συγκίνησή τους.
«Υπάρχουν τραγούδια που τα ακούμε και υπάρχουν τραγούδια που τα ζούμε, τραγούδια που κάποια στιγμή έγιναν η μουσική της δικής μας ιστορίας, ενός έρωτα, ενός χωρισμού, μιας παρέας, μιας νύχτας που δεν ξεχάστηκε ποτέ. Και πίσω από πολλά από αυτά τα τραγούδια υπάρχει μια φωνή, μια φωνή που εδώ και χρόνια έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο ελληνικό τραγούδι, ο Γιώργος Μαζωνάκης. Απόψε στο Voice θέλω να κάνουμε κάτι διαφορετικό, να σταματήσουμε για λίγο τον χρόνο, να αφήσουμε στην άκρη τον διαγωνισμό, τις φωνές, τις αναμετρήσεις και να θυμηθούμε έναν καλλιτέχνη μέσα από αυτό που τον έκανε να αγαπηθεί περισσότερο, τα τραγούδια. Σήμερα κοντά μας βρίσκονται άνθρωποι που έχουν τη δική τους σχέση με τη μουσική του Γιώργου Μαζωνάκη, άλλοι τον έζησαν από κοντά, άλλοι συνεργάστηκαν μαζί του, άλλοι απλώς τον θαύμασαν. Όλοι όμως έχουν κάτι να θυμηθούν, θα τον αφήσουμε να μιλήσει μέσα από τα τραγούδια του. Απόψε το Voice τραγουδάει Γιώργο Μαζωνάκη», είπε ο Γιώργος Λιανός, που φέτος επιστρέφει στην παρουσίαση, δίνοντας το σήμα για την έναρξη του επεισοδίου.
Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο Γιώργος Καπουτζίδης, που εμφανίστηκε στο πλατό. «Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, Γιώργο. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα πολύ να είμαι. Εγώ σκεφτόμουν ότι θα ερχόμουν έτσι κι αλλιώς να σας έβλεπα στο πρώτο επεισόδιο. Δε φανταζόμουν ότι θα ήταν αυτό το πρώτο επεισόδιο. Όντως τον ζήσαμε, τον αγαπήσαμε. Θέλω να πιστεύω ότι και αυτός μας αγάπησε και ας πούμε ότι αυτή η βραδιά είναι η δική μας υπόσχεση ότι δε θα τον ξεχάσουμε ποτέ», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Με τη σειρά του, ο Χρήστος Μάστορας περιέγραψε τα συναισθήματά του, λέγοντας: «'Ηθελα να σου πω κι εγώ λίγο πώς αισθάνομαι σήμερα. Αισθάνομαι ότι οι σιωπές είναι εκκωφαντικές. Τις φοβάμαι σχεδόν. Φοβάμαι να αφήνουμε κενά, γιατί σ’ αυτά τα κενά είναι διαρκώς ο Γιώργος στο μυαλό μας».
«Υπάρχει πραγματική αμηχανία σ’ αυτό που σήμερα γίνεται, με πολύ σεβασμό αλλά και με όλες τις περιφερειακές σκέψεις. Έγινε τόσο απότομα και νομίζω πως όλοι ακόμα βρισκόμαστε σε ένα σοκ», επισήμανε, τότε, ο Πάνος Μουζουράκης.
Οι τρεις coaches και ο Γιώργος Λιανός ανέβηκαν στη σκηνή για ερμηνεύσουν μερικές από τις επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη. Το «Ανήκω σε Μένα», το «Ώρες Μικρές» και το «Παιδί της Νύχτας» ήταν κάποια από αυτά.
Το «παρών» στο επεισόδιο έδωσε και ο Nivo με τον οποίο είχε συνεργαστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης σε ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της καλλιτεχνικής του διαδρομής. Ο ράπερ ερμήνευσε το «Θέλω να Γυρίσω» με τον Χρήστο Μάστορα και περιέγραψε πώς γεννήθηκε αυτό το ντουέτο. Όπως είπε μεταξύ άλλων: «Ο Γιώργος όντως ήταν καινοτόμος, ήταν τολμηρός. Πρότεινε λοιπόν αυτή τη συνεργασία».
O APON ήταν ένας ακόμα από τους καλεσμένους του αφιερώματος. Αφού τραγούδησε τα «Κρυφά μονοπάτια», αναφέρθηκε στη συνεργασία και τη φιλία που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη.
«Έχω έρθει με πολύ ανάμεικτα συναισθήματα. Είναι πολύ πρόσφατη στο μυαλό μου η συνεργασία που είχα μαζί του. Θα περάσει καιρός για να το συνειδητοποιήσω», ανέφερε αρχικά. «Νιώθω ευλογημένος που γίναμε φίλοι και που συνεργαστήκαμε. Ήταν τεράστια τιμή για μένα. Θα τον θυμόμαστε, θα τον σκεφτόμαστε και όσο τραγουδάω, θα τον τραγουδάω», πρόσθεσε.
Μιλώντας για όσα κρατά από τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο APON στάθηκε στην προσωπικότητα και τη φωνή του: «Κρατάω από τον Γιώργο Μαζωνάκη την καλή του καρδιά, τη φωνή του. Που μου μάθαινε τραγούδια, που τραγουδούσαμε... Μου λείπει ήδη πάρα πολύ και θα περάσει πολύς καιρός για να το δεχθώ».
