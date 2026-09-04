43 χρόνια χωρίς την Έλλη Λαμπέτη: Η αδημοσίευτη φωτογραφία της από το 1964
43 χρόνια χωρίς την Έλλη Λαμπέτη: Η αδημοσίευτη φωτογραφία της από το 1964
Το Studio Κλεισθένης τίμησε την ηθοποιό που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών στις 3 Σεπτεμβρίου του 1983
Μία αδημοσίευτη φωτογραφία της Έλλης Λαμπέτη από το 1964 έφερε στο φως το Studio Κλεισθένης, με αφορμή τα 43 χρόνια που συμπληρώθηκαν από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή.
Την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου το Studio Κλεισθένης τίμησε τη μνήμη της ηθοποιού με μία ανάρτηση στο Instagram, παρουσιάζοντας ένα στιγμιότυπο της ίδιας με τον ηθοποιό Παντελή Ζερβό από πρόβα τους για την παράσταση «Ατλαζένιο Γοβάκι».
Στη λεζάντα της ανάρτησης αναγράφεται: «43 χρόνια χωρίς την υπέροχη ηθοποιό Έλλη Λαμπέτη, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 3 Σεπτεμβρίου του 1983 σε ηλικία 57 χρονών στη Νέα Υόρκη. Ο Κλεισθένης υπήρξε φωτογράφος της από τη δεκαετία του 50 μέχρι το τέλος σε επαγγελματικές και προσωπικές στιγμές της. Η αδημοσίευτη φωτογραφία είναι από τις πρόβες της παράστασης του εθνικού θεάτρου Ατλαζένιο Γοβάκι το 1964 όπου παίζει το ρόλο της Δόνια Προέσα σε σκηνοθεσία του Αλέξη Σολομού. Στη φωτογραφία μαζί της ο αγαπημένος μας ηθοποιός Παντελής Ζερβός στο ρόλο του Δον Μπαλτάζαρ».
Δείτε τη φωτογραφία
Την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου το Studio Κλεισθένης τίμησε τη μνήμη της ηθοποιού με μία ανάρτηση στο Instagram, παρουσιάζοντας ένα στιγμιότυπο της ίδιας με τον ηθοποιό Παντελή Ζερβό από πρόβα τους για την παράσταση «Ατλαζένιο Γοβάκι».
Στη λεζάντα της ανάρτησης αναγράφεται: «43 χρόνια χωρίς την υπέροχη ηθοποιό Έλλη Λαμπέτη, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 3 Σεπτεμβρίου του 1983 σε ηλικία 57 χρονών στη Νέα Υόρκη. Ο Κλεισθένης υπήρξε φωτογράφος της από τη δεκαετία του 50 μέχρι το τέλος σε επαγγελματικές και προσωπικές στιγμές της. Η αδημοσίευτη φωτογραφία είναι από τις πρόβες της παράστασης του εθνικού θεάτρου Ατλαζένιο Γοβάκι το 1964 όπου παίζει το ρόλο της Δόνια Προέσα σε σκηνοθεσία του Αλέξη Σολομού. Στη φωτογραφία μαζί της ο αγαπημένος μας ηθοποιός Παντελής Ζερβός στο ρόλο του Δον Μπαλτάζαρ».
Δείτε τη φωτογραφία
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα