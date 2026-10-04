Ο Μάικλ Τζ. Φοξ τιμήθηκε με την υψηλότερη διάκριση του Καναδά για τη δράση του σχετικά με το Πάρκινσον

Το παράδειγμά σας μας υπενθυμίζει κάτι πολύ θεμελιώδες: ότι η πρόοδος απαιτεί να προχωρούμε μπροστά με θάρρος, φαντασία και αποφασιστικότητα, δήλωσε η κυβερνήτης Λουίζ Αρμπούρ κατά τη διάρκεια της τελετής





Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ο 65χρονος ηθοποιός έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση στο Ριντό Χολ, την επίσημη κατοικία του γενικού κυβερνήτη του Καναδά στην Οτάβα του Οντάριο, προκειμένου να προαχθεί στον βαθμό του Companion του Τάγματος του Καναδά, την υψηλότερη πολιτική τιμητική διάκριση που απονέμεται σε Καναδούς.



Άλλωστε, η επιστροφή στο μέλλον ήταν πάντοτε πολύ καλύτερη ιδέα από το να προχωράμε προς το παρελθόν », δήλωσε η γενική κυβερνήτης Λουίζ Αρμπούρ κατά τη διάρκεια της τελετής.



Ο Φοξ, ο οποίος γεννήθηκε στο Έντμοντον, ήταν μεταξύ των 51 ανθρώπων που εντάχθηκαν στο Τάγμα του Καναδά ή προήχθησαν σε ανώτερη βαθμίδα του την Παρασκευή. Το γραφείο της Αρμπούρ είχε ανακοινώσει νωρίτερα φέτος ότι ο Φοξ θα προαγόταν στον βαθμό του Companion, αφού είχε προηγουμένως τιμηθεί με τον βαθμό του Officer το 2011.



@cbcnews Famed actor Michael J. Fox has been promoted to companion of the Order of Canada, the highest level within the order. The Order of Canada is meant to recognize people who make 'extraordinary contributions to the nation,' according to the Governor General of Canada website. Fox is also a vocal advocate in raising awareness for people living with Parkinson's disease. The actor went public with news he had Parkinson's in 1998 and is a co-founder of the Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research. #MichaelJFox #OrderofCanada #parkinsonsawareness #CBCNews ♬ original sound - CBC News - CBC News



Ο Φοξ «βρίσκεται σε ένα αξιοσημείωτο κεφάλαιο της ζωής του, συνδυάζοντας επιλεκτικές εμφανίσεις ως ηθοποιός με ισχυρή παγκόσμια δράση και αταλάντευτη ειλικρίνεια γύρω από τη νόσο Πάρκινσον», είχε αναφέρει το γραφείο νωρίτερα μέσα στη χρονιά. «Μέσω του ιδρύματός του, προωθεί έρευνα που μπορεί να επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές και προσφέρει ελπίδα. Έχει εμπνεύσει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, αξιοποιώντας τη φωνή του μέσα από τη συγγραφή, τις δημόσιες ομιλίες και το πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ του 2023 “Still”».



Κλείσιμο είπε χαρακτηριστικά.



Ο Φοξ αποκάλυψε δημόσια για πρώτη φορά το 1998 ότι είχε διαγνωστεί με τη νόσο Πάρκινσον και έκτοτε έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πλέον ένθερμους υποστηρικτές της έρευνας για την αντιμετώπιση της νόσου. Το Ίδρυμα Μάικλ Τζ. Φοξ, το οποίο δημιούργησε το 2000, έχει χρηματοδοτήσει έρευνες για τη νόσο με περισσότερα από 3 δισ. δολάρια.



Η εμφάνισή τουστην Οτάβα πραγματοποιήθηκε λίγες εβδομάδες αφότου έλαβε το σημαντικό ανθρωπιστικό βραβείο Μπομπ Χόουπ κατά την 78η τελετή απονομής των βραβείων Emmy στις 14 Σεπτεμβρίου, σε αναγνώριση της πολυετούς δράσης του υπέρ των ανθρώπων που ζουν με τη νόσο Πάρκινσον και της συμβολής του στην προώθηση της σχετικής έρευνας. Ο Φοξ έγινε δεκτός με παρατεταμένο χειροκρότημα από όρθιο το κοινό όταν ανέβηκε στη σκηνή του Peacock Theater στο Λος Άντζελες, αφού η πρώην συμπρωταγωνίστριά του στη σειρά «The Good Wife», Τζουλιάνα Μαργκούλις, του απένειμε τη διάκριση.



