Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.
Η 59χρονη σύζυγος του Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον δήλωσε ότι δεν αισθάνεται τη διαφορά ηλικίας 23 ετών που τους χωρίζει
Η 59χρονη σύζυγος του Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον δήλωσε ότι δεν αισθάνεται τη διαφορά ηλικίας 23 ετών που τους χωρίζει
Το ζευγάρι γνωρίστηκε στα γυρίσματα της ταινίας «Nowhere Boy» το 2008, όταν ο ηθοποιός ήταν μόλις 18 ετών και εκείνη 42
Η διαφορά ηλικίας 23 ετών δεν φαίνεται να απασχολούν ιδιαίτερα τον Άαρον Τέιλορ Τζόνσον και τη σύζυγό του, Σαμ, οι οποίοι είναι μαζί εδώ και περισσότερα από 15 χρόνια και έχουν δημιουργήσει οικογένεια, παρά το έντονο ενδιαφέρον που έχει προκαλέσει κατά καιρούς η σχέση τους.
Το ζευγάρι γνωρίστηκε στα γυρίσματα της ταινίας «Nowhere Boy» το 2008, όταν ο Άαρον ήταν μόλις 18 ετών και η Σαμ 42. Οι δυο τους δεν ξεκίνησαν σχέση παρά μόνο αφού ολοκληρώθηκε η ταινία, κατά τη διάρκεια της οποίας, όπως έχει ειπωθεί, δημιουργήθηκε μεταξύ τους μια «βαθιά σύνδεση».
Παρότι πολλοί έχουν σταθεί στη διαφορά ηλικίας τους, η 59χρονη σήμερα Σαμ επιμένει ότι δεν τη νιώθει ουσιαστικά στη σχέση της με τον 36χρονο σύζυγό της. Όταν ρωτήθηκε στο πλαίσιο συνέντευξης στο περιοδικό The Sunday Times αν το γεγονός ότι έχει νεότερο σύντροφο τη βοηθά να διατηρεί μια πιο νεανική οπτική στη ζωή, απάντησε: «Δεν το νιώθω πραγματικά έτσι. Γιατί, όπως μου είπε και ο ίδιος τις προάλλες, κάνει αυτή τη δουλειά εδώ και 30 χρόνια».
Η σύζυγός του συνέχισε, λέγοντας: «Έχει μια πολύ πιο ξεχωριστή και ώριμη οπτική για τα πράγματα απ’ ό,τι εγώ. Νιώθω ότι είναι πολύ πιο προσγειωμένος απ’ όσο θα μπορούσα ποτέ να είμαι εγώ. Είναι μια καλή ισορροπία για τη δική μου νευρική, τρελή ενέργεια».
Σε άλλο σημείο ανέφερε: «Μοιάζουμε αρκετά ως προς την ενέργειά μας. Μπορώ να του πω “Άαρον, να πάρουμε ένα κουτάβι;” και εκείνος θα απαντήσει “Ναι, υπέροχη ιδέα. Να πάρουμε ένα τώρα;”. Έχουμε και οι δύο αυτού του είδους την τρελή ενέργεια». Η σκηνοθέτρια επαίνεσε επίσης το «όμορφο σώμα, μυαλό και πνεύμα» του συζύγου της και είπε ότι αποδείχθηκε το ιδανικό μοντέλο για τις φωτογραφίες της.
Αφού ερωτεύτηκαν το 2008, αρραβωνιάστηκαν έναν χρόνο αργότερα και παντρεύτηκαν το 2012. Στη συνέχεια απέκτησαν δύο κόρες, τη Γουάιλντα, 16 ετών, και τη Ρόμι, 14. Η Σαμ Τέιλορ-Τζόνσον έχει επίσης μια 29χρονη και μία 19χρονη κόρη.
Φωτογραφία: Shutterstock
Το ζευγάρι γνωρίστηκε στα γυρίσματα της ταινίας «Nowhere Boy» το 2008, όταν ο Άαρον ήταν μόλις 18 ετών και η Σαμ 42. Οι δυο τους δεν ξεκίνησαν σχέση παρά μόνο αφού ολοκληρώθηκε η ταινία, κατά τη διάρκεια της οποίας, όπως έχει ειπωθεί, δημιουργήθηκε μεταξύ τους μια «βαθιά σύνδεση».
Παρότι πολλοί έχουν σταθεί στη διαφορά ηλικίας τους, η 59χρονη σήμερα Σαμ επιμένει ότι δεν τη νιώθει ουσιαστικά στη σχέση της με τον 36χρονο σύζυγό της. Όταν ρωτήθηκε στο πλαίσιο συνέντευξης στο περιοδικό The Sunday Times αν το γεγονός ότι έχει νεότερο σύντροφο τη βοηθά να διατηρεί μια πιο νεανική οπτική στη ζωή, απάντησε: «Δεν το νιώθω πραγματικά έτσι. Γιατί, όπως μου είπε και ο ίδιος τις προάλλες, κάνει αυτή τη δουλειά εδώ και 30 χρόνια».
Sam Taylor-Johnson, 59, says she doesn't feel the age gap with husband Aaron, 36, because 'he's been working for 30 years' as she praises actor for keeping her 'grounded' https://t.co/QdF86gm6DL— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 4, 2026
Σε άλλο σημείο ανέφερε: «Μοιάζουμε αρκετά ως προς την ενέργειά μας. Μπορώ να του πω “Άαρον, να πάρουμε ένα κουτάβι;” και εκείνος θα απαντήσει “Ναι, υπέροχη ιδέα. Να πάρουμε ένα τώρα;”. Έχουμε και οι δύο αυτού του είδους την τρελή ενέργεια». Η σκηνοθέτρια επαίνεσε επίσης το «όμορφο σώμα, μυαλό και πνεύμα» του συζύγου της και είπε ότι αποδείχθηκε το ιδανικό μοντέλο για τις φωτογραφίες της.
Αφού ερωτεύτηκαν το 2008, αρραβωνιάστηκαν έναν χρόνο αργότερα και παντρεύτηκαν το 2012. Στη συνέχεια απέκτησαν δύο κόρες, τη Γουάιλντα, 16 ετών, και τη Ρόμι, 14. Η Σαμ Τέιλορ-Τζόνσον έχει επίσης μια 29χρονη και μία 19χρονη κόρη.
Φωτογραφία: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα