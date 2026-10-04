Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.
Άννα Μαρία Ψυχαράκη: Η νικήτρια του Big Brother αρραβωνιάστηκε
Άννα Μαρία Ψυχαράκη: Η νικήτρια του Big Brother αρραβωνιάστηκε
Η ένωση της αγάπης μας είναι κάτι ιερό, ευλογημένο από τον Θεό, έγραψε κάνοντας γνωστή την είδηση μέσω των social media
Μία αποκάλυψη για την προσωπική της ζωή έκανε η Άννα Μαρία Ψυχαράκη, η οποία αρραβωνιάστηκε. Η ίδια έκανε γνωστή την ευχάριστη είδηση μέσα από τα social media.
Η παίκτρια του Big Brother δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία στην οποία εμφανίζονται τα χέρια της και τα χέρια του συντρόφου της, χωρίς όμως να αποκαλύπτει το πρόσωπό του. «Η ένωση της αγάπης μας είναι κάτι ιερό, ευλογημένο από τον Θεό. Ουδείς, λοιπόν, να μην τα βάζει με τη χάρη του Θεού όταν ενώνει 2 ανθρώπους που ζουν ο ένας για τον άλλον. Να σέβεστε την αγάπη του άλλου ώστε να ευλογηθείτε και εσείς», έγραψε δίνοντας μια θρησκευτική διάσταση στην εξέλιξη στα προσωπικά της.
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Η παίκτρια του Big Brother δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία στην οποία εμφανίζονται τα χέρια της και τα χέρια του συντρόφου της, χωρίς όμως να αποκαλύπτει το πρόσωπό του. «Η ένωση της αγάπης μας είναι κάτι ιερό, ευλογημένο από τον Θεό. Ουδείς, λοιπόν, να μην τα βάζει με τη χάρη του Θεού όταν ενώνει 2 ανθρώπους που ζουν ο ένας για τον άλλον. Να σέβεστε την αγάπη του άλλου ώστε να ευλογηθείτε και εσείς», έγραψε δίνοντας μια θρησκευτική διάσταση στην εξέλιξη στα προσωπικά της.
Δείτε την ανάρτηση
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