Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο: Τρεις συναυλίες με ελεύθερη είσοδο στο Κολωνάκι
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Νύχτες Κλασικής Μουσικής Γεννάδειος βιβλιοθήκη συναυλία

Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο: Τρεις συναυλίες με ελεύθερη είσοδο στο Κολωνάκι

Από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου, έργα Μότσαρτ, Μπετόβεν, Ραβέλ, Ντεμπυσί, Σοπέν, Ραχμάνινοφ και άλλων μεγάλων συνθετών στο Αμφιθέατρο Cotsen – Η διοργάνωση επιστρέφει για 12η χρονιά

Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο: Τρεις συναυλίες με ελεύθερη είσοδο στο Κολωνάκι
Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα και το Ίδρυμα Schwarz παρουσιάζουν, από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου 2026, τις «Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη», για 12η συνεχή χρονιά.

Οι τρεις συναυλίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Curtis on Tour, της πρωτοβουλίας παγκόσμιας περιοδείας Nina von Maltzahn του Ινστιτούτου Μουσικής Curtis. Η διοργάνωση επιστρέφει στην Αθήνα, συνεχίζοντας τη μουσική συνάντηση που φιλοξενείται στη Γεννάδειο κάθε φθινόπωρο από το 2015.

Το πρόγραμμα θα αναδείξει διαφορετικές πτυχές του ρεπερτορίου μουσικής δωματίου, μέσα από έργα των Μότσαρτ, Μπετόβεν, Ραβέλ, Ντεμπυσί, Σοπέν, Ντοχάνι, Ραχμάνινοφ, Σούμαν και Μπραμς.
Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο: Τρεις συναυλίες με ελεύθερη είσοδο στο Κολωνάκι

Στις συναυλίες θα συμμετέχουν η Όντρεϊ Γκούντνερ (βιολί), ο Έντουαρντ Γκαζουλέας (βιόλα), ο Έλιοτ Σλος (βιολοντσέλο) και η Τζέσι Γκόνγκ (πιάνο).

Οι συναυλίες θα πραγματοποιηθούν στο Αμφιθέατρο Cotsen (Αναπήρων Πολέμου 9, Κολωνάκι), με ώρα έναρξης 20:00. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με δελτία προτεραιότητας που διανέμονται μία ώρα πριν από την έναρξη κάθε συναυλίας.

Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο: Τρεις συναυλίες με ελεύθερη είσοδο στο Κολωνάκι
Κλείσιμο

Λίγα λόγια για τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη

Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη ιδρύθηκε το 1926 από τον διπλωμάτη και λόγιο, Ιωάννη Γεννάδιο, και συμπληρώνει φέτος 100 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας και παρουσίας. Ένα από τα πλέον εμβληματικά ιδρύματα της Ελλάδας, διαθέτει μια σημαντική συλλογή σπάνιων βιβλίων και τεκμηρίων που καταγράφουν τις πολλαπλές εκφάνσεις του ελληνισμού στο πέρασμα των αιώνων.

Το έργο της Βιβλιοθήκης καθίσταται εφικτό χάρη στη διαχρονική στήριξη των δωρητών της, οι οποίοι χρηματοδοτούν υποτροφίες, ερευνητικά προγράμματα, εκδόσεις και πολιτιστικές πρωτοβουλίες. Η επιστημονική έρευνα των μελετητών και υποτρόφων της αποτελεί ουσιαστική συνεισφορά στη μελέτη και την προβολή του ελληνικού πολιτισμού.

Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη συνιστά θεμέλιο λίθο διαπολιτισμικού διαλόγου, σε έναν ζωντανό χώρο γνώσης όπου το παρελθόν συνομιλεί δημιουργικά με το μέλλον.
Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο: Τρεις συναυλίες με ελεύθερη είσοδο στο Κολωνάκι

Πληροφορίες:
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
Σουηδίας 61, 106 76 Κολωνάκι, Αθήνα
https://www.ascsa.edu.gr/events/details/nights-classical-music-2026-gr

Thema Insights

Μια Ημέρα Υιοθεσίας που μπορεί να αλλάξει τη ζωή

Μια Ημέρα Υιοθεσίας που μπορεί να αλλάξει τη ζωή

Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.

UNIC Evolve: Η ερευνητική πρωτοβουλία που κάνει την πραγματική ζωή πεδίο έρευνας

Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης