Οι ΗΠΑ απέσυραν όλα τα βομβαρδιστικά από τη βάση Φέρφορντ στη Βρετανία

Η μετακίνηση έγινε λίγες ημέρες μετά τις συλλήψεις πέντε ανδρών κοντά στη βάση - Δεν διευκρινίζεται ο λόγος της απόφασης





Αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας επιβεβαίωσε ότι όλα τα αμερικανικά βομβαρδιστικά που είχαν αναπτυχθεί στη RAF Fairford έχουν επιστρέψει στις βάσεις τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.







Σύμφωνα με το Reuters, η αποχώρηση αφορά βομβαρδιστικά B-1, τα οποία είχαν αναπτυχθεί στη βρετανική βάση και είχαν χρησιμοποιηθεί σε αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.



Η RAF Fairford αποτελεί προωθημένη επιχειρησιακή βάση για την US Global Strike Command, η οποία έχει την ευθύνη για στρατηγικές επιχειρήσεις μεγάλης εμβέλειας.



Οι πέντε συλλήψεις κοντά στη βάση Η αποχώρηση των βομβαρδιστικών πραγματοποιείται ενώ συνεχίζεται η έρευνα για το περιστατικό της 27ης Σεπτεμβρίου, όταν η βρετανική αστυνομία συνέλαβε πέντε άνδρες κοντά στη RAF Fairford.



Οι πέντε, όλοι Βρετανοί υπήκοοι ηλικίας από 23 έως 25 ετών και από την περιοχή του Λονδίνου, συνελήφθησαν αρχικά για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικές ύλες και στη συνέχεια ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση, ενώ η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.



Οι αρχές δεν εντόπισαν εκρηκτικούς μηχανισμούς στα τρία βαν που εξετάστηκαν, ωστόσο βρέθηκε ποσότητα βενζίνης.



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Η έρευνα για πιθανή εμπλοκή ξένου κράτους Οι βρετανικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο πίσω από την υπόθεση να βρίσκεται ξένος κρατικός παράγοντας.



Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε δηλώσει ότι στην υπόθεση εμπλέκεται ξένο κράτος, χωρίς να το κατονομάσει, ενώ η βρετανική κυβέρνηση έχει αναφέρει ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για πιθανή εμπλοκή του Ιράν.



Το Ιράν, από την πλευρά του, έχει απορρίψει τις κατηγορίες ως αβάσιμες και κάλεσε τον Βρετανό πρεσβευτή στην Τεχεράνη για εξηγήσεις.



Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέσυραν όλα τα βομβαρδιστικά που είχαν αναπτυχθεί στη βάση RAF Fairford στη Βρετανία , μεταφέροντάς τα πίσω στις μόνιμες βάσεις τους στις ΗΠΑ, λίγες ημέρες μετά τις συλλήψεις πέντε ανδρών κοντά στην εγκατάσταση για υπόθεση που ερευνάται ως πιθανό τρομοκρατικό σχέδιο. Το αμερικανικό Πεντάγωνο επιβεβαίωσε την αποχώρηση των αεροσκαφών, χωρίς όμως να εξηγήσει τι οδήγησε στην απόφαση.Αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας επιβεβαίωσε ότι όλα τα αμερικανικά βομβαρδιστικά που είχαν αναπτυχθεί στη RAF Fairford έχουν επιστρέψει στις βάσεις τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.Η επίσημη ανακοίνωση δεν περιλάμβανε λεπτομέρειες για τον λόγο της μετακίνησης, ενώ πηγή με γνώση της υπόθεσης περιέγραψε τη νέα απειλή ως περιστατικό «πραγματικού κόσμου».Σύμφωνα με το Reuters, η αποχώρηση αφορά βομβαρδιστικά B-1, τα οποία είχαν αναπτυχθεί στη βρετανική βάση και είχαν χρησιμοποιηθεί σε αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.Η RAF Fairford αποτελεί προωθημένη επιχειρησιακή βάση για την US Global Strike Command, η οποία έχει την ευθύνη για στρατηγικές επιχειρήσεις μεγάλης εμβέλειας.Η αποχώρηση των βομβαρδιστικών πραγματοποιείται ενώ συνεχίζεται η έρευνα για το περιστατικό της 27ης Σεπτεμβρίου, όταν η βρετανική αστυνομία συνέλαβε πέντε άνδρες κοντά στη RAF Fairford.Οι πέντε, όλοι Βρετανοί υπήκοοι ηλικίας από 23 έως 25 ετών και από την περιοχή του Λονδίνου, συνελήφθησαν αρχικά για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικές ύλες και στη συνέχεια ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση, ενώ η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.Οι αρχές δεν εντόπισαν εκρηκτικούς μηχανισμούς στα τρία βαν που εξετάστηκαν, ωστόσο βρέθηκε ποσότητα βενζίνης.Η απόφαση να αφεθούν ελεύθεροι είχε προκαλέσει αντίδραση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε δηλώσει ότι ο ίδιος δεν θα είχε προχωρήσει σε ανάλογη κίνηση.Οι βρετανικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο πίσω από την υπόθεση να βρίσκεται ξένος κρατικός παράγοντας.Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε δηλώσει ότι στην υπόθεση εμπλέκεται ξένο κράτος, χωρίς να το κατονομάσει, ενώ η βρετανική κυβέρνηση έχει αναφέρει ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για πιθανή εμπλοκή του Ιράν.Το Ιράν, από την πλευρά του, έχει απορρίψει τις κατηγορίες ως αβάσιμες και κάλεσε τον Βρετανό πρεσβευτή στην Τεχεράνη για εξηγήσεις.

Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο υφυπουργός Εξωτερικών Ματζίντ Ταχτ-Ραβανσί κάλεσε το Λονδίνο να επανεξετάσει αυτό που χαρακτήρισε «ακατάλληλη προσέγγιση» απέναντι στην Τεχεράνη.



Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας συνελήφθη την 1η Οκτωβρίου στο Λονδίνο και 27χρονος με διπλή βρετανική και ιρανική υπηκοότητα, ως ύποπτος για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών.



Παράλληλα, ένας ακόμη 26χρονος Βρετανός ανακρίθηκε, ενώ οι πέντε άνδρες που είχαν συλληφθεί αρχικά εξακολουθούν να τελούν υπό έρευνα.