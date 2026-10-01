Σταυρός του Νότου: Ζουγανέλη, Καραπατάκη, Κότσιρας και Πασχαλίδης στο νέο του πρόγραμμα

Γνωστά ονόματα του ελληνικού τραγουδιού αλλά και νέους καλλιτέχνες και συγκροτήματα που καλύπτουν ένα ευρύ μουσικό φάσμα θα φιλοξενήσει τη νέα σεζόν ο «». Η έναρξη θα γίνει τον Οκτώβριο και στις τρεις διαφορετικές σκηνές του θα παρουσιαστεί ένα εναλλασσόμενο πρόγραμμα με μεγάλη ποικιλία.Τα δυνατά «χαρτιά» τηςθα είναι ηπου θα εμφανίζεται τα βράδια του Σαββάτου από τα τέλη Οκτωβρίου, ηπου θα ξεσηκώνει τα πλήθη κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τα τέλη Νοεμβρίου, οπου έχει κλείσει τα Σαββατόβραδα του Δεκεμβρίου και οπου θα επιστρέψει στο γνώριμο στέκι του τα Σαββατοκύριακα του Φεβρουαρίου.Το πρόγραμμα της Κεντρικής Σκηνής περιλαμβάνει επίσης ζωντανές εμφανίσεις της Γιώτας Νέγκα και του Κώστα Τριανταφυλλίδη, τις Παρασκευές από τα τέλη Οκτωβρίου, του Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη (Τσολιάς εν δε Τσόλια Μπαντ), τις Τετάρτες του Νοεμβρίου και της Μαρίας Παπαγεωργίου τις Δευτέρες.Στονποδαρικό θα κάνουν τον Οκτώβριο τα αδέλφια Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης από την Κρήτη, οι οποίοι θα εμφανίζονται μία φορά κάθε μήνα. Από την τελευταία Παρασκευή του Οκτωβρίου στη σκηνή ανεβαίνει ο Χρήστος Θηβαίος. Τις Κυριακές του Νοεμβρίου συνεχίζει η Ρίτα Αντωνοπούλου με τη μουσικοθεατρική παράσταση «Της γυναίκας σου η καρδιά» ενώ τα Σάββατα έρχονται οι Γιαγκίνηδες. Το Νοέμβριο εμφανίζεται για πρώτη φορά στον Σταυρό ο Papazó ενώ από τον Δεκέμβριο ξεκινούν τις Παρασκευές ο Χρήστος Δάντης & η Ευρυδίκη. Εδώ θα εμφανίζεται τα Σάββατα του Δεκεμβρίου η Νεφέλη Φασούλη ενώ τον Φεβρουάριο του 2027 έρχονται οι Χαΐνηδες.Η σεζόν στονξεκινά με τον Βασίλη Προδρόμου για μία Παρασκευή, ενώ θα ακολουθήσει η Βασιλική Μιχαλοπούλου. Τον Νοέμβριο τη σκυτάλη θα πάρει η Μαρία Λούκα και η Βούλα Στρατάκη μαζί με special guests ενώ από το πρώτο Σάββατο του Νοεμβρίου στη σκηνή ανεβαίνει ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Το δυναμικό παρών θα δώσει και ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης για δύο Παρασκευές τον Νοέμβριο ενώ στην ίδια σκηνή θα βρίσκουμε και τους Αλέξανδρο Κτιστάκη και Γιάννη Μάλαμα, για δύο παραστάσεις κάθε μήνα. Από τον Δεκέμβριο και σταθερά, μια φορά το μήνα, θα παίζουν ο Κωστής και ο Χρήστος Βέργος. Οι Παρασκευές από τον Δεκέμβριο θα ανήκουν στον Γιώργο και τον Νίκο Στρατάκη ενώ από το πρώτο Σάββατο του Δεκεμβρίου στη σκηνή ανεβαίνει ο Λεωνίδας Μπαλάφας. Τον Ιανουάριο του 2027 σειρά θα πάρουν οι Polkar και οι Otra Rota.