Με μία από τις υψηλότερες διακρίσεις του Καναδά τιμήθηκε για τη δράση του σχετικά με το Πάρκινσον τιμήθηκε ο Μάικλ Τζ. Φοξ . Ο ίδιος είχε μοιραστεί πριν από περίπου τριάντα χρόνια ότι είχε διαγνωστει με τη νόσο.Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ο 65χρονος ηθοποιός έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση στο Ριντό Χολ, την επίσημη κατοικία του γενικού κυβερνήτη του Καναδά στην Οτάβα του Οντάριο, προκειμένου να προαχθεί στον βαθμό του Companion του Τάγματος του Καναδά, την υψηλότερη πολιτική τιμητική διάκριση που απονέμεται σε Καναδούς.Ο Φοξ έλαβε τη διάκριση για την «ισχυρή παγκόσμια δράση του και την αταλάντευτη ειλικρίνειά του σχετικά με τη νόσο Πάρκινσον». «Το παράδειγμά σας μάς υπενθυμίζει κάτι πολύ θεμελιώδες: ότι η βιώσιμη πρόοδος απαιτεί να προχωρούμε μπροστά με θάρρος, φαντασία και αποφασιστικότητα.», δήλωσε η γενική κυβερνήτης Λουίζ Αρμπούρ κατά τη διάρκεια της τελετής.Ο Φοξ, ο οποίος γεννήθηκε στο Έντμοντον, ήταν μεταξύ των 51 ανθρώπων που εντάχθηκαν στο Τάγμα του Καναδά ή προήχθησαν σε ανώτερη βαθμίδα του την Παρασκευή. Το γραφείο της Αρμπούρ είχε ανακοινώσει νωρίτερα φέτος ότι ο Φοξ θα προαγόταν στον βαθμό του Companion, αφού είχε προηγουμένως τιμηθεί με τον βαθμό του Officer το 2011.Ο Φοξ «βρίσκεται σε ένα αξιοσημείωτο κεφάλαιο της ζωής του, συνδυάζοντας επιλεκτικές εμφανίσεις ως ηθοποιός με ισχυρή παγκόσμια δράση και αταλάντευτη ειλικρίνεια γύρω από τη νόσο Πάρκινσον», είχε αναφέρει το γραφείο νωρίτερα μέσα στη χρονιά. «Μέσω του ιδρύματός του, προωθεί έρευνα που μπορεί να επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές και προσφέρει ελπίδα. Έχει εμπνεύσει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, αξιοποιώντας τη φωνή του μέσα από τη συγγραφή, τις δημόσιες ομιλίες και το πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ του 2023 “Still”».Μετά την τελετή, ο Φοξ μίλησε στο Canadian Press για την αγάπη του προς την πατρίδα του. «Είναι τόσα πολλά πράγματα. Αλλά πάνω απ' όλα είναι το ότι μεγάλωσα στον Καναδά, αγαπώντας αυτή τη χώρα, αγαπώντας όσα αντιπροσωπεύει, τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε και διόρθωσε την πορεία της όταν χρειαζόταν, αλλά και παρέμεινε σταθερή στην πορεία της όταν αυτό ήταν απαραίτητο. Όλα αυτά τα απορρόφησα μεγαλώνοντας. Λατρεύω την καναδική μουσική, λατρεύω αυτή την έννοια του καναδικού περιεχομένου. Και τελικά έχεις έναν 65χρονο άνδρα που είναι μοναδικά Καναδός εξαιτίας όλων αυτών των πραγμάτων»,Ο Φοξ αποκάλυψε δημόσια για πρώτη φορά το 1998 ότι είχε διαγνωστεί με τη νόσο Πάρκινσον και έκτοτε έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πλέον ένθερμους υποστηρικτές της έρευνας για την αντιμετώπιση της νόσου. Το Ίδρυμα Μάικλ Τζ. Φοξ, το οποίο δημιούργησε το 2000, έχει χρηματοδοτήσει έρευνες για τη νόσο με περισσότερα από 3 δισ. δολάρια.Η εμφάνισή τουστην Οτάβα πραγματοποιήθηκε λίγες εβδομάδες αφότου έλαβε το σημαντικό ανθρωπιστικό βραβείο Μπομπ Χόουπ κατά την 78η τελετή απονομής των βραβείων Emmy στις 14 Σεπτεμβρίου, σε αναγνώριση της πολυετούς δράσης του υπέρ των ανθρώπων που ζουν με τη νόσο Πάρκινσον και της συμβολής του στην προώθηση της σχετικής έρευνας. Ο Φοξ έγινε δεκτός με παρατεταμένο χειροκρότημα από όρθιο το κοινό όταν ανέβηκε στη σκηνή του Peacock Theater στο Λος Άντζελες, αφού η πρώην συμπρωταγωνίστριά του στη σειρά «The Good Wife», Τζουλιάνα Μαργκούλις, του απένειμε τη διάκριση.

Εκεί εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τη σύζυγό του εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια, Τρέισι Πόλαν, καθώς και προς τα τέσσερα ενήλικα παιδιά τους, Σαμ, Ακουίνα, Σκάιλερ και Εσμέ, επειδή στάθηκαν στο πλευρό του καθ' όλη τη διάρκεια της περιπέτειάς του. Αναφέρθηκε επίσης στον τρόπο με τον οποίο η διάγνωση της νόσου Πάρκινσον επηρέασε τη σχέση του με την υποκριτική και με το κοινό που τον είχε αγαπήσει. «Αρχικά, κράτησα κρυφή τη διάγνωσή μου με Πάρκινσον. Ανησυχούσα ότι θα επηρέαζε τη δουλειά μου και τη σχέση μου με το κοινό. Θα γελούσαν μαζί μου αν ήξεραν ότι ήμουν άρρωστος;», είχε πει.



Αντίθετα, όπως είπε ο Φοξ, οι θεατές ήταν εκείνοι που του έδωσαν την αυτοπεποίθηση να συνεχίσει. «Όλοι εσείς με στηρίξατε τόσο πολύ και με κάνατε να νιώσω ότι μπορούσα να συνεχίσω να το κάνω αυτό. Δεν είχα χάσει αυτό που κάνω και η ασθένεια δεν μπορούσε να μου το στερήσει. Και αυτό συνέβη επειδή εσείς σταθήκατε στο πλευρό μου».