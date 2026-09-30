Platon: Ο ελληνικής καταγωγής φωτογράφος που εμπιστεύονται για τα πορτραίτα τους οι ισχυροί και διάσημοι

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Είναι ο άνθρωπος που έχει απαθανατίσει με τοντου τους περισσοτέρους παγκόσμιους ηγέτες, από τον Μπιλ Κλίντον, Μπαράκ Ομπάμα, τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν μέχρι τον Τόνι Μπλέρ, τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τα εντυπωσιακάτου -πολιτικών, επιχειρηματιών, καλλιτεχνών, ακτιβιστών - έχουν κοσμήσει τατων δημοφιλέστερων αμερικανικών περιοδικών, από το «Peοple» και «New Yorker» μέχρι το «Rolling Stone», το «Vanity Fair» και το «Esquire».Είναι ο, με το αρχαιοελληνικό όνομα και την ελληνική καταγωγή, κορυφαίο όνομα στον παγκόσμιο χώρο της φωτογραφίας ο οποίος ετοιμάζει πυρετωδώς αυτή την περίοδο την πρώτη του αναδρομικήστην Αθήνα, με τίτλο «», που θα φιλοξενείται από τις 5 Νοεμβρίου, στοτης οδού Πειραιώς.Γεννημένος στο Λονδίνο ο κατά κόσμον Πλάτων Αντωνίου, έζησε στην Ελλάδα μέχρι την ηλικία των 8 ετών καθώς ο αρχιτέκτονας πατέρας του εργαζόταν στο γραφείο του πρωτοπόρου αρχιτέκτονα και πολεοδόμου Κωνσταντίνου Δοξιάδη. Τα καλοκαίρια του τα περνούσε μαζί με τους γονείς του στην Πάρο, έναν τόπο τις εικόνες, τα χρώματα και την αισθητική του οποίου κουβαλά πάντα μαζί του, διοχετεύοντάς τα συχνά και τη δουλειά του.Η πρώτη του επαφή με την τέχνη της φωτογραφίας έγινε στο κολέγιο St. Martin's School of Art του Λονδίνου όπου σπούδασε γραφιστική. Το μάστερ του στις καλές τέχνες το έκανε στο Royal College of Art υπό την καθοδήγηση του καθηγητή και διευθυντή δημιουργικού του περιοδικού Vogue, Τζον Χιντ. Ένας νέος, δημιουργικός κόσμος, που συνδύαζε την τέχνη, τη μόδα, την κοινωνία και την πολιτική ανοίχτηκε μπροστά του.Και την πόρτα σε αυτόν τον κόσμο του την άνοιξε πρώτος οόταν τού ζήτησε να κάνει φωτογραφίσεις για το φιλόδοξο, τότε, περιοδικό «Geοrge» που ο ίδιος εξέδιδε με στόχο να φέρει νέο αέρα στο τοπίο του περιοδικού τύπου.