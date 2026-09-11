Γιώργος Μαζωνάκης: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός στο θέατρο Άλσος με το Ώρες Μικρές, «γεια σου Γιώργο» φώναζε θεατής
Γιώργος Μαζωνάκης: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός στο θέατρο Άλσος με το Ώρες Μικρές, «γεια σου Γιώργο» φώναζε θεατής
Ο Γιώργος Λιβάνης έκανε μία αφιέρωση στο εκλιπόντα τραγουδιστή μετά το τέλος της παράστασης «Του Αγοριού Απέναντι»
Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η ατμόσφαιρα στο θέατρο Άλσος, όπου στο τέλος της παράστασης «Του Αγοριού Απέναντι» οι συντελεστές θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον Γιώργο Λιβάνη να ερμηνεύει το «Ώρες Μικρές» και θεατή να φωνάζει «γεια σου Γιώργο» εκφράζοντας τη θλίψη τους για την απώλειά του.
Το βράδυ της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου και αφού ολοκληρώθηκε το έργο, ο Γιώργος Λιβάνης πήρε τον λόγο και αναφέρθηκε στον τραγουδιστή που έφυγε την Τετάρτη από τη ζωή, δηλώνοντας μεταξύ άλλων ότι φέτος σχεδίαζε να συνεργαστεί με τον Γιώργο Μαζωνάκη για δεύτερη φορά.
Όπως είπε: «Σήμερα αποχαιρετούμε έναν τεράστιο καλλιτέχνη, έναν ξεχωριστό καλλιτέχνη. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, εγώ προσωπικά είμαι πολύ συγκινημένος και στενοχωρημένος, όπως και όλα τα παιδιά εδώ. Θέλω να δώσουμε ένα τεράστιο χειροκρότημα για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Φέτος, εγώ προσωπικά θα είχα ξανά τη χαρά να συνεργαστώ μαζί του, αλλά αυτό δεν ευδοκίμησε. Θα πούμε ένα δικό του τραγούδι, γιατί ξέρω ότι θα ήθελε και σήμερα και αύριο, αλλά και μεθαύριο και για πάντα να τραγουδάμε τα τραγούδια του».
Στη συνέχεια, στο θέατρο ακούστηκαν οι πρώτες νότες από το «Ώρες Μικρές», με τον Γιώργο Λιβάνη να στέκεται ανάμεσα στους ηθοποιούς της παράστασης, ερμηνεύοντας το τραγούδι, ενώ από πίσω τους είχε εμφανιστεί μία εικόνα του εκλιπόντος καλλιτέχνη. Στο τέλος της ερμηνείας, ο κόσμος χειροκροτούσε, ενώ ακούστηκε και μία φωνή να λέει δυνατά «γεια σου Γιώργο».
«Ένα από ψυχής αντίο, ο Γιώργος στον Γιώργο» σημείωσε ο Γιώργος Λιβάνης σε σχετικό βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
Δείτε βίντεο
Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε το απόγευμα της Τετάρτης σε ηλικία 54 ετών, μετά από ανακοπή που υπέστη ενώ βρισκόταν στην κλινική Stem Cell, στο Κολωνάκι, όπου επρόκειτο να υποβληθεί σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Κατά τη διαδικασία τοποθέτησης φλεβοκαθετήρα, ο τραγουδιστής φέρεται να αισθάνθηκε έντονο πόνο στο στήθος και λίγο αργότερα υπέστη ανακοπή.
Η κλινική ειδοποίησε το ΕΚΑΒ στις 16:21 και επτά λεπτά αργότερα έφτασε στο σημείο διασώστης με μοτοσικλέτα, ο οποίος ξεκίνησε άμεσα ΚΑΡΠΑ. Στη συνέχεια, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραγουδιστή και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου έφτασε στις 16:45. Οι προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης συνεχίστηκαν και στο νοσοκομείο, χωρίς να υπάρξει αποτέλεσμα. Η κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη κρίθηκε μη αναστρέψιμη και ο θάνατός του διαπιστώθηκε και τυπικά στις 17:40.
