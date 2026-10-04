Σιλβέστερ Σταλόνε: Κάποτε δεν απολάμβανα την επιτυχία μου γιατί ένιωθα ότι έπρεπε να αποδείξω, ήταν απαίσιο
Σιλβέστερ Σταλόνε: Κάποτε δεν απολάμβανα την επιτυχία μου γιατί ένιωθα ότι έπρεπε να αποδείξω, ήταν απαίσιο
Αντί να νιώθω ευγνωμοσύνη που είχα καταφέρει να φτάσω στην κορυφή, δεν ήξερα πώς να το σταματήσω, εκμυστηρεύτηκε ο 80χρονος ηθοποιός
Ο Σιλβέστερ Σταλόνε παραδέχθηκε ότι για χρόνια δεν μπορούσε να απολαύσει την επιτυχία του, καθώς ένιωθε διαρκώς την ανάγκη να αποδεικνύει την αξία του. Σήμερα, στα 80 του, λέει ότι έχει αφήσει πίσω του εκείνη την περίοδο θυμού και ανταγωνισμού και αντιμετωπίζει διαφορετικά τόσο την καριέρα όσο και τη ζωή του.
Με αφορμή την προώθηση του νέου του βιβλίου, «The Steps», ο Σταλόνε συμμετείχε σε συζήτηση για το «CBS Sunday Morning», εγκαινιάζοντας μια νέα σειρά ζωντανών συζητήσεων με σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο των τεχνών, της πολιτικής και άλλους τομείς. Κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους, ο πρωταγωνιστής του «Rocky» αναφέρθηκε στην πορεία της καριέρας του τα τελευταία 50 χρόνια.
Ο Σταλόνε σημείωσε ότι, σε αυτό το στάδιο της καριέρας του, δεν αισθάνεται πλέον την ανάγκη να αποδείξει την αξία του ή να δείξει στους άλλους τι μπορεί να καταφέρει. Παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι δεν ήταν πάντα έτσι.
«Πέρασα την εποχή του “πρέπει να αποδείξω πράγματα” όταν ήμουν περίπου 30, 35 ετών και έγινα πολύ ευέξαπτος, θυμωμένος, με τη λογική του “σας τα έλεγα εγώ”, ακόμη και εκδικητικός. Δεν απολάμβανα την επιτυχία μου. Ήταν απλώς απαίσιο. Και όταν το σκέφτομαι τώρα, αντί να νιώθω ευγνωμοσύνη που “κατάφερες να φτάσεις στην κορυφή”… δεν ήξερα πώς να το σταματήσω», εξομολογήθηκε.
Ο Σταλόνε βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας στα 30 του, όταν κυκλοφόρησε το «Rocky», το οποίο είχε γράψει ο ίδιος και στο οποίο πρωταγωνιστούσε. Ο ηθοποιός υποδύθηκε τον Ρόκι Μπαλμπόα, έναν αουτσάιντερ πυγμάχο που εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες στην ιστορία του κινηματογράφου. Το «Rocky» κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, ενώ ο Σταλόνε ήταν υποψήφιος για δύο Όσκαρ, στις κατηγορίες Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου και Α' Ανδρικού Ρόλου.
Παρά τις διακρίσεις, ο Σταλόνε, που τότε ήταν ακόμη ένας άγνωστος ηθοποιός, εξακολουθούσε να αισθάνεται ότι έπρεπε να αποδείξει πως άξιζε να βρίσκεται εκεί. Αυτό, όπως είπε, τον δυσκόλευε να απολαύσει την επιτυχία του και όσα ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια.
Δεκαετίες αργότερα, πάντως, βρίσκεται πλέον σε μια φάση της ζωής του όπου «δεν πρόκειται πια για το να αποδεικνύεις πράγματα». «Υπάρχουν διαφορετικές πλευρές σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης φύσης. Σε κάποιους αρέσει να γυμνάζονται, άλλοι είναι περισσότερο άνθρωποι της σκέψης. Εγώ απλώς συνεχίζω να κινούμαι», είπε, αστειευόμενος ότι πλέον δεν είναι «τόσο γρήγορος» όσο παλαιότερα.
