Φάνης Μουρατίδης: Μία φορά έκανα δουλειά για τα χρήματα και μου προξένησαν δυσθυμία
Φάνης Μουρατίδης: Μία φορά έκανα δουλειά για τα χρήματα και μου προξένησαν δυσθυμία
Κατάλαβα ότι δεν μπορώ να λειτουργήσω έτσι, επισήμανε ο ηθοποιός
Μία αναφορά σε επαγγελματικής επιλογή για την οποία μετάνιωσε έκανε ο Φάνης Μουρατίδης. Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι μόνο μία φορά δέχθηκε μια δουλειά αποκλειστικά για τα χρήματα, επειδή βρισκόταν σε περίοδο οικονομικής ανασφάλειας. Σύμφωνα με όσα είπε, η συγκεκριμένη επιλογή δεν του βγήκε σε καλό, καθώς ούτε η δουλειά είχε την εξέλιξη που περίμενε ούτε ο ίδιος χάρηκε τα χρήματα που κέρδισε.
«Μία φορά μόνο! Ο λόγος που το έκανα ήταν γιατί είχα οικονομική αγωνία. Έκανα αυτό το ολίσθημα. Και το λέω έτσι γιατί ούτε η δουλειά καρποφόρησε ούτε χάρηκα τα λεφτά, μου προξένησαν ''δυσθυμία''. Και εκεί κατάλαβα ότι δεν μπορώ να λειτουργήσω έτσι», δήλωσε σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Τύπος TV».
Στη συνέχεια, εξήγησε ότι αυτή η εμπειρία τον οδήγησε στο συμπέρασμα ότι για εκείνον επιτυχία δεν σημαίνει μεγάλοι ρόλοι ή πρωταγωνιστική προβολή, αλλά η δυνατότητα να επιλέγει δουλειές που τον εκφράζουν και τον κάνουν να πηγαίνει με όρεξη στη δουλειά του. «Δεν έχω θεωρητική γνώση, αλλά εμπειρική. Έχω πάθει και έχω μάθει. Πρέπει να καώ για να καταλάβω… Εκεί συνειδητοποίησα, λοιπόν, ότι επιτυχία, για εμένα, είναι η δυνατότητα της επιλογής. Να μπορώ να επιλέγω ποια δουλειά είναι πιο κοντά σε αυτό που θα με κάνει να είμαι χαρούμενος, όχι να μου δώσει την αίσθηση ότι θα είμαι ''καραπρωταγωνιστής''. Εμένα με νοιάζει να είμαι ένας αξιοπρεπής ρόλος και να πηγαίνω με όρεξη στη δουλειά μου», σημείωσε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι δεν έδωσε ποτέ ιδιαίτερη σημασία στη θέση του ονόματός του στη μαρκίζα, πέρα από το ζήτημα της αξιοπρέπειας και της ίσης αντιμετώπισης. «Είμαστε άνθρωποι της δουλειάς, ωραία η μαρκίζα, το καταλαβαίνω. Θες μια θέση που να μη σε υποτιμάει. Αυτό είναι θέμα αξιοπρέπειας και αξιοκρατίας. Όμως, υπήρξε παράσταση στη ζωή μου όπου ηθοποιός έπαιζε μόνο δώδεκα λεπτά και εμείς μιάμιση ώρα. Δεν είχε καμία αγωνία για το πού θα μπει το όνομά του στη μαρκίζα. Και ξέρεις γιατί; Γιατί γνώριζε ότι ο θεατής, φεύγοντας από την παράσταση, θα θυμόταν αυτόν», ανέφερε.
