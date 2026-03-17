Ο Ντι Κάπριο είναι για πρώτη φορά ανοιχτός σε μια σχέση με μέλλον, είπε πηγή για τη σύντροφό του
Η σχέση του με τη Βιτόρια Σερέτι μοιάζει διαφορετική και πιο σοβαρή, υποστήριξε άτομο από το περιβάλλον του ηθοποιού

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο φαίνεται να βλέπει προοπτικές στη σχέση του με τη Βιτόρια Σερέτι. Άτομο από το περιβάλλον του ζευγαριού υποστήριξε ότι, αν και ο σταρ του Χόλιγουντ δεν εξετάζει ακόμη το ενδεχόμενο ενός γάμου, πιστεύει πως θα υπάρξει σοβαρό μέλλον για τους δυο τους.

Ο 51χρονος Ντι Κάπριο εμφανίστηκε με το 27χρονο μοντέλο σε μια σπάνια κοινή εμφάνιση στα Όσκαρ, όπου ήταν υποψήφιος στην κατηγορία Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία One Battle After Another.

Αν και το ζευγάρι δεν πόζαρε μαζί στο κόκκινο χαλί, η παρουσία τους σηματοδότησε την πρώτη τους κοινή εμφάνιση σε μεγάλη τελετή απονομής από τότε που ξεκίνησε η σχέση τους, το 2023.

«Αυτή η σχέση με τη Βιτόρια μοιάζει διαφορετική και πιο σοβαρή. Νοιάζεται πραγματικά για εκείνη», ανέφερε η πηγή για το ζευγάρι. «Μπορεί να μην είναι ακόμη έτοιμοι για γάμο, αλλά για πρώτη φορά ο Λέο είναι ανοιχτός σε ένα σοβαρό μέλλον», πρόσθεσε.

«Η Βιτόρια έχει επίσης τη δική της ζωή και είναι πολύ ανεξάρτητη, κάτι που τον ελκύει, ειδικά όταν εκείνος βρίσκεται μακριά για γυρίσματα και περνά πολλές ώρες στο πλατό», τόνισε η ίδια πηγή, σημειώνοντας ότι ο Ντι Κάπριο «είναι πολύ πιο εκδηλωτικός μαζί της απ’ ό,τι τον έχουν δει ποτέ οι φίλοι του σε προηγούμενες σχέσεις».

Ο Ντι Κάπριο και η Σερέτι εθεάθησαν για πρώτη φορά μαζί τον Αύγουστο του 2023, όταν φωτογραφήθηκαν να κάνουν βόλτα στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια. «Είναι πολύ χαριτωμένη, γλυκιά και γοητευτική. Ο Λέο φαίνεται να τη συμπαθεί πολύ», είχε δηλώσει μερικούς μήνες αργότερα πηγή για τη σχέση τους, που τότε βρισκόταν στα πρώτα της βήματα.

Φωτογραφία: Shutterstock
Σχετικά Άρθρα

Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Δείτε Επίσης