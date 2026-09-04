43 χρόνια χωρίς την Έλλη Λαμπέτη: Η αδημοσίευτη φωτογραφία της από το 1964
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Έλλη Λαμπέτη studio Κλεισθένης

43 χρόνια χωρίς την Έλλη Λαμπέτη: Η αδημοσίευτη φωτογραφία της από το 1964

Το Studio Κλεισθένης τίμησε την ηθοποιό που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών στις 3 Σεπτεμβρίου του 1983

43 χρόνια χωρίς την Έλλη Λαμπέτη: Η αδημοσίευτη φωτογραφία της από το 1964
Ιωάννα Μαρίνου
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Μία αδημοσίευτη φωτογραφία της Έλλης Λαμπέτη από το 1964 έφερε στο φως το Studio Κλεισθένης, με αφορμή τα 43 χρόνια που συμπληρώθηκαν από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή.

Την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου το Studio Κλεισθένης τίμησε τη μνήμη της ηθοποιού με μία ανάρτηση στο Instagram, παρουσιάζοντας ένα στιγμιότυπο της ίδιας με τον ηθοποιό Παντελή Ζερβό από πρόβα τους για την παράσταση «Ατλαζένιο Γοβάκι».

Στη λεζάντα της ανάρτησης αναγράφεται: «43 χρόνια χωρίς την υπέροχη ηθοποιό Έλλη Λαμπέτη, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 3 Σεπτεμβρίου του 1983 σε ηλικία 57 χρονών στη Νέα Υόρκη. Ο Κλεισθένης υπήρξε φωτογράφος της από τη δεκαετία του 50 μέχρι το τέλος σε επαγγελματικές και προσωπικές στιγμές της. Η αδημοσίευτη φωτογραφία είναι από τις πρόβες της παράστασης του εθνικού θεάτρου Ατλαζένιο Γοβάκι το 1964 όπου παίζει το ρόλο της Δόνια Προέσα σε σκηνοθεσία του Αλέξη Σολομού. Στη φωτογραφία μαζί της ο αγαπημένος μας ηθοποιός Παντελής Ζερβός στο ρόλο του Δον Μπαλτάζαρ».

Δείτε τη φωτογραφία

Ιωάννα Μαρίνου
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