Συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από τη γέννηση της Έλλης Λαμπέτη: Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ
Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή το 1983, σε ηλικία 57 ετών
Εκατό χρόνια από τη γέννηση της Έλλης Λαμπέτη συμπληρώθηκαν και η Φίνος Φιλμ τίμησε την ηθοποιό με μία ανάρτηση στο Instagram.
Στον λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής αναρτήθηκαν, τη Δευτέρα 13 Απριλίου, φωτογραφίες με σκηνές από ταινίες στις οποίες είχε πρωταγωνιστήσει και περιγράφεται ως μία γυναίκα «σύμβολο», η οποία παρόλο που έφυγε νωρίς, κατάφερε να αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά της.
Στη λεζάντα της ανάρτησης αναγράφεται: «100 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη γέννηση της Έλλης Λαμπέτη. Μιας γυναίκας-σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού, που μάγεψε με τις ερμηνείες της επί σκηνής και, παρά τις ελάχιστες εμφανίσεις της στον κινηματογράφο, κατάφερε και εκεί να διατηρήσει εκείνη τη σπάνια ποιότητα που την έκανε να μοιάζει πάντα αληθινή. Εύθραυστη και μελαγχολική, αλλά και περιπετειώδης, με θυελλώδεις έρωτες, δικαστικές διαμάχες και τεράστιες καλλιτεχνικές επιτυχίες, έζησε μια ζωή έντονη και βαθιά θεατρική. Έφυγε νωρίς, μόλις στα 57 της χρόνια, όμως το αποτύπωμά της υπήρξε μεγάλο, φωτεινό και τολμηρό. Με τη Φίνος Φιλμ συνεργάστηκε στην πολυβραβευμένη ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη «Το Τελευταίο Ψέμμα» (1958), όπου η ερμηνεία της έκανε τους κριτικούς του Φεστιβάλ των Καννών να μνημονεύουν το όνομά της δίπλα σε εκείνο της Γκρέτα Γκάρμπο, ενώ υπήρξε και υποψήφια για το βραβείο Καλύτερης Ξένης Ηθοποιού στα BAFTA της Βρετανικής Ακαδημίας. 100 χρόνια μετά, η Έλλη Λαμπέτη παραμένει ένα πρόσωπο που δεν ανήκει στο παρελθόν — αλλά στη μνήμη και στο φως του ελληνικού πολιτισμού».
