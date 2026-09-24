Για βιασμό συμμαθήτριάς του κατ' εξακολούθηση κατηγορείται 14χρονος στο Αγρίνιο
ΕΛΛΑΔΑ
Αγρίνιο Βιασμός Ανήλικος

Για βιασμό συμμαθήτριάς του κατ' εξακολούθηση κατηγορείται 14χρονος στο Αγρίνιο

Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους

Για βιασμό συμμαθήτριάς του κατ' εξακολούθηση κατηγορείται 14χρονος στο Αγρίνιο
46 ΣΧΟΛΙΑ
Αντιμέτωπος με κατηγορία για βιασμό κατ’ εξακολούθηση βρίσκεται πλέον ο 14χρονος που συνελήφθη στο Αγρίνιο, μετά την καταγγελία συνομήλικης συμμαθήτριάς του για περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε έξω από το Γυμνάσιο όπου φοιτούν.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο ανήλικος φέρεται να ακινητοποίησε τη συμμαθήτριά του κρατώντας την από τα χέρια και στη συνέχεια να τη φίλησε και να τη θώπευσε, παρά την προσπάθειά της να απομακρυνθεί.

Σύμφωνα με το agriniopress.gr ο ανήλικος συνελήφθη την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και αρχικά σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Ωστόσο, μετά την εισαγγελική αξιολόγηση της υπόθεσης, η δικογραφία αναβαθμίστηκε και ο νεαρός πλέον αντιμετωπίζει κατηγορία για βιασμό κατ’ εξακολούθηση.

Για την υπόθεση συνελήφθη και η μητέρα του ανηλίκου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Μετά την ολοκλήρωση της αυτόφωρης διαδικασίας, ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους**. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος και η απαγόρευση προσέγγισης της ανήλικης.
46 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης