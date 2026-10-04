Μάικλ Ντάγκλας για την ερωτική του ζωή: Δεν ήμουν ποτέ εθισμένος στο σεξ, ήμουν γνήσιο παιδί της δεκαετίας του ’60
Μάικλ Ντάγκλας για την ερωτική του ζωή: Δεν ήμουν ποτέ εθισμένος στο σεξ, ήμουν γνήσιο παιδί της δεκαετίας του ’60
Δεν ξέρω αν έχω κοιμηθεί με τόσες πολλές γυναίκες, δεν το βλέπω έτσι, λέει ο 82χρονος ηθοποιός, με αφορμή τα απομνημονεύματά του
Η ερωτική του ζωή είναι ένα από τα θέματα για τα οποία μιλά ο Μάικλ Ντάγκλας στα επερχόμενα απομνημονεύματά του, ανατρέχοντας στις σχέσεις, τις απιστίες και τις επιλογές που σημάδεψαν τη ζωή του, ενώ απορρίπτει την εικόνα που είχε δημιουργηθεί στο παρελθόν ότι ήταν εθισμένος στο σεξ.
Στο βιβλίο του με τίτλο «One Helluva Ride», ο 82χρονος ηθοποιός αναφέρεται στις πολυάριθμες ερωτικές περιπέτειές του και χαρακτηρίζει τον εαυτό του «γνήσιο παιδί της δεκαετίας του ’60». Όταν Βρετανός δημοσιογράφος τον ρώτησε αν είχε ποτέ αναρωτηθεί γιατί είχε κοιμηθεί με τόσες πολλές γυναίκες, ο Ντάγκλας απάντησε: «Δεν ξέρω αν έχω κοιμηθεί με τόσες πολλές γυναίκες, δεν το βλέπω έτσι. Όχι, όχι εγώ. Ήμουν γνήσιο παιδί της δεκαετίας του ’60».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε σε επικριτικό τόνο: «Η δική μου απορία είναι γιατί, από όλες τις χώρες και από όλα τα μέσα στα οποία δίνω συνεντεύξεις, οι Βρετανοί ασχολούνται τόσο πολύ με θέματα που αφορούν το σεξ;». Ο Ντάγκλας τόνισε επίσης στο βιβλίο του ότι «ποτέ δεν ήμουν γαμ***νος εθισμένος στο σεξ», αναφερόμενος στα δημοσιεύματα της δεκαετίας του ’90 που υποστήριζαν ότι είχε εισαχθεί σε κέντρο αποκατάστασης για εθισμό στο σεξ. Όταν του επισημάνθηκε ότι τα απομνημονεύματά του είναι «γεμάτα σεξ», απάντησε: «Δεν ένιωσα ότι ήταν έτσι. Αναφέρω δύο-τρεις γυναίκες στο βιβλίο».
Το βιβλίο περιλαμβάνει επίσης την ιστορία ότι χρειάστηκε να κάνει «πέντε γρήγορα τηλεφωνήματα» όταν η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς τού είπε πως θα έβγαινε μαζί του μόνο εφόσον η σχέση τους ήταν μονογαμική. Ερωτηθείς να διευκρινίσει το περιστατικό, είπε στο Sunday Times Magazine: «Όχι, όχι, δεν ήταν ακριβώς έτσι. Αυτό που είπε η Κάθριν ήταν ότι, αν πρόκειται να συνεχίσουμε αυτό που έχουμε, τότε θέλω να είναι μονογαμικό. Έτσι, εκείνο το βράδυ, έκανα κάποια τηλεφωνήματα σε ανθρώπους με τους οποίους έβγαινα και αυτό ήταν όλο».
Όταν ρωτήθηκε αν η Κάθριν αισθανόταν νευρικότητα ενόψει της κυκλοφορίας του βιβλίου, απάντησε: «Δεν το έχει διαβάσει», επιμένοντας ωστόσο ότι ο γάμος τους βρίσκεται «σε καλή κατάσταση».
Στο επερχόμενο βιβλίο, ο Ντάγκλας αποκάλυψε επίσης ότι είχε σχέση με τη συμπρωταγωνίστριά του Κάθλιν Τέρνερ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της περιπέτειας-κωμωδίας «Romancing the Stone» το 1984. Σε απόσπασμα που δημοσίευσε το People, γράφει: «Η Κάθλιν ήταν έξυπνη, αστεία και σέξι, με μια βαθιά, αισθησιακή φωνή που έγινε το σήμα κατατεθέν της. Μου άρεσε αμέσως και υπήρξε αμέσως έλξη μεταξύ μας».
Στη συνέχεια υποστηρίζει ότι ο γάμος του με την Ντιάντρα «βρισκόταν σε πολύ κακή φάση» και ότι πριν γνωρίσει την Κάθλιν είχε ήδη σχέση με την Νταϊάν Τόμας, τη σεναριογράφο του «Romancing the Stone». Τόσο ο Ντάγκλας όσο και η Τέρνερ, η οποία ήταν τότε ελεύθερη αλλά έβγαινε με τον μεγιστάνα των ακινήτων Τζέι Γουάις, τον άντρα που αργότερα θα παντρευόταν, αρνούνταν κατηγορηματικά ότι είχαν σχέση.
Οι φήμες, ωστόσο, είχαν κορυφωθεί στο Χόλιγουντ, με την τότε σύζυγο του Ντάγκλας, Ντιάντρα, να ανησυχεί τόσο πολύ ώστε να ταξιδέψει στο Μεξικό, όπου πραγματοποιούνταν τα γυρίσματα, για να τον αντιμετωπίσει. Τέσσερις δεκαετίες μετά, ο Ντάγκλας αποφάσισε να αποκαλύψει τι είχε πραγματικά συμβεί.
Στα απομνημονεύματά του θυμάται ότι ο ίδιος και η Τέρνερ ένιωσαν έντονη ερωτική έλξη ο ένας για τον άλλον από την πρώτη στιγμή. «Η Κάθλιν ήταν έξυπνη, αστεία και σέξι, με μια βαθιά, αισθησιακή φωνή που έγινε το σήμα κατατεθέν της. Μου άρεσε αμέσως και υπήρξε αμέσως έλξη μεταξύ μας», περιγράφει.
Στο βιβλίο του με τίτλο «One Helluva Ride», ο 82χρονος ηθοποιός αναφέρεται στις πολυάριθμες ερωτικές περιπέτειές του και χαρακτηρίζει τον εαυτό του «γνήσιο παιδί της δεκαετίας του ’60». Όταν Βρετανός δημοσιογράφος τον ρώτησε αν είχε ποτέ αναρωτηθεί γιατί είχε κοιμηθεί με τόσες πολλές γυναίκες, ο Ντάγκλας απάντησε: «Δεν ξέρω αν έχω κοιμηθεί με τόσες πολλές γυναίκες, δεν το βλέπω έτσι. Όχι, όχι εγώ. Ήμουν γνήσιο παιδί της δεκαετίας του ’60».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε σε επικριτικό τόνο: «Η δική μου απορία είναι γιατί, από όλες τις χώρες και από όλα τα μέσα στα οποία δίνω συνεντεύξεις, οι Βρετανοί ασχολούνται τόσο πολύ με θέματα που αφορούν το σεξ;». Ο Ντάγκλας τόνισε επίσης στο βιβλίο του ότι «ποτέ δεν ήμουν γαμ***νος εθισμένος στο σεξ», αναφερόμενος στα δημοσιεύματα της δεκαετίας του ’90 που υποστήριζαν ότι είχε εισαχθεί σε κέντρο αποκατάστασης για εθισμό στο σεξ. Όταν του επισημάνθηκε ότι τα απομνημονεύματά του είναι «γεμάτα σεξ», απάντησε: «Δεν ένιωσα ότι ήταν έτσι. Αναφέρω δύο-τρεις γυναίκες στο βιβλίο».
Το βιβλίο περιλαμβάνει επίσης την ιστορία ότι χρειάστηκε να κάνει «πέντε γρήγορα τηλεφωνήματα» όταν η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς τού είπε πως θα έβγαινε μαζί του μόνο εφόσον η σχέση τους ήταν μονογαμική. Ερωτηθείς να διευκρινίσει το περιστατικό, είπε στο Sunday Times Magazine: «Όχι, όχι, δεν ήταν ακριβώς έτσι. Αυτό που είπε η Κάθριν ήταν ότι, αν πρόκειται να συνεχίσουμε αυτό που έχουμε, τότε θέλω να είναι μονογαμικό. Έτσι, εκείνο το βράδυ, έκανα κάποια τηλεφωνήματα σε ανθρώπους με τους οποίους έβγαινα και αυτό ήταν όλο».
Michael Douglas, 82, denies sex addiction rumours and says he was a 'healthy product of the Sixties' as he discusses his colourful love life after revealing Kathleen Turner affair https://t.co/YZvHX34tJ4— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 4, 2026
Στο επερχόμενο βιβλίο, ο Ντάγκλας αποκάλυψε επίσης ότι είχε σχέση με τη συμπρωταγωνίστριά του Κάθλιν Τέρνερ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της περιπέτειας-κωμωδίας «Romancing the Stone» το 1984. Σε απόσπασμα που δημοσίευσε το People, γράφει: «Η Κάθλιν ήταν έξυπνη, αστεία και σέξι, με μια βαθιά, αισθησιακή φωνή που έγινε το σήμα κατατεθέν της. Μου άρεσε αμέσως και υπήρξε αμέσως έλξη μεταξύ μας».
Στη συνέχεια υποστηρίζει ότι ο γάμος του με την Ντιάντρα «βρισκόταν σε πολύ κακή φάση» και ότι πριν γνωρίσει την Κάθλιν είχε ήδη σχέση με την Νταϊάν Τόμας, τη σεναριογράφο του «Romancing the Stone». Τόσο ο Ντάγκλας όσο και η Τέρνερ, η οποία ήταν τότε ελεύθερη αλλά έβγαινε με τον μεγιστάνα των ακινήτων Τζέι Γουάις, τον άντρα που αργότερα θα παντρευόταν, αρνούνταν κατηγορηματικά ότι είχαν σχέση.
Οι φήμες, ωστόσο, είχαν κορυφωθεί στο Χόλιγουντ, με την τότε σύζυγο του Ντάγκλας, Ντιάντρα, να ανησυχεί τόσο πολύ ώστε να ταξιδέψει στο Μεξικό, όπου πραγματοποιούνταν τα γυρίσματα, για να τον αντιμετωπίσει. Τέσσερις δεκαετίες μετά, ο Ντάγκλας αποφάσισε να αποκαλύψει τι είχε πραγματικά συμβεί.
Στα απομνημονεύματά του θυμάται ότι ο ίδιος και η Τέρνερ ένιωσαν έντονη ερωτική έλξη ο ένας για τον άλλον από την πρώτη στιγμή. «Η Κάθλιν ήταν έξυπνη, αστεία και σέξι, με μια βαθιά, αισθησιακή φωνή που έγινε το σήμα κατατεθέν της. Μου άρεσε αμέσως και υπήρξε αμέσως έλξη μεταξύ μας», περιγράφει.
Στη συνέχεια, προσθέτει: «Τα πράγματα στο σπίτι βρίσκονταν σε άσχημη κατάσταση. Η Ντιάντρα κι εγώ είχαμε και οι δύο εξωσυζυγικές σχέσεις. Η αλήθεια είναι ότι κατά τη διάρκεια της παραγωγής του “Romancing the Stone”, η Κάθλιν κι εγώ ερωτευτήκαμε έντονα και ξεκινήσαμε μια σχέση».
Παράλληλα, σημειώνει: «Δεν ήταν μια περαστική περιπέτεια. Αναπτύχθηκε φυσικά από το πόσο στενά συνεργαζόμασταν, από την πίεση που δεχόμασταν, από το πόσο σεβόμασταν και νοιαζόμασταν ο ένας για τον άλλον και από το πόσο μας έλκυε ο ένας τον άλλον. Όπως κάθε άλλος άνδρας στον κόσμο εκείνη την εποχή, έτσι κι εγώ είχα μείνει άναυδος από την Κάθλιν».
