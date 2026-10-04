Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.
Η κόρη της Κέιτ Χάντσον έγινε 8: Το βίντεο με τις τρυφερές στιγμές και οι δημόσιες ευχές
Η κόρη της Κέιτ Χάντσον έγινε 8: Το βίντεο με τις τρυφερές στιγμές και οι δημόσιες ευχές
Το κορίτσι των γενεθλίων μας, έγραψε η ηθοποιός στο Instagram
Οκτώ ετών έγινε ο κόρη της Κέιτ Χάντσον με την ηθοποιό να κάνει μια σχετική ανάρτηση στα social media. Η υποψήφια με Όσκαρ ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στιγμές από την καθημερινότητάς της με το παιδί της, ενώ έστειλε και δημόσια τις ευχές της.
Αφού δημοσίευσε ένα σχετικό κλιπ στο Instagram, στάθηκε στα στοιχεία που κάνουν τη μικρή Ράνι Ρόουζ να ξεχωρίζει. Όπως έγραψε στην ανάρτησή της: «Το κορίτσι των γενεθλίων μας! Η Ράνι Ρόουζ, το μωρό μας, γίνεται 8 ετών! Το μικρό μας κορίτσι που λατρεύει τον χορό, το διάβασμα, έχει εμμονή με την περιποίηση της επιδερμίδας, αγαπά τα άλογα, είναι φανατική του Χάρι Πότερ και τρελαίνεται για αγκαλιές. Σε αγαπάμε πάρα πολύ!».
Δείτε την ανάρτησή της
Αφού δημοσίευσε ένα σχετικό κλιπ στο Instagram, στάθηκε στα στοιχεία που κάνουν τη μικρή Ράνι Ρόουζ να ξεχωρίζει. Όπως έγραψε στην ανάρτησή της: «Το κορίτσι των γενεθλίων μας! Η Ράνι Ρόουζ, το μωρό μας, γίνεται 8 ετών! Το μικρό μας κορίτσι που λατρεύει τον χορό, το διάβασμα, έχει εμμονή με την περιποίηση της επιδερμίδας, αγαπά τα άλογα, είναι φανατική του Χάρι Πότερ και τρελαίνεται για αγκαλιές. Σε αγαπάμε πάρα πολύ!».
Δείτε την ανάρτησή της
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