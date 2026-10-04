Οι Ομπάμα γιορτάζουν 34 χρόνια γάμου: Εξακολουθώ να είμαι ο πιο τυχερός άντρας στον κόσμο, γράφει ο Μπαράκ
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Μπαράκ Ομπάμα Μισέλ Ομπάμα Επέτειος Γάμου

Οι Ομπάμα γιορτάζουν 34 χρόνια γάμου: Εξακολουθώ να είμαι ο πιο τυχερός άντρας στον κόσμο, γράφει ο Μπαράκ

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ και η σύζυγός του έκαναν αναρτήσεις στο Instagram για την επέτειό τους

Οι Ομπάμα γιορτάζουν 34 χρόνια γάμου: Εξακολουθώ να είμαι ο πιο τυχερός άντρας στον κόσμο, γράφει ο Μπαράκ
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Τριάντα τέσσερα χρόνια γάμου γιόρτασαν ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα, με τον καθένα να προχωρά σε μια ανάρτηση στο Instagram. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ και η σύζυγός τους τίμησαν την επέτειό τους, κάνοντας αφιερώσεις ο ένας για τον άλλον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Μπαράκ Ομπάμα δημοσίευσε στο Instagram τη φωτογραφία στην οποία κοιτάζει τρυφερά τη Μισέλ και την αγκαλιάζει από τη μέση, συνοδεύοντάς τη με ένα μήνυμα προς τη σύζυγό του. «Χρόνια πολλά για την επέτειό μας! Εξακολουθώ να είμαι ο πιο τυχερός άνδρας στον κόσμο που είμαι μαζί σου», έγραψε στη λεζάντα.

Δείτε την ανάρτησή του


Από την πλευρά της, εκείνη δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο-κολάζ με φωτογραφίες και αποσπάσματα από την κοινή τους ζωή όλα αυτά τα χρόνια, μεταξύ άλλων από τον γάμο τους το 1992, την περίοδο που βρίσκονταν στον Λευκό Οίκο, αλλά και πιο πρόσφατες στιγμές τους, στις οποίες εμφανίζονται αγκαλιασμένοι.

«Το να σε αγαπώ γίνεται όλο και καλύτερο! Χρόνια πολλά για την επέτειό μας. Εύχομαι να έχουμε μπροστά μας πολλά, πολλά ακόμη χρόνια χαράς, γέλιου και αναμνήσεων», έγραψε.

Η δημοσίευση της Μισέλ Ομπάμπα


Πριν από μερικούς μήνες το ζευγάρι είχε μιλήσει στο PEOPLE για τη σχέση του, αλλά και για το πώς θα ήταν διαφορετική η ζωή του αν δεν είχαν γνωριστεί ποτέ. «Το κατάλαβα σχεδόν αμέσως και, απ’ ό,τι φαίνεται, έκανα μια πολύ καλή επιλογή, ότι αυτή ήταν μια μοναδική γυναίκα, με ακεραιότητα και χαρακτήρα, εξυπνάδα και αξίες που θα με έκαναν καλύτερο. Και μόνο που ήμουν μαζί της, με έκανε καλύτερο, και εξακολουθεί να το κάνει», είχε πει ο Μπαράκ Ομπάμα.

«Και ότι θα έδινε στα παιδιά μας μια βάση που θα τους απέφερε καρπούς στο μέλλον — και αυτό ακριβώς συνέβη», είχε συνεχίσει ο πρώην πρόεδρος, αναφερόμενος στις δύο κόρες τους, τη 28χρονη Μάλια και την 25χρονη Σάσα.

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Από την άλλη, η Μισέλ Ομπάμα είχε δηλώσει ότι εκείνη και ο σύζυγός της «λειτουργούν ως αντίβαρο ο ένας για τον άλλον». Αν δεν είχε γνωρίσει ποτέ τον πρώην πρόεδρο, όπως είχε εξηγήσει, «η αλήθεια είναι ότι πιθανότατα θα ήμουν ένας άνθρωπος που θα έμενε περισσότερο στο ίδιο μέρος. Νομίζω ότι θα είχα μια όμορφη ζωή εδώ, αλλά θα ήταν πιο περιορισμένη. Όμως, εξαιτίας του ανθρώπου που είναι ο σύζυγός μου, μας έδωσε σε όλους — στα κορίτσια μας, στη μητέρα μου, στην οικογένειά μου — μια ευρύτερη αίσθηση του τι είναι δυνατό στη ζωή».

Οι Ομπάμα γιορτάζουν 34 χρόνια γάμου: Εξακολουθώ να είμαι ο πιο τυχερός άντρας στον κόσμο, γράφει ο Μπαράκ

Σε άλλο σημείο, είχε τονίσει: «Με έκανε να σκεφτώ πιο ανοιχτά τι θα μπορούσα να κάνω με αυτό το πτυχίο Νομικής από το Χάρβαρντ, πέρα από το να γίνω δικηγόρος. Μου έδωσε το θάρρος. Ήταν το στήριγμά μου. Ήταν σαν να μου έλεγε “σε έχω”. Και όσο δύσκολα κι αν ήταν τα πράγματα, με όλα τα πάνω και τα κάτω, με στηρίζει».

«Κι εκείνη με κρατάει προσγειωμένο και σταθερό», είχε πει τότε ο Μπαράκ Ομπάμα, παρεμβαίνοντας. «Τελικά, πήγε μια χαρά», είχε συμπληρώσει.
15 ΣΧΟΛΙΑ

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