Την ίδια ώρα, το κοινό έχει την ευκαιρία να δει τι συνέβαινε πίσω από τις κάμερες κατά τη δημιουργία και την παραγωγή του «Rocky» μέσα από τη νέα ταινία «I Play Rocky». Στην ταινία, ο Άντονι Ιπολίτο υποδύεται έναν νεαρό Σταλόνε, αποφασισμένο να αποδείξει την αξία του στο Χόλιγουντ με το χειρόγραφο σενάριό του, παρά τις επανειλημμένες απορρίψεις που αντιμετωπίζει.
Φωτογραφίες: Shutterstock
Με αφορμή την προώθηση του νέου του βιβλίου, «The Steps», ο Σταλόνε συμμετείχε σε συζήτηση για το «CBS Sunday Morning», εγκαινιάζοντας μια νέα σειρά ζωντανών συζητήσεων με σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο των τεχνών, της πολιτικής και άλλους τομείς. Κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους, ο πρωταγωνιστής του «Rocky» αναφέρθηκε στην πορεία της καριέρας του τα τελευταία 50 χρόνια.
Ο Σταλόνε σημείωσε ότι, σε αυτό το στάδιο της καριέρας του, δεν αισθάνεται πλέον την ανάγκη να αποδείξει την αξία του ή να δείξει στους άλλους τι μπορεί να καταφέρει. Παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι δεν ήταν πάντα έτσι.
«Πέρασα την εποχή του “πρέπει να αποδείξω πράγματα” όταν ήμουν περίπου 30, 35 ετών και έγινα πολύ ευέξαπτος, θυμωμένος, με τη λογική του “σας τα έλεγα εγώ”, ακόμη και εκδικητικός. Δεν απολάμβανα την επιτυχία μου. Ήταν απλώς απαίσιο. Και όταν το σκέφτομαι τώρα, αντί να νιώθω ευγνωμοσύνη που “κατάφερες να φτάσεις στην κορυφή”… δεν ήξερα πώς να το σταματήσω», εξομολογήθηκε.
Sylvester Stallone Admits Trying to ‘Prove’ Himself in His 30s Made Him ‘Volatile’ and ‘Vindictive’ https://t.co/sy9wDoPRVC— People (@people) October 3, 2026
Παρά τις διακρίσεις, ο Σταλόνε, που τότε ήταν ακόμη ένας άγνωστος ηθοποιός, εξακολουθούσε να αισθάνεται ότι έπρεπε να αποδείξει πως άξιζε να βρίσκεται εκεί. Αυτό, όπως είπε, τον δυσκόλευε να απολαύσει την επιτυχία του και όσα ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια.
Δεκαετίες αργότερα, πάντως, βρίσκεται πλέον σε μια φάση της ζωής του όπου «δεν πρόκειται πια για το να αποδεικνύεις πράγματα». «Υπάρχουν διαφορετικές πλευρές σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης φύσης. Σε κάποιους αρέσει να γυμνάζονται, άλλοι είναι περισσότερο άνθρωποι της σκέψης. Εγώ απλώς συνεχίζω να κινούμαι», είπε, αστειευόμενος ότι πλέον δεν είναι «τόσο γρήγορος» όσο παλαιότερα.
Την ίδια ώρα, το κοινό έχει την ευκαιρία να δει τι συνέβαινε πίσω από τις κάμερες κατά τη δημιουργία και την παραγωγή του «Rocky» μέσα από τη νέα ταινία «I Play Rocky». Στην ταινία, ο Άντονι Ιπολίτο υποδύεται έναν νεαρό Σταλόνε, αποφασισμένο να αποδείξει την αξία του στο Χόλιγουντ με το χειρόγραφο σενάριό του, παρά τις επανειλημμένες απορρίψεις που αντιμετωπίζει.
Φωτογραφίες: Shutterstock
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