Την ίδια ώρα, η οικογένειά του ζήτησε τον ορισμό τεχνικού συμβούλου, προκειμένου να εξεταστούν λεπτομερώς οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατός του, καθώς και τα αίτια. Η νεκροψία-νεκροτομή, που είχε αρχικά προγραμματιστεί για την Πέμπτη, μετατέθηκε για το πρωί της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου.
Το βράδυ της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου και αφού ολοκληρώθηκε το έργο, ο Γιώργος Λιβάνης πήρε τον λόγο και αναφέρθηκε στον τραγουδιστή που έφυγε την Τετάρτη από τη ζωή, δηλώνοντας μεταξύ άλλων ότι φέτος σχεδίαζε να συνεργαστεί με τον Γιώργο Μαζωνάκη για δεύτερη φορά.
Όπως είπε: «Σήμερα αποχαιρετούμε έναν τεράστιο καλλιτέχνη, έναν ξεχωριστό καλλιτέχνη. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, εγώ προσωπικά είμαι πολύ συγκινημένος και στενοχωρημένος, όπως και όλα τα παιδιά εδώ. Θέλω να δώσουμε ένα τεράστιο χειροκρότημα για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Φέτος, εγώ προσωπικά θα είχα ξανά τη χαρά να συνεργαστώ μαζί του, αλλά αυτό δεν ευδοκίμησε. Θα πούμε ένα δικό του τραγούδι, γιατί ξέρω ότι θα ήθελε και σήμερα και αύριο, αλλά και μεθαύριο και για πάντα να τραγουδάμε τα τραγούδια του».
Στη συνέχεια, στο θέατρο ακούστηκαν οι πρώτες νότες από το «Ώρες Μικρές», με τον Γιώργο Λιβάνη να στέκεται ανάμεσα στους ηθοποιούς της παράστασης, ερμηνεύοντας το τραγούδι, ενώ από πίσω τους είχε εμφανιστεί μία εικόνα του εκλιπόντος καλλιτέχνη. Στο τέλος της ερμηνείας, ο κόσμος χειροκροτούσε, ενώ ακούστηκε και μία φωνή να λέει δυνατά «γεια σου Γιώργο».
«Ένα από ψυχής αντίο, ο Γιώργος στον Γιώργο» σημείωσε ο Γιώργος Λιβάνης σε σχετικό βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
Δείτε βίντεο
Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε το απόγευμα της Τετάρτης σε ηλικία 54 ετών, μετά από ανακοπή που υπέστη ενώ βρισκόταν στην κλινική Stem Cell, στο Κολωνάκι, όπου επρόκειτο να υποβληθεί σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Κατά τη διαδικασία τοποθέτησης φλεβοκαθετήρα, ο τραγουδιστής φέρεται να αισθάνθηκε έντονο πόνο στο στήθος και λίγο αργότερα υπέστη ανακοπή.
Η κλινική ειδοποίησε το ΕΚΑΒ στις 16:21 και επτά λεπτά αργότερα έφτασε στο σημείο διασώστης με μοτοσικλέτα, ο οποίος ξεκίνησε άμεσα ΚΑΡΠΑ. Στη συνέχεια, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραγουδιστή και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου έφτασε στις 16:45. Οι προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης συνεχίστηκαν και στο νοσοκομείο, χωρίς να υπάρξει αποτέλεσμα. Η κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη κρίθηκε μη αναστρέψιμη και ο θάνατός του διαπιστώθηκε και τυπικά στις 17:40.
Την ίδια ώρα, η οικογένειά του ζήτησε τον ορισμό τεχνικού συμβούλου, προκειμένου να εξεταστούν λεπτομερώς οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατός του, καθώς και τα αίτια. Η νεκροψία-νεκροτομή, που είχε αρχικά προγραμματιστεί για την Πέμπτη, μετατέθηκε για το πρωί της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου.
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