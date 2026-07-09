Ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο και η Βιτόρια Σερέτι έκαναν βόλτα με ποδήλατα στη Νέα Υόρκη
Ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο και η Βιτόρια Σερέτι έκαναν βόλτα με ποδήλατα στη Νέα Υόρκη
Ο ηθοποιός και το μοντέλο απόλαυσαν ένα ρομαντικό ραντεβού στους δρόμους του Μανχάταν
Βόλτα με τα ποδήλατά τους στη Νέα Υόρκη έκαναν ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο και η Βιτόρια Σερέτι.
Ο 51χρονος ηθοποιός και το 28χρονο μοντέλο απαθανατίστηκαν τη στιγμή που απολάμβαναν τον ήλιο ενώ διέσχιζαν το Μανχάταν, με τον ηθοποιό να φορά καπέλο στο κεφάλι, γυαλιά ηλίου αλλά και μάσκα. Η σύντροφός του, από την άλλη πλευρά, φορούσε γυαλιά ηλίου στο πρόσωπό της και στους ώμους της είχε ρίξει ένα πουλόβερ.
Σύμφωνα με το People, το ζευγάρι συνάντησε τυχαία τον καλό φίλο του ηθοποιού Ρόμπιν Θικ κατά τη διάρκεια της βόλτας τους και οι τρεις τους συζήτησαν για λίγη ώρα, μέχρι που χωρίστηκαν και πάλι οι δρόμοι τους.
Η Βιτόρια Τσερέτι και ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο είναι μαζί από τον Αύγουστο του 2023 και με τον ηθοποιό να δείχνει πως βλέπει τη σχέση τους πιο σοβαρά, σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον του. Οι δυο τους είχαν πραγματοποιήσει την πρώτη τους κοινή εμφάνιση σε απονομή βραβείων στα Όσκαρ του 2026, όπου, αν και δεν περπάτησαν μαζί στο κόκκινο χαλί, κάθισαν δίπλα δίπλα κατά τη διάρκεια της τελετής.
Φωτογραφία άρθρου: SONIC / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Ο 51χρονος ηθοποιός και το 28χρονο μοντέλο απαθανατίστηκαν τη στιγμή που απολάμβαναν τον ήλιο ενώ διέσχιζαν το Μανχάταν, με τον ηθοποιό να φορά καπέλο στο κεφάλι, γυαλιά ηλίου αλλά και μάσκα. Η σύντροφός του, από την άλλη πλευρά, φορούσε γυαλιά ηλίου στο πρόσωπό της και στους ώμους της είχε ρίξει ένα πουλόβερ.
Leonardo DiCaprio and Vittoria Ceretti Bump into Robin Thicke During Bike Ride in N.Y.C. https://t.co/OadoJE2NDq— People (@people) July 9, 2026
Σύμφωνα με το People, το ζευγάρι συνάντησε τυχαία τον καλό φίλο του ηθοποιού Ρόμπιν Θικ κατά τη διάρκεια της βόλτας τους και οι τρεις τους συζήτησαν για λίγη ώρα, μέχρι που χωρίστηκαν και πάλι οι δρόμοι τους.
Η Βιτόρια Τσερέτι και ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο είναι μαζί από τον Αύγουστο του 2023 και με τον ηθοποιό να δείχνει πως βλέπει τη σχέση τους πιο σοβαρά, σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον του. Οι δυο τους είχαν πραγματοποιήσει την πρώτη τους κοινή εμφάνιση σε απονομή βραβείων στα Όσκαρ του 2026, όπου, αν και δεν περπάτησαν μαζί στο κόκκινο χαλί, κάθισαν δίπλα δίπλα κατά τη διάρκεια της τελετής.
Φωτογραφία άρθρου: SONIC / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
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