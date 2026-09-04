Βιτόρια Σερέτι: Εντυπωσίασε στο Φεστιβάλ Βενετίας η σύντροφος του Λεονάρντο Ντι Κάπριο, έβαλε φόρεμα με nude ντεκολτέ και κρύσταλλα
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Βιτόρια Σερέτι Φεστιβάλ Βενετίας Φόρεμα

Βιτόρια Σερέτι: Εντυπωσίασε στο Φεστιβάλ Βενετίας η σύντροφος του Λεονάρντο Ντι Κάπριο, έβαλε φόρεμα με nude ντεκολτέ και κρύσταλλα

Το 28χρονο μοντέλο περπάτησε στο κόκκινο χαλί της ταινίας «Wild Horse Nine» με μια δημιουργία του οίκου Armani 

Βιτόρια Σερέτι: Εντυπωσίασε στο Φεστιβάλ Βενετίας η σύντροφος του Λεονάρντο Ντι Κάπριο, έβαλε φόρεμα με nude ντεκολτέ και κρύσταλλα
Ιωάννα Μαρίνου
19 ΣΧΟΛΙΑ
Στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Βενετίας περπάτησε η Βιτόρια Σερέτι, επιλέγοντας για την περίσταση ένα φόρεμα με nude ντεκολτέ και κρύσταλλα.

Η 28χρονη σύντροφος του Λεονάρντο Ντι Κάπριο έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της νέας ταινίας του Μάρτιν ΜακΝτόνα, «Wild Horse Nine», με μια εντυπωσιακή δημιουργία του Giorgio Armani Privé. Το μονόχρωμο μαύρο φόρεμα που επέλεξε η Σερέτι, συνδύαζε το βελούδο με ένα λεπτό, διάφανο τούλι στο ντεκολτέ, το οποίο ήταν διακοσμημένο με μικροσκοπικά μαύρα κρύσταλλα.

Η δημιουργία είχε μακριά, ίσια γραμμή από μαύρο μεταξωτό βελούδο. Η κάθετη γραμμή του φορέματος διακοπτόταν από ένα μεγάλο σκίσιμο στο πίσω μέρος, το οποίο αποκάλυπτε τα πόδια της μόνο καθώς περπατούσε.

Το στοιχείο που ξεχώριζε, ωστόσο, ήταν το ντεκολτέ. Το βελούδο έδινε τη θέση του σε ένα σχεδόν αόρατο πάνω στο δέρμα, διάφανο τούλι, καλυμμένο με κρύσταλλα. Η λεπτομέρεια δημιουργούσε την ψευδαίσθηση ότι οι μικρές πέτρες είχαν τοποθετηθεί απευθείας πάνω στο σώμα της.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

@vogueitalia

Anche #VittoriaCeretti ha indossato un look di #GiorgioArmani per il red carpet del #FestivaldiVenezia 2026. Un abito custom della linea Privé dalla silhouette a colonna, in velluto di seta nero, con scollatura in tulle e impreziosito da cristalli neri. Scopri tutti i dettagli del look nel video. #VoguePeople #FestivalVenezia2026

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Βιτόρια Σερέτι: Εντυπωσίασε στο Φεστιβάλ Βενετίας η σύντροφος του Λεονάρντο Ντι Κάπριο, έβαλε φόρεμα με nude ντεκολτέ και κρύσταλλα
Credits: REUTERS/Yara Nardi
Βιτόρια Σερέτι: Εντυπωσίασε στο Φεστιβάλ Βενετίας η σύντροφος του Λεονάρντο Ντι Κάπριο, έβαλε φόρεμα με nude ντεκολτέ και κρύσταλλα
Credits: REUTERS/Yara Nardi
Βιτόρια Σερέτι: Εντυπωσίασε στο Φεστιβάλ Βενετίας η σύντροφος του Λεονάρντο Ντι Κάπριο, έβαλε φόρεμα με nude ντεκολτέ και κρύσταλλα
Credits: REUTERS/Yara Nardi
Βιτόρια Σερέτι: Εντυπωσίασε στο Φεστιβάλ Βενετίας η σύντροφος του Λεονάρντο Ντι Κάπριο, έβαλε φόρεμα με nude ντεκολτέ και κρύσταλλα
Credits: REUTERS/Yves Herman

Φωτογραφίες: Reuters
Ιωάννα Μαρίνου
19 ΣΧΟΛΙΑ

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