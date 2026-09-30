Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
«Καμπανάκι» για τον εγκέφαλο η αϋπνία, αυξάνει κατά 26% τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου
«Καμπανάκι» για τον εγκέφαλο η αϋπνία, αυξάνει κατά 26% τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου
Μεγάλη ανασκόπηση συνδέει την αϋπνία με το εγκεφαλικό επεισόδιο, τις νοσηλείες αλλά και προβλήματα ψυχικής και εγκεφαλικής υγείας
Όταν η αϋπνία γίνεται επίμονη, οι συνέπειές της ενδέχεται να ξεπερνούν κατά πολύ την κόπωση της επόμενης ημέρας. Σύμφωνα με νεότερη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Sleep Medicine Reviews, η αϋπνία σχετίζεται με υψηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου και υψηλότερες πιθανότητες νοσηλείας για οποιαδήποτε αιτία. Αντίστοιχα, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν συσχετίσεις με την κατάθλιψη, τις αυτοκτονικές συμπεριφορές και ορισμένες μορφές άνοιας.
Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα ευρήματα ενισχύουν την ανάγκη η αϋπνία να αντιμετωπίζεται όχι απλώς ως πρόβλημα του ύπνου, αλλά ως πιθανός δείκτης της συνολικότερης κατάστασης της υγείας του εγκεφάλου και της ψυχικής υγείας.
Οι ερευνητές συγκέντρωσαν δεδομένα για επτά διαφορετικές εκβάσεις υγείας, αξιοποιώντας προηγούμενες συστηματικές ανασκοπήσεις και πραγματοποιώντας τρεις νέες για το εγκεφαλικό επεισόδιο, τους τραυματισμούς στην εργασία και τις νοσηλείες. Ειδικά για το εγκεφαλικό επεισόδιο, εντοπίστηκαν εννέα κατάλληλες μελέτες, με έξι από αυτές να συμπεριλαμβάνονται στη μετα-ανάλυση. Συνολικά, η συστηματική ανασκόπηση περιέλαβε περισσότερους από 1,3 εκατομμύρια συμμετέχοντες.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι είχαν αϋπνία παρουσίαζαν 26% υψηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, αν και η ισχύς της συσχέτισης διέφερε σημαντικά μεταξύ των μελετών. Την ίδια στιγμή, από την ανάλυση των δεδομένων για τις νοσηλείες προέκυψε ότι η αϋπνία συνδεόταν με 28% υψηλότερες πιθανότητες εισαγωγής στο νοσοκομείο για οποιονδήποτε λόγο.
Οι περισσότερες ανασκοπήσεις εντόπισαν μια σχέση ανάμεσα στην αϋπνία και την άνοια από οποιαδήποτε αιτία, αν και τα αποτελέσματα δεν ήταν ομοιόμορφα σε όλες τις μελέτες. Πιο συνεπή ήταν τα στοιχεία για τη νόσο Αλτσχάιμερ, ενώ για την αγγειακή άνοια τα ευρήματα παρέμειναν ανάμεικτα. Παράλληλα, η αϋπνία συσχετίστηκε με την κατάθλιψη και τις αυτοκτονικές συμπεριφορές.
«Η αϋπνία αξίζει την προσοχή μας ως προειδοποιητικό σημάδι για την κατάσταση της υγείας του εγκεφάλου και της ψυχικής υγείας», επισημαίνει ο επικεφαλής συγγραφέας Luca Vignatelli, από το IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna στην Ιταλία. Όπως προσθέτει, τα ευρήματα δείχνουν αυξημένο κίνδυνο άνοιας ή εγκεφαλικού επεισοδίου μεταξύ των ανθρώπων με αϋπνία και υποστηρίζουν την αντιμετώπισή της στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής για την υγεία.
Οι ίδιοι οι επιστήμονες βάζουν, ωστόσο, ένα σημαντικό όριο στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Η ανασκόπηση δεν αποδεικνύει ότι η αϋπνία προκαλεί εγκεφαλικό, άνοια ή τις υπόλοιπες καταστάσεις που εξετάστηκαν, αλλά καταγράφει συσχετίσεις. Επιπλέον, ο ορισμός της αϋπνίας διέφερε μεταξύ των επιμέρους μελετών, ενώ δεν είχε εξεταστεί επαρκώς η πιθανή επίδραση της χρήσης φαρμάκων για τον ύπνο.
Παρά τους περιορισμούς, οι συγγραφείς θεωρούν ότι η αϋπνία αξίζει μεγαλύτερη προσοχή στην κλινική πράξη. Άλλωστε, προηγούμενη μετα-ανάλυση έχει εκτιμήσει ότι η αϋπνία που πληροί τα διεθνή διαγνωστικά κριτήρια αφορά περίπου το 22% του γενικού πληθυσμού.
