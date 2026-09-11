Η αφιέρωση των Χατζηφραγκέτα στον Γιώργο Μαζωνάκη, τραγούδησαν το «Είσαι Το Λάθος Μου Το Τελευταίο», δείτε βίντεο
Η αφιέρωση των Χατζηφραγκέτα στον Γιώργο Μαζωνάκη, τραγούδησαν το «Είσαι Το Λάθος Μου Το Τελευταίο», δείτε βίντεο
Οι Βαγγέλης Χατζηγιάννης και Πάνος Φραγκιαδάκης αποχαιρέτισαν τον καλλιτέχνη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών
Μία αφιέρωση στον Γιώργο Μαζωνάκη που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή έκαναν οι Χατζηφραγκέτα, ερμηνεύοντας το «Είσαι Το Λάθος Μου Το Τελευταίο».
Το βράδυ της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου, το συγκρότημα έδωσε μία συναυλία στη σκηνή της Τεχνόπολης και ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν από την εμφάνισή τους, ήταν όταν ο Πάνος Φραγκιαδιάκης είπε το ρεφρέν του κομματιού του Γιώργου Μαζωνάκη, αποχαιρετώντας έτσι τον καλλιτέχνη που έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη, στα 54 του χρόνια από ανακοπή.
Δείτε βίντεο
Σε άλλο σημείο της συναυλίας, οι Βαγγέλης Χατζηγιάννης και Πάνος Φραγκιαδάκης τραγούδησαν το «Ζηλεύω», όπως έγινε γνωστό μέσα από βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media.
Το βράδυ της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου, το συγκρότημα έδωσε μία συναυλία στη σκηνή της Τεχνόπολης και ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν από την εμφάνισή τους, ήταν όταν ο Πάνος Φραγκιαδιάκης είπε το ρεφρέν του κομματιού του Γιώργου Μαζωνάκη, αποχαιρετώντας έτσι τον καλλιτέχνη που έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη, στα 54 του χρόνια από ανακοπή.
Δείτε βίντεο
@zumacommunications
Οι Χατζηφραγκέτα τραγούδησαν το ρεφρέν από το «Λάθος μου το τελευταίο», σε μια αφιέρωση στον Γιώργο Μαζωνάκη που έφυγε από τη ζωή. #xatzifragketa #mazw #mazonakis @NovelVox♬ πρωτότυπος ήχος - zuma communications
Σε άλλο σημείο της συναυλίας, οι Βαγγέλης Χατζηγιάννης και Πάνος Φραγκιαδάκης τραγούδησαν το «Ζηλεύω», όπως έγινε γνωστό μέσα από βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media.
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