Φέρνοντας ως παράδειγμα συνάδελφό του που εμφανιζόταν για μόλις 12 λεπτά σε μια παράσταση, αλλά κέρδιζε στο τέλος το θερμότερο χειροκρότημα, τόνισε ότι «πρώτο όνομα» είναι εκείνος που καταφέρνει να ανταποκριθεί και να ξεπεράσει τις προσδοκίες του κοινού. «Όταν τελείωνε η παράσταση, σηκωνόταν όλο το θέατρο και τον χειροκροτούσε. Η βασική αξία είναι τι αφήνεις στη μνήμη του θεατή. Αν δεν έχει τίποτα να θυμάται από εσένα, τι νόημα έχει η μαρκίζα… Πρώτο όνομα είναι αυτός που ό,τι υπόσχεται στον θεατή, το υλοποιεί και με το παραπάνω. Αυτό είναι αξιοκρατικό», συμπλήρωσε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
«Μία φορά μόνο! Ο λόγος που το έκανα ήταν γιατί είχα οικονομική αγωνία. Έκανα αυτό το ολίσθημα. Και το λέω έτσι γιατί ούτε η δουλειά καρποφόρησε ούτε χάρηκα τα λεφτά, μου προξένησαν ''δυσθυμία''. Και εκεί κατάλαβα ότι δεν μπορώ να λειτουργήσω έτσι», δήλωσε σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Τύπος TV».
Στη συνέχεια, εξήγησε ότι αυτή η εμπειρία τον οδήγησε στο συμπέρασμα ότι για εκείνον επιτυχία δεν σημαίνει μεγάλοι ρόλοι ή πρωταγωνιστική προβολή, αλλά η δυνατότητα να επιλέγει δουλειές που τον εκφράζουν και τον κάνουν να πηγαίνει με όρεξη στη δουλειά του. «Δεν έχω θεωρητική γνώση, αλλά εμπειρική. Έχω πάθει και έχω μάθει. Πρέπει να καώ για να καταλάβω… Εκεί συνειδητοποίησα, λοιπόν, ότι επιτυχία, για εμένα, είναι η δυνατότητα της επιλογής. Να μπορώ να επιλέγω ποια δουλειά είναι πιο κοντά σε αυτό που θα με κάνει να είμαι χαρούμενος, όχι να μου δώσει την αίσθηση ότι θα είμαι ''καραπρωταγωνιστής''. Εμένα με νοιάζει να είμαι ένας αξιοπρεπής ρόλος και να πηγαίνω με όρεξη στη δουλειά μου», σημείωσε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι δεν έδωσε ποτέ ιδιαίτερη σημασία στη θέση του ονόματός του στη μαρκίζα, πέρα από το ζήτημα της αξιοπρέπειας και της ίσης αντιμετώπισης. «Είμαστε άνθρωποι της δουλειάς, ωραία η μαρκίζα, το καταλαβαίνω. Θες μια θέση που να μη σε υποτιμάει. Αυτό είναι θέμα αξιοπρέπειας και αξιοκρατίας. Όμως, υπήρξε παράσταση στη ζωή μου όπου ηθοποιός έπαιζε μόνο δώδεκα λεπτά και εμείς μιάμιση ώρα. Δεν είχε καμία αγωνία για το πού θα μπει το όνομά του στη μαρκίζα. Και ξέρεις γιατί; Γιατί γνώριζε ότι ο θεατής, φεύγοντας από την παράσταση, θα θυμόταν αυτόν», ανέφερε.
Φέρνοντας ως παράδειγμα συνάδελφό του που εμφανιζόταν για μόλις 12 λεπτά σε μια παράσταση, αλλά κέρδιζε στο τέλος το θερμότερο χειροκρότημα, τόνισε ότι «πρώτο όνομα» είναι εκείνος που καταφέρνει να ανταποκριθεί και να ξεπεράσει τις προσδοκίες του κοινού. «Όταν τελείωνε η παράσταση, σηκωνόταν όλο το θέατρο και τον χειροκροτούσε. Η βασική αξία είναι τι αφήνεις στη μνήμη του θεατή. Αν δεν έχει τίποτα να θυμάται από εσένα, τι νόημα έχει η μαρκίζα… Πρώτο όνομα είναι αυτός που ό,τι υπόσχεται στον θεατή, το υλοποιεί και με το παραπάνω. Αυτό είναι αξιοκρατικό», συμπλήρωσε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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