Οι δυο τους κράτησαν τη σχέση τους κρυφή από όλους, ακόμη και από τον συμπρωταγωνιστή τους Ντάνι ΝτεΒίτο και τον σκηνοθέτη Ρόμπερτ Ζεμέκις. Σύμφωνα με τον Ντάγκλας: «Βρήκαμε ο ένας τον άλλον πρώτα ως φίλοι, μετά ως συμπρωταγωνιστές και τελικά ως εραστές. Έπειτα από μια εξαντλητική ημέρα γυρισμάτων στη ζούγκλα, βγαίναμε για φαγητό ή πηγαίναμε έξω με την υπόλοιπη ομάδα και στη συνέχεια, όταν όλοι είχαν κοιμηθεί, τρύπωνα κρυφά στο δωμάτιό της στο ξενοδοχείο».
Η κρυφή σχέση τους έληξε όταν η σύζυγος του Ντάγκλας ταξίδεψε από το Λος Άντζελες στο Μεξικό μαζί με τον μικρό γιο τους. «Η Ντιάντρα άρχισε να υποψιάζεται. Γυναικεία διαίσθηση, υποθέτω», αποκαλύπτει. Ο γάμος τους συνεχίστηκε με δυσκολίες μέχρι το 2000, όταν τελικά χώρισαν. Την ίδια χρονιά ο Ντάγκλας παντρεύτηκε την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς. Ο ίδιος και η Τέρνερ είχαν κάνει μια «συμφωνία κυρίων» να μη μιλήσουν ποτέ για τη σχέση τους και επί τέσσερις δεκαετίες τήρησαν τη συμφωνία.
«Η επίσημη εκδοχή ήταν η εξής: Ναι, παραδεχόμασταν ότι είχαμε εκπληκτική χημεία. Ναι, ήμασταν και οι δύο, όπως είχε πει η Κάθλιν, “τρομερά φλερτ”, και ναι, μπήκαμε και οι δύο στον πειρασμό, αλλά ποτέ δεν συνέβη τίποτα μεταξύ μας. Αυτό ήταν ψέμα. Ήταν ένα ψέμα που είχε σκοπό να προστατεύσει τη σύζυγο και τον γιο μου, ένα ψέμα που λέγαμε σε όλο τον κόσμο επί 40 χρόνια», αναφέρει σε άλλο σημείο.
Η Τέρνερ είχε τηρήσει αυτή τη συμφωνία ακόμη και σε συνέντευξή της στη Mail on Sunday πριν από μερικά χρόνια, λέγοντας: «Υπήρχε χημεία και ο Μάικλ κι εγώ ήμασταν και οι δύο τρομερά φλερτ. Βρισκόμασταν στη ζούγκλα και ένιωθα πολύ ρομαντικά απέναντί του. Ήταν έτοιμο να συμβεί».
«Ύστερα, μια μέρα, πήγα στο πλατό και ξαφνικά ήταν εκεί η γυναίκα του. Κάθισε δίπλα του και αυτό ήταν όλο. Δεν μπλέκεις με τον άνδρα μιας άλλης γυναίκας», προσθέτει.
Η Τέρνερ και ο Ντάγκλας αποδείχθηκαν εξαιρετικά επιτυχημένο δίδυμο στο box office, με το «Romancing the Stone» να συγκεντρώνει 115 εκατ. δολάρια. Έναν χρόνο αργότερα συνεργάστηκαν ξανά στο σίκουελ «The Jewel of the Nile», αλλά αυτή τη φορά κράτησαν τη σχέση τους αυστηρά επαγγελματική. Το 1989 γύρισαν μαζί και τρίτη ταινία, το «The War of the Roses», που επίσης γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία. Η Λούκερ κατέθεσε τελικά αίτηση διαζυγίου από τον Ντάγκλας το 1995, έπειτα από 18 χρόνια γάμου.
Παράλληλα, σημειώνει: «Δεν ήταν μια περαστική περιπέτεια. Αναπτύχθηκε φυσικά από το πόσο στενά συνεργαζόμασταν, από την πίεση που δεχόμασταν, από το πόσο σεβόμασταν και νοιαζόμασταν ο ένας για τον άλλον και από το πόσο μας έλκυε ο ένας τον άλλον. Όπως κάθε άλλος άνδρας στον κόσμο εκείνη την εποχή, έτσι κι εγώ είχα μείνει άναυδος από την Κάθλιν».