Παρών ήταν και ο Στέλιος Διονυσίου, που στο παρελθόν είχε υπάρξει καλεσμένος στο The Voice. Ο ιδιος δεν τραγούδησε μόνο κομμάτια του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά ανέτρεξε και στο παρελθον, περιγράφοντας τη γνωριμία τους τη δεκαετία του 1990.
Με την παρουσία της στο αφιέρωμα του The Voice τίμησε τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη και η Κατερίνα Στανίση. Η τραγουδίστρια ερμήνευσε το «Σε έχω κάνει Θεό», το κομμάτι της που αργότερα εκτέλεσε με τον δικό του τρόπο ο Γιώργος Μαζωνάκης. Έχοντας συνεργαστεί μαζί του, μοιράστηκε μερικά λόγια για εκείνον, τονίζοντας πως πάνω απ' όλα ήταν «μια ψυχούλα».
Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου οι συντελεστές του προγραμμάτος μίλησαν συγκινημένοι για τον Γιώργο Μαζωνάκη, με τα λόγια του Γιώργου Καπουτζίδη να ξεχωρίζουν. Για τον ηθοποιό, ο τραγουδιστής πέρα από τα σκοτάδια του, εξέπεμπε και ένα εκτυφλωτικό φως. «Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Γιώργος, επειδή συζητάμε, όλοι οι καλλιτέχνες, όλοι οι άνθρωποι έχουμε τα σκοτάδια μας. Γιατί τα συζητάμε και αυτά. Και εγώ έχω. Και εσύ έχεις και όλοι έχουμε. Και ο Γιώργος είχε. Αλλά ο Γιώργος είχε και ένα εκτυφλωτικό φως που εγώ όμοιό του δεν είχα ξαναδεί σε άνθρωπο. Ήθελες να είσαι κοντά του, ήθελες, έμπαινε μέσα σε έναν χώρο και άλλαζε αμέσως η ατμόσφαιρα, η θερμοκρασία. Σε θάμπωνε. Ήθελες να τον κοιτάς. Ήθελες να ακούς αυτό το οποίο έχει να πει. Το γέλιο του. Ήταν, ήταν πολύ ωραίο να είσαι στην παρέα του, στη συντροφιά του», είπε.
Τα λόγια του ηθοποιού έδωσαν στην Έλενα Παπαρίζου την ευκαιρία να εκφράσει μια προσωπική της σκέψη για εκείνον. «Το πιο βασικό με τον Γιώργο είναι ότι δεν έκρυβε τα σκοτάδια του», ανέφερε η Έλενα Παπαρίζου. Η τραγουδίστρια εξήγησε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας άνθρωπος που δεν προσπαθούσε να κρύψει όσα ένιωθε, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές του. «Ήταν τόσο αληθινός, που δεν προσπαθούσε να βάλει ασπίδα και τα λοιπά. Όταν δεν ήταν ακόμα καλά, θα το έδειχνε και θα το έλεγα. Όταν το έλεγε, όμως, ήθελε να το ξεπερνάει», σημείωσε η Έλενα Παπαρίζου, σκουπίζοντας τα μάτια της.
Ο Πάνος Μουζουράκης δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του για τον συνάδελφό του, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να μιλήσει. Τον λόγο πήρε τότε ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο οποίος μοιράστηκε μια ιστορία από τα παρασκήνια του The Voice.
Στην καρέκλα που άδειασε μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη The Voice θα κάθεται πλέον η Πάολα. Η παρουσία της ήταν ξεχωριστή. Από την πλευρά της εκείνη επέλεξε να ερμηνεύσει το «Ποτέ, Ποτέ» του Γιάννη Πάριου, ένα τραγούδι που είχε ιδιαίτερη θέση στην καρδιά του φίλοι και συναδέλφου της.
Ο Γιώργος Λιανός την καλωσόρισε επίσημα στο The Voice, λέγοντας: «Το μόνο που χρειάζεται πραγματικά να δείξουμε όλοι μας είναι να σε κάνουμε μια μεγάλη αγκαλιά και να σε καλωσορίσουμε στο Voice».
Όταν τη ρώτησε πώς αισθάνεται για τη νέα της θέση, η Πάολα αποκάλυψε τι την οδήγησε στην απόφαση να πει το «ναι». «Έτσι κι αλλιώς τόσα χρόνια οι άνθρωποι γνωρίζουν την αλήθεια μου έξω. Αυτή τη φορά πρόσταξε η καρδιά μου να είμαι εδώ. Αυτό κρατήστε μόνο. Νιώθω οπότε καλά, αφού το πρόσταξε η καρδιά μου», ανέφερε.
«Θα το ήθελε ο Γιώργος πραγματικά. Εγώ το νιώθω, το νιώθω, το νιώθω. Δηλαδή, η μοναδική που θα μπορούσε να κάτσει στην καρέκλα μου είναι μόνο η Πάολα», είπε η Έλενα Παπαρίζου, μεταφέροντας ουσιαστικά όσα θεωρεί ότι θα έλεγε ο ίδιος, με τον Γιώργο Καπουτζίδη να συμφωνεί.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα