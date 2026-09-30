Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
Platon: Ο ελληνικής καταγωγής φωτογράφος που εμπιστεύονται για τα πορτραίτα τους οι ισχυροί και διάσημοι
Platon: Ο ελληνικής καταγωγής φωτογράφος που εμπιστεύονται για τα πορτραίτα τους οι ισχυροί και διάσημοι
Έχει φωτογραφίσει από τον Κλίντον, τον Ομπάμα, τον Τραμπ και τον Πούτιν μέχρι τον Τζορτζ Κλούνει και τη Νικόλ Κίντμαν - Η έκθεσή του στο Μουσείο Μπενάκη
Είναι ο άνθρωπος που έχει απαθανατίσει με τον φωτογραφικό φακό του τους περισσοτέρους παγκόσμιους ηγέτες, από τον Μπιλ Κλίντον, Μπαράκ Ομπάμα, τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν μέχρι τον Τόνι Μπλέρ, τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τα εντυπωσιακά πορτραίτα του -πολιτικών, επιχειρηματιών, καλλιτεχνών, ακτιβιστών - έχουν κοσμήσει τα εξώφυλλα των δημοφιλέστερων αμερικανικών περιοδικών, από το «Peοple» και «New Yorker» μέχρι το «Rolling Stone», το «Vanity Fair» και το «Esquire».
Είναι ο Platon, με το αρχαιοελληνικό όνομα και την ελληνική καταγωγή, κορυφαίο όνομα στον παγκόσμιο χώρο της φωτογραφίας ο οποίος ετοιμάζει πυρετωδώς αυτή την περίοδο την πρώτη του αναδρομική έκθεση στην Αθήνα, με τίτλο «Peοple Pοwer», που θα φιλοξενείται από τις 5 Νοεμβρίου, στο Μουσείο Μπενάκη της οδού Πειραιώς.
Τα παιδικά χρόνια στην Ελλάδα και η λατρεία για την Πάρο
Γεννημένος στο Λονδίνο ο κατά κόσμον Πλάτων Αντωνίου, έζησε στην Ελλάδα μέχρι την ηλικία των 8 ετών καθώς ο αρχιτέκτονας πατέρας του εργαζόταν στο γραφείο του πρωτοπόρου αρχιτέκτονα και πολεοδόμου Κωνσταντίνου Δοξιάδη. Τα καλοκαίρια του τα περνούσε μαζί με τους γονείς του στην Πάρο, έναν τόπο τις εικόνες, τα χρώματα και την αισθητική του οποίου κουβαλά πάντα μαζί του, διοχετεύοντάς τα συχνά και τη δουλειά του.
Η πρώτη του επαφή με την τέχνη της φωτογραφίας έγινε στο κολέγιο St. Martin's School of Art του Λονδίνου όπου σπούδασε γραφιστική. Το μάστερ του στις καλές τέχνες το έκανε στο Royal College of Art υπό την καθοδήγηση του καθηγητή και διευθυντή δημιουργικού του περιοδικού Vogue, Τζον Χιντ. Ένας νέος, δημιουργικός κόσμος, που συνδύαζε την τέχνη, τη μόδα, την κοινωνία και την πολιτική ανοίχτηκε μπροστά του.
Τα διασημότερα εξώφυλλα του κόσμου
Και την πόρτα σε αυτόν τον κόσμο του την άνοιξε πρώτος ο Τζον Κένεντι Τζούνιορ όταν τού ζήτησε να κάνει φωτογραφίσεις για το φιλόδοξο, τότε, περιοδικό «Geοrge» που ο ίδιος εξέδιδε με στόχο να φέρει νέο αέρα στο τοπίο του περιοδικού τύπου.
Είναι ο Platon, με το αρχαιοελληνικό όνομα και την ελληνική καταγωγή, κορυφαίο όνομα στον παγκόσμιο χώρο της φωτογραφίας ο οποίος ετοιμάζει πυρετωδώς αυτή την περίοδο την πρώτη του αναδρομική έκθεση στην Αθήνα, με τίτλο «Peοple Pοwer», που θα φιλοξενείται από τις 5 Νοεμβρίου, στο Μουσείο Μπενάκη της οδού Πειραιώς.
