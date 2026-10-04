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Θάνος Καληώρας: Έχω περάσει πάρα πολλές περιόδους που δεν έκανα σχεδόν τίποτα επαγγελματικά, είναι πολύ δύσκολο
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Θάνος Καληώρας Δουλειά

Θάνος Καληώρας: Έχω περάσει πάρα πολλές περιόδους που δεν έκανα σχεδόν τίποτα επαγγελματικά, είναι πολύ δύσκολο

Για κάποιους είναι δυσβάσταχτο, σχολίασε ο ηθοποιός

Θάνος Καληώρας: Έχω περάσει πάρα πολλές περιόδους που δεν έκανα σχεδόν τίποτα επαγγελματικά, είναι πολύ δύσκολο
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Τις περιόδους που δεν δεχόταν επαγγελματικές προτάσεις θυμήθηκε ο Θάνος Καληώρας. Ο ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι υπήρξαν διαστήματα που δεν δραστηριοποιούνταν γιατί δεν χτυπούσε τηλέφωνο για να του προταθούν ρόλοι. Όπως είπε, αυτή η συνθήκη ήταν πολύ δύσκολη, ενώ για κάποιους συναδέλφους του είναι ακόμα και δυσβάσταχτη.

Ο Θάνος Καληώρας έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό Λοιπόν και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για το πώς διαχειρίστηκε τις περιόδους που δεν του γίνονταν προτάσεις, με τον ίδιο να απαντά: «Τις διαχειρίζομαι πολύ ψύχραιμα. Έχω περάσει πάρα πολλές περιόδους που δεν έκανα σχεδόν τίποτα. Είναι πολύ δύσκολο, για κάποιους δυσβάσταχτο. Προχωρώ, όμως. Έχω πίστη σε αυτό που κάνω».

Όσον αφορά στη συμβουλή που θα έδινε σε νέους ανθρώπους που θέλουν να ακολουθήσουν τον δρόμο της υποκριτικής, ο ηθοποιός τόνισε ότι πρέπει να διατηρήσουν την όρεξή τους για το επάγγελμα, ακόμα και τις στιγμές που δεν έρχεται η επιτυχία. «Αν μου ζητήσει κάποιος τη συμβουλή μου, θα του τη δώσω. Έχω πολλή αγάπη, μεράκι και ζήλο για αυτή τη δουλειά μέχρι σήμερα. Αυτά τα στοιχεία τους λέω να μην τα χάσουν ποτέ, γιατί σήμερα έχεις μια επιτυχία και αύριο μια αποτυχία. Μπορεί σήμερα ο κόσμος να σε αγαπάει και αύριο να σε ξεχάσει. Χρειάζεται συνεχής δουλειά, πίστη και αγάπη σε αυτό που κάνεις για να μπορείς να υπάρξεις», σημείωσε.

Φωτογραφία: NDPPHOTO
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