Οι δυο τους κράτησαν τη σχέση τους κρυφή από όλους, ακόμη και από τον συμπρωταγωνιστή τους Ντάνι ΝτεΒίτο και τον σκηνοθέτη Ρόμπερτ Ζεμέκις. Σύμφωνα με τον Ντάγκλας: «Βρήκαμε ο ένας τον άλλον πρώτα ως φίλοι, μετά ως συμπρωταγωνιστές και τελικά ως εραστές. Έπειτα από μια εξαντλητική ημέρα γυρισμάτων στη ζούγκλα, βγαίναμε για φαγητό ή πηγαίναμε έξω με την υπόλοιπη ομάδα και στη συνέχεια, όταν όλοι είχαν κοιμηθεί, τρύπωνα κρυφά στο δωμάτιό της στο ξενοδοχείο».
Η κρυφή σχέση τους έληξε όταν η σύζυγος του Ντάγκλας ταξίδεψε από το Λος Άντζελες στο Μεξικό μαζί με τον μικρό γιο τους. «Η Ντιάντρα άρχισε να υποψιάζεται. Γυναικεία διαίσθηση, υποθέτω», αποκαλύπτει. Ο γάμος τους συνεχίστηκε με δυσκολίες μέχρι το 2000, όταν τελικά χώρισαν. Την ίδια χρονιά ο Ντάγκλας παντρεύτηκε την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς. Ο ίδιος και η Τέρνερ είχαν κάνει μια «συμφωνία κυρίων» να μη μιλήσουν ποτέ για τη σχέση τους και επί τέσσερις δεκαετίες τήρησαν τη συμφωνία.
«Η επίσημη εκδοχή ήταν η εξής: Ναι, παραδεχόμασταν ότι είχαμε εκπληκτική χημεία. Ναι, ήμασταν και οι δύο, όπως είχε πει η Κάθλιν, “τρομερά φλερτ”, και ναι, μπήκαμε και οι δύο στον πειρασμό, αλλά ποτέ δεν συνέβη τίποτα μεταξύ μας. Αυτό ήταν ψέμα. Ήταν ένα ψέμα που είχε σκοπό να προστατεύσει τη σύζυγο και τον γιο μου, ένα ψέμα που λέγαμε σε όλο τον κόσμο επί 40 χρόνια», αναφέρει σε άλλο σημείο.
Η Τέρνερ είχε τηρήσει αυτή τη συμφωνία ακόμη και σε συνέντευξή της στη Mail on Sunday πριν από μερικά χρόνια, λέγοντας: «Υπήρχε χημεία και ο Μάικλ κι εγώ ήμασταν και οι δύο τρομερά φλερτ. Βρισκόμασταν στη ζούγκλα και ένιωθα πολύ ρομαντικά απέναντί του. Ήταν έτοιμο να συμβεί».
«Ύστερα, μια μέρα, πήγα στο πλατό και ξαφνικά ήταν εκεί η γυναίκα του. Κάθισε δίπλα του και αυτό ήταν όλο. Δεν μπλέκεις με τον άνδρα μιας άλλης γυναίκας», προσθέτει.
Η Τέρνερ και ο Ντάγκλας αποδείχθηκαν εξαιρετικά επιτυχημένο δίδυμο στο box office, με το «Romancing the Stone» να συγκεντρώνει 115 εκατ. δολάρια. Έναν χρόνο αργότερα συνεργάστηκαν ξανά στο σίκουελ «The Jewel of the Nile», αλλά αυτή τη φορά κράτησαν τη σχέση τους αυστηρά επαγγελματική. Το 1989 γύρισαν μαζί και τρίτη ταινία, το «The War of the Roses», που επίσης γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία. Η Λούκερ κατέθεσε τελικά αίτηση διαζυγίου από τον Ντάγκλας το 1995, έπειτα από 18 χρόνια γάμου.
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