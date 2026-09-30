Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο: Τρεις συναυλίες με ελεύθερη είσοδο στο Κολωνάκι
Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο: Τρεις συναυλίες με ελεύθερη είσοδο στο Κολωνάκι
Από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου, έργα Μότσαρτ, Μπετόβεν, Ραβέλ, Ντεμπυσί, Σοπέν, Ραχμάνινοφ και άλλων μεγάλων συνθετών στο Αμφιθέατρο Cotsen – Η διοργάνωση επιστρέφει για 12η χρονιά
Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα και το Ίδρυμα Schwarz παρουσιάζουν, από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου 2026, τις «Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη», για 12η συνεχή χρονιά.
Οι τρεις συναυλίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Curtis on Tour, της πρωτοβουλίας παγκόσμιας περιοδείας Nina von Maltzahn του Ινστιτούτου Μουσικής Curtis. Η διοργάνωση επιστρέφει στην Αθήνα, συνεχίζοντας τη μουσική συνάντηση που φιλοξενείται στη Γεννάδειο κάθε φθινόπωρο από το 2015.
Το πρόγραμμα θα αναδείξει διαφορετικές πτυχές του ρεπερτορίου μουσικής δωματίου, μέσα από έργα των Μότσαρτ, Μπετόβεν, Ραβέλ, Ντεμπυσί, Σοπέν, Ντοχάνι, Ραχμάνινοφ, Σούμαν και Μπραμς.
Στις συναυλίες θα συμμετέχουν η Όντρεϊ Γκούντνερ (βιολί), ο Έντουαρντ Γκαζουλέας (βιόλα), ο Έλιοτ Σλος (βιολοντσέλο) και η Τζέσι Γκόνγκ (πιάνο).
Οι συναυλίες θα πραγματοποιηθούν στο Αμφιθέατρο Cotsen (Αναπήρων Πολέμου 9, Κολωνάκι), με ώρα έναρξης 20:00. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με δελτία προτεραιότητας που διανέμονται μία ώρα πριν από την έναρξη κάθε συναυλίας.
Λίγα λόγια για τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη
Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη ιδρύθηκε το 1926 από τον διπλωμάτη και λόγιο, Ιωάννη Γεννάδιο, και συμπληρώνει φέτος 100 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας και παρουσίας. Ένα από τα πλέον εμβληματικά ιδρύματα της Ελλάδας, διαθέτει μια σημαντική συλλογή σπάνιων βιβλίων και τεκμηρίων που καταγράφουν τις πολλαπλές εκφάνσεις του ελληνισμού στο πέρασμα των αιώνων.
Το έργο της Βιβλιοθήκης καθίσταται εφικτό χάρη στη διαχρονική στήριξη των δωρητών της, οι οποίοι χρηματοδοτούν υποτροφίες, ερευνητικά προγράμματα, εκδόσεις και πολιτιστικές πρωτοβουλίες. Η επιστημονική έρευνα των μελετητών και υποτρόφων της αποτελεί ουσιαστική συνεισφορά στη μελέτη και την προβολή του ελληνικού πολιτισμού.
Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη συνιστά θεμέλιο λίθο διαπολιτισμικού διαλόγου, σε έναν ζωντανό χώρο γνώσης όπου το παρελθόν συνομιλεί δημιουργικά με το μέλλον.
Οι τρεις συναυλίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Curtis on Tour, της πρωτοβουλίας παγκόσμιας περιοδείας Nina von Maltzahn του Ινστιτούτου Μουσικής Curtis. Η διοργάνωση επιστρέφει στην Αθήνα, συνεχίζοντας τη μουσική συνάντηση που φιλοξενείται στη Γεννάδειο κάθε φθινόπωρο από το 2015.
Το πρόγραμμα θα αναδείξει διαφορετικές πτυχές του ρεπερτορίου μουσικής δωματίου, μέσα από έργα των Μότσαρτ, Μπετόβεν, Ραβέλ, Ντεμπυσί, Σοπέν, Ντοχάνι, Ραχμάνινοφ, Σούμαν και Μπραμς.
Στις συναυλίες θα συμμετέχουν η Όντρεϊ Γκούντνερ (βιολί), ο Έντουαρντ Γκαζουλέας (βιόλα), ο Έλιοτ Σλος (βιολοντσέλο) και η Τζέσι Γκόνγκ (πιάνο).
Οι συναυλίες θα πραγματοποιηθούν στο Αμφιθέατρο Cotsen (Αναπήρων Πολέμου 9, Κολωνάκι), με ώρα έναρξης 20:00. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με δελτία προτεραιότητας που διανέμονται μία ώρα πριν από την έναρξη κάθε συναυλίας.
Λίγα λόγια για τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη
Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη ιδρύθηκε το 1926 από τον διπλωμάτη και λόγιο, Ιωάννη Γεννάδιο, και συμπληρώνει φέτος 100 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας και παρουσίας. Ένα από τα πλέον εμβληματικά ιδρύματα της Ελλάδας, διαθέτει μια σημαντική συλλογή σπάνιων βιβλίων και τεκμηρίων που καταγράφουν τις πολλαπλές εκφάνσεις του ελληνισμού στο πέρασμα των αιώνων.
Το έργο της Βιβλιοθήκης καθίσταται εφικτό χάρη στη διαχρονική στήριξη των δωρητών της, οι οποίοι χρηματοδοτούν υποτροφίες, ερευνητικά προγράμματα, εκδόσεις και πολιτιστικές πρωτοβουλίες. Η επιστημονική έρευνα των μελετητών και υποτρόφων της αποτελεί ουσιαστική συνεισφορά στη μελέτη και την προβολή του ελληνικού πολιτισμού.
Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη συνιστά θεμέλιο λίθο διαπολιτισμικού διαλόγου, σε έναν ζωντανό χώρο γνώσης όπου το παρελθόν συνομιλεί δημιουργικά με το μέλλον.
Πληροφορίες:
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
Σουηδίας 61, 106 76 Κολωνάκι, Αθήνα
https://www.ascsa.edu.gr/events/details/nights-classical-music-2026-gr
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