Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Το συγκινητικό αντίο του Σωκράτη Μάλαμα στον Γιώργο Μαζωνάκη: «Έφυγε το πουλάκι μας, πέταξε»
Το συγκινητικό αντίο του Σωκράτη Μάλαμα στον Γιώργο Μαζωνάκη: «Έφυγε το πουλάκι μας, πέταξε»
«Καλό ταξίδι σε αυτήν την ψυχή», είπε o γνωστός τραγουδοποιός κατά τη διάρκεια συναυλίας του στη Ρόδο
Το δικό του αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη είπε ο Σωκράτης Μάλαμας από τη σκηνή της συναυλίας του στη Ρόδο, στο Δημοτικό Στάδιο Διαγόρα, το βράδυ της Τετάρτης.
Ο γνωστός τραγουδοποιός αναφέρθηκε στον αγαπημένο καλλιτέχνη με ιδιαίτερα συγκινητικά λόγια, λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου του.
«Έφυγε το πουλάκι μας, πέταξε. Καλό ταξίδι σε αυτή την ψυχή», είπε ο Σωκράτης Μάλαμας μπροστά στο κοινό, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.
Στη συνέχεια σημείωσε: «Ήταν λίγο ανήσυχος, αλλά τι να κάνουμε, είμαστε ανήσυχοι γενικώς».
Έπειτα ζήτησε από τους μουσικούς του, το μπουζούκι και αφιέρωσε στη μνήμη του, το τραγούδι «Τσιγάρο ατελείωτο», σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή της βραδιάς.
Ο γνωστός τραγουδοποιός αναφέρθηκε στον αγαπημένο καλλιτέχνη με ιδιαίτερα συγκινητικά λόγια, λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου του.
@_giwta.19
🤍💫. @Sokratis Malamas Official Καλό ταξίδι σε αυτή τη ψυχή. #MAZW #MAZONAKIS #osozwmazw #foryoupagе #vairal♬ πρωτότυπος ήχος - Γιώτα.
«Έφυγε το πουλάκι μας, πέταξε. Καλό ταξίδι σε αυτή την ψυχή», είπε ο Σωκράτης Μάλαμας μπροστά στο κοινό, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.
@mathious_makeup
#mazonakis #malamas #rhodes #συναυλια 🕊️ @Sokratis Malamas Official♬ original sound - mathious_makeup
Στη συνέχεια σημείωσε: «Ήταν λίγο ανήσυχος, αλλά τι να κάνουμε, είμαστε ανήσυχοι γενικώς».
Έπειτα ζήτησε από τους μουσικούς του, το μπουζούκι και αφιέρωσε στη μνήμη του, το τραγούδι «Τσιγάρο ατελείωτο», σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή της βραδιάς.
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