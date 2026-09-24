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Για βιασμό συμμαθήτριάς του κατ' εξακολούθηση κατηγορείται 14χρονος στο Αγρίνιο
Για βιασμό συμμαθήτριάς του κατ' εξακολούθηση κατηγορείται 14χρονος στο Αγρίνιο
Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους
Αντιμέτωπος με κατηγορία για βιασμό κατ’ εξακολούθηση βρίσκεται πλέον ο 14χρονος που συνελήφθη στο Αγρίνιο, μετά την καταγγελία συνομήλικης συμμαθήτριάς του για περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε έξω από το Γυμνάσιο όπου φοιτούν.
Σύμφωνα με την καταγγελία, ο ανήλικος φέρεται να ακινητοποίησε τη συμμαθήτριά του κρατώντας την από τα χέρια και στη συνέχεια να τη φίλησε και να τη θώπευσε, παρά την προσπάθειά της να απομακρυνθεί.
Σύμφωνα με το agriniopress.gr ο ανήλικος συνελήφθη την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και αρχικά σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Ωστόσο, μετά την εισαγγελική αξιολόγηση της υπόθεσης, η δικογραφία αναβαθμίστηκε και ο νεαρός πλέον αντιμετωπίζει κατηγορία για βιασμό κατ’ εξακολούθηση.
Για την υπόθεση συνελήφθη και η μητέρα του ανηλίκου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Μετά την ολοκλήρωση της αυτόφωρης διαδικασίας, ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους**. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος και η απαγόρευση προσέγγισης της ανήλικης.
Σύμφωνα με την καταγγελία, ο ανήλικος φέρεται να ακινητοποίησε τη συμμαθήτριά του κρατώντας την από τα χέρια και στη συνέχεια να τη φίλησε και να τη θώπευσε, παρά την προσπάθειά της να απομακρυνθεί.
Σύμφωνα με το agriniopress.gr ο ανήλικος συνελήφθη την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και αρχικά σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Ωστόσο, μετά την εισαγγελική αξιολόγηση της υπόθεσης, η δικογραφία αναβαθμίστηκε και ο νεαρός πλέον αντιμετωπίζει κατηγορία για βιασμό κατ’ εξακολούθηση.
Για την υπόθεση συνελήφθη και η μητέρα του ανηλίκου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Μετά την ολοκλήρωση της αυτόφωρης διαδικασίας, ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους**. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος και η απαγόρευση προσέγγισης της ανήλικης.
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