Τα παιδικά χρόνια στην Ελλάδα και η λατρεία για την Πάρο
Γεννημένος στο Λονδίνο ο κατά κόσμον Πλάτων Αντωνίου, έζησε στην Ελλάδα μέχρι την ηλικία των 8 ετών καθώς ο αρχιτέκτονας πατέρας του εργαζόταν στο γραφείο του πρωτοπόρου αρχιτέκτονα και πολεοδόμου Κωνσταντίνου Δοξιάδη. Τα καλοκαίρια του τα περνούσε μαζί με τους γονείς του στην Πάρο, έναν τόπο τις εικόνες, τα χρώματα και την αισθητική του οποίου κουβαλά πάντα μαζί του, διοχετεύοντάς τα συχνά και τη δουλειά του.
Η πρώτη του επαφή με την τέχνη της φωτογραφίας έγινε στο κολέγιο St. Martin's School of Art του Λονδίνου όπου σπούδασε γραφιστική. Το μάστερ του στις καλές τέχνες το έκανε στο Royal College of Art υπό την καθοδήγηση του καθηγητή και διευθυντή δημιουργικού του περιοδικού Vogue, Τζον Χιντ. Ένας νέος, δημιουργικός κόσμος, που συνδύαζε την τέχνη, τη μόδα, την κοινωνία και την πολιτική ανοίχτηκε μπροστά του.
Τα διασημότερα εξώφυλλα του κόσμου
Και την πόρτα σε αυτόν τον κόσμο του την άνοιξε πρώτος ο Τζον Κένεντι Τζούνιορ όταν τού ζήτησε να κάνει φωτογραφίσεις για το φιλόδοξο, τότε, περιοδικό «Geοrge» που ο ίδιος εξέδιδε με στόχο να φέρει νέο αέρα στο τοπίο του περιοδικού τύπου.
Το ταλέντο και η ιδιαίτερη φωτογραφική προσέγγιση του Platon δεν άργησαν να φανούν και ο ίδιος έγινε, σύντομα, ένας από τους πιο περιζήτητους φωτογράφους παγκοσμίως. Και δικαίως…Ειδικά τα πορτραίτα του είναι αποκαλυπτικά στην κυριολεξία καθώς φωτίζουν και αναδεικνύουν ιδιαίτερες πτυχές αλλά και συναισθήματα των επώνυμων προσώπων που στέκονται απέναντι από τον φακό του. Ίσως γιατί εκτός από το ταλέντο του στη φωτογραφία διαθέτει και μια μοναδική ικανότητα να δημιουργεί μια σύνδεση, μια βαθύτερη επικοινωνία με όσους φωτογραφίζει.
Δεν είναι τυχαίο εξάλλου πως εκτός από φωτογράφος είναι, παράλληλα, επικοινωνιολόγος και αφηγητής πραγματοποιώντας ομιλίες σε παγκόσμια φόρουμ, οργανισμούς και ιδρύματα.
Κοινωνικά και πολιτικά ευαισθητοποιημένος και ο ίδιος, μάλιστα, ίδρυσε το 2013 τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «The People’s Portfolio» το ενδιαφέρον του οποίου επικεντρώνεται στην ανάδειξη νέων ηγετών στον τομέα των ανθρωπίνων και των πολιτικών δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο.
Παράλληλα, η ενδιαφέρουσα διαδρομή του και το έργο του έχουν παρουσιαστεί μέσα από το ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο «Abstract: The Art of Design» ενώ ταινίες έχει κάνει και ο ίδιος με τη θεματολογία του να περιστρέφεται γύρω ανθρώπινα δικαιώματα.
Η έκθεση
Στην πρώτη αναδρομική έκθεση του Platon στο Μουσείο Μπενάκη, η οποία θα είναι χωρισμένη σε δύο διαφορετικές ενότητες, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά κάποια από τα πιο διάσημα πορτραίτα του αλλά και μία ειδική ενότητα φωτογραφιών του τραβηγμένων στην αγαπημένη του Πάρο, το νησί στο οποία παραπέμπει διαχρονικά το λευκό, φωτεινό φόντο στα ασπρόμαυρα πορτρέτα του.
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