Η Λίντσεϊ Λόχαν αναβίωσε διάσημη σκηνή από «Τα Κακά Κορίτσια»
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Λίντσεϊ Λόχαν Σκηνή Ταινία

Η Λίντσεϊ Λόχαν αναβίωσε διάσημη σκηνή από «Τα Κακά Κορίτσια»

Η 40χρονη ηθοποιός έγινε και πάλι Κάντι Χέρον από την ταινία του 2004

Η Λίντσεϊ Λόχαν αναβίωσε διάσημη σκηνή από «Τα Κακά Κορίτσια»
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Μία από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές της ταινίας «Τα Κακά Κορίτσια» αναβίωσαν η Λίντσεϊ Λόχαν, ο Τζόναθαν Μπένετ και ο Τιμ Μίντοους.

Για τους θαυμαστές της ταινίας, η κάποτε ημερομηνία της 3ης Οκτωβρίου έχει αποκτήσει με τα χρόνια όλο και μεγαλύτερη σημασία. Στην ταινία, η Κάντι Χέρον, την οποία υποδύεται Λόχαν, που είναι ερωτευμένη με τον Άαρον Σάμιουελς του Μπένετ, ενθουσιάζεται όταν εκείνος γυρίζει προς το μέρος της στην τάξη και τη ρωτά ποια μέρα είναι. «Είναι 3 Οκτωβρίου», του απαντά.

Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, η Λόχαν αναπαρέστησε και πάλι την πλέον εμβληματική σκηνή. Στο βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό της στο X, κάθεται σε ένα θρανίο πίσω από τον «έρωτά» της, μόνο που αυτή τη φορά τον ρόλο υποδύεται ο σκηνοθέτης του «Mean Girls», Μαρκ Γουότερς.

Η σκηνή της ταινίας

It’s #October3rd. #meangirlsday

«Στις 3 Οκτωβρίου με ρώτησε τι μέρα ήταν», ακούγεται να λέει η Λόχαν σε voice-over, χρησιμοποιώντας τον αυθεντικό ήχο από την ταινία. «Είναι 3 Οκτωβρίου», λέει στον Γουότερς, πριν και οι δύο ξεσπάσουν σε γέλια.

Η αναβίωση της ταινίας

Η κοινή παρουσία της Λόχαν και του Γουότερς στην «ανεπίσημη γιορτή» που έχουν καθιερώσει οι θαυμαστές της δημοφιλούς ταινίας δεν ήταν τυχαία.

Πριν από λίγες μέρες έγινε γνωστό ότι η Λόχαν και ο Γουότερς θα συνεργαστούν ξανά σε ταινία του Netflix. Στο «Return to You», η Λόχαν θα υποδυθεί μια «ισχυρή αλλά μοναχική δικηγόρο», η οποία «λαμβάνει κατά λάθος ένα ιδιαίτερα συναισθηματικό DVD από μια ετοιμοθάνατη γυναίκα, το οποίο προοριζόταν για τον σύζυγό της».
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