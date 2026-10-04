Μάικλ Ντάγκλας για την ερωτική του ζωή: Δεν ήμουν ποτέ εθισμένος στο σεξ, ήμουν γνήσιο παιδί της δεκαετίας του ’60

Στη συνέχεια, προσθέτει: «Τα πράγματα στο σπίτι βρίσκονταν σε άσχημη κατάσταση. Η Ντιάντρα κι εγώ είχαμε και οι δύο εξωσυζυγικές σχέσεις. Η αλήθεια είναι ότι κατά τη διάρκεια της παραγωγής του “Romancing the Stone”, η Κάθλιν κι εγώ ερωτευτήκαμε έντονα και ξεκινήσαμε μια σχέση».Παράλληλα, σημειώνει: «Δεν ήταν μια περαστική περιπέτεια. Αναπτύχθηκε φυσικά από το πόσο στενά συνεργαζόμασταν, από την πίεση που δεχόμασταν, από το πόσο σεβόμασταν και νοιαζόμασταν ο ένας για τον άλλον και από το πόσο μας έλκυε ο ένας τον άλλον. Όπως κάθε άλλος άνδρας στον κόσμο εκείνη την εποχή, έτσι κι εγώ είχα μείνει άναυδος από την Κάθλιν».Οι δυο τους κράτησαν τη σχέση τους κρυφή από όλους, ακόμη και από τον συμπρωταγωνιστή τους Ντάνι ΝτεΒίτο και τον σκηνοθέτη Ρόμπερτ Ζεμέκις. Σύμφωνα με τον Ντάγκλας: «Βρήκαμε ο ένας τον άλλον πρώτα ως φίλοι, μετά ως συμπρωταγωνιστές και τελικά ως εραστές. Έπειτα από μια εξαντλητική ημέρα γυρισμάτων στη ζούγκλα, βγαίναμε για φαγητό ή πηγαίναμε έξω με την υπόλοιπη ομάδα και στη συνέχεια, όταν όλοι είχαν κοιμηθεί, τρύπωνα κρυφά στο δωμάτιό της στο ξενοδοχείο».Η κρυφή σχέση τους έληξε όταν η σύζυγος του Ντάγκλας ταξίδεψε από το Λος Άντζελες στο Μεξικό μαζί με τον μικρό γιο τους. «Η Ντιάντρα άρχισε να υποψιάζεται. Γυναικεία διαίσθηση, υποθέτω», αποκαλύπτει. Ο γάμος τους συνεχίστηκε με δυσκολίες μέχρι το 2000, όταν τελικά χώρισαν. Την ίδια χρονιά ο Ντάγκλας παντρεύτηκε την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς. Ο ίδιος και η Τέρνερ είχαν κάνει μια «συμφωνία κυρίων» να μη μιλήσουν ποτέ για τη σχέση τους και επί τέσσερις δεκαετίες τήρησαν τη συμφωνία.«Η επίσημη εκδοχή ήταν η εξής: Ναι, παραδεχόμασταν ότι είχαμε εκπληκτική χημεία. Ναι, ήμασταν και οι δύο, όπως είχε πει η Κάθλιν, “τρομερά φλερτ”, και ναι, μπήκαμε και οι δύο στον πειρασμό, αλλά ποτέ δεν συνέβη τίποτα μεταξύ μας. Αυτό ήταν ψέμα. Ήταν ένα ψέμα που είχε σκοπό να προστατεύσει τη σύζυγο και τον γιο μου, ένα ψέμα που λέγαμε σε όλο τον κόσμο επί 40 χρόνια», αναφέρει σε άλλο σημείο.Η Τέρνερ είχε τηρήσει αυτή τη συμφωνία ακόμη και σε συνέντευξή της στη Mail on Sunday πριν από μερικά χρόνια, λέγοντας: «Υπήρχε χημεία και ο Μάικλ κι εγώ ήμασταν και οι δύο τρομερά φλερτ. Βρισκόμασταν στη ζούγκλα και ένιωθα πολύ ρομαντικά απέναντί του. Ήταν έτοιμο να συμβεί».«Ύστερα, μια μέρα, πήγα στο πλατό και ξαφνικά ήταν εκεί η γυναίκα του. Κάθισε δίπλα του και αυτό ήταν όλο. Δεν μπλέκεις με τον άνδρα μιας άλλης γυναίκας», προσθέτει.Η Τέρνερ και ο Ντάγκλας αποδείχθηκαν εξαιρετικά επιτυχημένο δίδυμο στο box office, με το «Romancing the Stone» να συγκεντρώνει 115 εκατ. δολάρια. Έναν χρόνο αργότερα συνεργάστηκαν ξανά στο σίκουελ «The Jewel of the Nile», αλλά αυτή τη φορά κράτησαν τη σχέση τους αυστηρά επαγγελματική. Το 1989 γύρισαν μαζί και τρίτη ταινία, το «The War of the Roses», που επίσης γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία. Η Λούκερ κατέθεσε τελικά αίτηση διαζυγίου από τον Ντάγκλας το 1995, έπειτα από 18 χρόνια γάμου.