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Δανάη Μπάρκα μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της: Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω
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Δανάη Μπάρκα Εγκυμοσύνη

Δανάη Μπάρκα μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της: Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση

Δανάη Μπάρκα μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της: Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω
Ιωάννα Μαρίνου
20 ΣΧΟΛΙΑ
Μετά την αποκάλυψη της εγκυμοσύνης της, η Δανάη Μπάρκα ευχαρίστησε όλους όσοι της έστειλαν ευχές, σχολιάζοντας «πως δεν έχει λόγια» μετά τα μηνύματα που έλαβε.

Πριν από λίγες ημέρες, η ηθοποιός και παρουσιάστρια ανακοίνωσε μέσω των social media ότι με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση περιμένουν το πρώτο τους παιδί.

Την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, η Δανάη Μπάρκα έκανε ένα Instagram story, θέλοντας αυτή τη φορά να ευχαριστήσει τους διαδικτυακούς της φίλους, σημειώνοντας:  «Επίσης δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματα και το μοίρασμα προσωπικών ιστοριών σας, αλλά επειδή δε θέλω να σας πρήξω όλους και να λέω συνέχεια πόσο υπέροχοι είστε, κρατιέμαι ακόμα».

Δείτε την ανάρτησή της

Δανάη Μπάρκα μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της: Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω

Την Τρίτη, η ηθοποιός και παρουσιάστρια δημοσίευσε κοινές φωτογραφίες με τον σύζυγό της, ποζάροντας στην παραλία, ενώ εκείνη φορούσε ένα λευκό ολόσωμο μαγιό. «Από αγάπη γεννιέται αγάπη κι έτσι ο κόσμος γίνεται μεγαλύτερος και καλύτερος. Καλό μήνα κι απ τους τρεις μας» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram.


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Δανάη Μπάρκα μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της: Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω


Δανάη Μπάρκα μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της: Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω

Δανάη Μπάρκα μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της: Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω
Δανάη Μπάρκα μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της: Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω
Ιωάννα Μαρίνου
20 ΣΧΟΛΙΑ

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