«Ο ύπνος θα πρέπει να αποτελεί μέρος της συζήτησης για την υγεία του εγκεφάλου σε κάθε ηλικία», καταλήγει ο συγγραφέας της μελέτης Stefan Seidel. Όπως υπογραμμίζει, χρειάζεται μεγαλύτερη ενημέρωση τόσο για την αϋπνία όσο και για την αντιμετώπισή της, αλλά και ουσιαστικότερη ένταξη του ύπνου στα προγράμματα προαγωγής της υγείας στις κοινότητες, στα σχολεία και στους χώρους εργασίας.
Πηγή: ygeiamou.gr
Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα ευρήματα ενισχύουν την ανάγκη η αϋπνία να αντιμετωπίζεται όχι απλώς ως πρόβλημα του ύπνου, αλλά ως πιθανός δείκτης της συνολικότερης κατάστασης της υγείας του εγκεφάλου και της ψυχικής υγείας.
Οι ερευνητές συγκέντρωσαν δεδομένα για επτά διαφορετικές εκβάσεις υγείας, αξιοποιώντας προηγούμενες συστηματικές ανασκοπήσεις και πραγματοποιώντας τρεις νέες για το εγκεφαλικό επεισόδιο, τους τραυματισμούς στην εργασία και τις νοσηλείες. Ειδικά για το εγκεφαλικό επεισόδιο, εντοπίστηκαν εννέα κατάλληλες μελέτες, με έξι από αυτές να συμπεριλαμβάνονται στη μετα-ανάλυση. Συνολικά, η συστηματική ανασκόπηση περιέλαβε περισσότερους από 1,3 εκατομμύρια συμμετέχοντες.
Τι εξέτασε η μελέτη
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι είχαν αϋπνία παρουσίαζαν 26% υψηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, αν και η ισχύς της συσχέτισης διέφερε σημαντικά μεταξύ των μελετών. Την ίδια στιγμή, από την ανάλυση των δεδομένων για τις νοσηλείες προέκυψε ότι η αϋπνία συνδεόταν με 28% υψηλότερες πιθανότητες εισαγωγής στο νοσοκομείο για οποιονδήποτε λόγο.
Οι περισσότερες ανασκοπήσεις εντόπισαν μια σχέση ανάμεσα στην αϋπνία και την άνοια από οποιαδήποτε αιτία, αν και τα αποτελέσματα δεν ήταν ομοιόμορφα σε όλες τις μελέτες. Πιο συνεπή ήταν τα στοιχεία για τη νόσο Αλτσχάιμερ, ενώ για την αγγειακή άνοια τα ευρήματα παρέμειναν ανάμεικτα. Παράλληλα, η αϋπνία συσχετίστηκε με την κατάθλιψη και τις αυτοκτονικές συμπεριφορές.
«Καμπανάκι» η αϋπνία για την υγεία του εγκεφάλου
«Η αϋπνία αξίζει την προσοχή μας ως προειδοποιητικό σημάδι για την κατάσταση της υγείας του εγκεφάλου και της ψυχικής υγείας», επισημαίνει ο επικεφαλής συγγραφέας Luca Vignatelli, από το IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna στην Ιταλία. Όπως προσθέτει, τα ευρήματα δείχνουν αυξημένο κίνδυνο άνοιας ή εγκεφαλικού επεισοδίου μεταξύ των ανθρώπων με αϋπνία και υποστηρίζουν την αντιμετώπισή της στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής για την υγεία.
Οι ίδιοι οι επιστήμονες βάζουν, ωστόσο, ένα σημαντικό όριο στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Η ανασκόπηση δεν αποδεικνύει ότι η αϋπνία προκαλεί εγκεφαλικό, άνοια ή τις υπόλοιπες καταστάσεις που εξετάστηκαν, αλλά καταγράφει συσχετίσεις. Επιπλέον, ο ορισμός της αϋπνίας διέφερε μεταξύ των επιμέρους μελετών, ενώ δεν είχε εξεταστεί επαρκώς η πιθανή επίδραση της χρήσης φαρμάκων για τον ύπνο.
Συσχέτιση δεν σημαίνει αιτιότητα
Παρά τους περιορισμούς, οι συγγραφείς θεωρούν ότι η αϋπνία αξίζει μεγαλύτερη προσοχή στην κλινική πράξη. Άλλωστε, προηγούμενη μετα-ανάλυση έχει εκτιμήσει ότι η αϋπνία που πληροί τα διεθνή διαγνωστικά κριτήρια αφορά περίπου το 22% του γενικού πληθυσμού.
«Ο ύπνος θα πρέπει να αποτελεί μέρος της συζήτησης για την υγεία του εγκεφάλου σε κάθε ηλικία», καταλήγει ο συγγραφέας της μελέτης Stefan Seidel. Όπως υπογραμμίζει, χρειάζεται μεγαλύτερη ενημέρωση τόσο για την αϋπνία όσο και για την αντιμετώπισή της, αλλά και ουσιαστικότερη ένταξη του ύπνου στα προγράμματα προαγωγής της υγείας στις κοινότητες, στα σχολεία και στους χώρους εργασίας.
Πηγή: ygeiamou.gr
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