Το συγκινητικό αντίο του Σωκράτη Μάλαμα στον Γιώργο Μαζωνάκη: «Έφυγε το πουλάκι μας, πέταξε»
ΕΛΛΑΔΑ
Γιώργος Μαζωνάκης Σωκράτης Μάλαμας

Το συγκινητικό αντίο του Σωκράτη Μάλαμα στον Γιώργο Μαζωνάκη: «Έφυγε το πουλάκι μας, πέταξε»

«Καλό ταξίδι σε αυτήν την ψυχή», είπε o γνωστός τραγουδοποιός κατά τη διάρκεια συναυλίας του στη Ρόδο

Το συγκινητικό αντίο του Σωκράτη Μάλαμα στον Γιώργο Μαζωνάκη: «Έφυγε το πουλάκι μας, πέταξε»
Το δικό του αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη είπε ο Σωκράτης Μάλαμας από τη σκηνή της συναυλίας του στη Ρόδο, στο Δημοτικό Στάδιο Διαγόρα, το βράδυ της Τετάρτης.

Ο γνωστός τραγουδοποιός αναφέρθηκε στον αγαπημένο καλλιτέχνη με ιδιαίτερα συγκινητικά λόγια, λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου του.

@_giwta.19

🤍💫. @Sokratis Malamas Official Καλό ταξίδι σε αυτή τη ψυχή. #MAZW #MAZONAKIS #osozwmazw #foryoupagе #vairal

♬ πρωτότυπος ήχος - Γιώτα.


«Έφυγε το πουλάκι μας, πέταξε. Καλό ταξίδι σε αυτή την ψυχή», είπε ο Σωκράτης Μάλαμας μπροστά στο κοινό, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

@mathious_makeup

#mazonakis #malamas #rhodes #συναυλια 🕊️ @Sokratis Malamas Official

♬ original sound - mathious_makeup


Στη συνέχεια σημείωσε: «Ήταν λίγο ανήσυχος, αλλά τι να κάνουμε, είμαστε ανήσυχοι γενικώς».

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Έπειτα ζήτησε από τους μουσικούς του, το μπουζούκι και αφιέρωσε στη μνήμη του, το τραγούδι «Τσιγάρο ατελείωτο», σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή της βραδιάς.

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